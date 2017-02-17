О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Religion/m.258857.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Religion/m.258857.html
Также: Религия, Культура, Президент, Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Пять минут на соборы

Источник: Решение о передаче Исаакия РПЦ не было согласовано с Путиным
17.02.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Реклама

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято слишком поспешно. Об этом заявил высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности, сообщает Интерфакс.

"Оно не было согласовано с президентом Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации, - отметил источник. - Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью".

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой собор гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников. В соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", - подчеркнул источник.

В пятницу патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета, заявил, что передача Исаакия РПЦ в год столетия революции станет "символом примирения нашего народа". По словам патриарха, когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих "стали ужаснейшей страницей национального разделения". "Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит", - подчеркнул Кирилл.

Церковь молится, чтобы возвращение Исаакия "остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора". "Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению", - сказал патриарх.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. Временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакия просил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Против передачи собора прошли многочисленные акции ( Видео ВИДЕО).

Оставить комментарий Обсудить
17.02.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Каторга, какая благодать!

Илья Мильштейн, 25.01.2017

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн

Разжигание под котлами

Илья Мильштейн, 13.02.2017

"Христиане выжили, - сообщил Милонов, - несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям". Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.


новость Новости по теме
17.02.2017 Патриарх Кирилл: Возвращение РПЦ Исаакия - символ примирения →
12.02.2017 Милонов: Предки Резника и Вишневского варили христиан в котлах →
12.02.2017 У Исаакиевского собора задержан пресвитер с плакатом против передачи здания РПЦ →
10.02.2017 Полиция не сочла акцию в Исаакиевском соборе нарушением общественного порядка →
08.02.2017 В Петербурге встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам →
05.02.2017 Сампсониевский собор в Петербурге на 49 лет передан РПЦ →
01.02.2017 Депутаты питерского ЗакСа потребовали наказать участников акции в защиту Исаакия →
30.01.2017 Милонов организует крестный ход в подержку передачи Исаакия РПЦ →
28.01.2017 В Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ →
27.01.2017 Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ →
26.01.2017 Глава ФЕОР: Инцидент с высказываниями Толстого исчерпан →
26.01.2017 Петербургская епархия посоветовала Пиотровскому не заниматься провокациями →
26.01.2017 Директор Эрмитажа попросил патриарха приостановить передачу Исаакия РПЦ →
24.01.2017 Володин: Толстой говорил не о евреях, а о каторжанах →
20.01.2017 Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ оспорят в суде →
18.01.2017 Заксобрание Петербурга попросило ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ →
13.01.2017 Петербургские музейщики расценили передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея →
12.01.2017 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ на 49 лет →
11.01.2017 Активисты "Весны" попытались вывесить растяжку на Исаакиевском соборе →
10.01.2017 Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ →
09.01.2017 СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге до конца года передадут РПЦ →
Фото и Видео
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27526
Play own
Забеременела - рожай!
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников
новость Захарченко угрожает
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
статья Антисемитская эстафета
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп: СМИ мешают поладить с Россией
Дональд Трамп. Фото: salon.com
новость Панова и Захтея везут в Крым
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Информационная провокация против НАТО
Германские солдаты в Литве. Фото: bundeswehr.de
новость Кремль приказал молчать о Трампе
Кадр передачи "Вести недели" телеканала "Россия 1"
статья Трамп: первая жертва
Владимир Абаринов
новость Хмурый: Доклад Bellingcat - ложь
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Закон о месте у параши
383
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дело против Прилепина
Захар Прилепин. Фото: zaharprilepin.ru
в блоге Разоблачение Марии Захаровой
383
новость Закон о встречах с депутатами дополнят
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
новость Орешкин: Рубль не окрепнет
Максим Орешкин. Фото: minfin.ru
новость Разведка не доверяет Трампу
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
новость Плагиат в приговоре Навальному
Заимствования в приговоре по делу "Кировлеса", Кадр "Дождя"
новость Проблемы с "пакетом Яровой"
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
новость Путин об угрозе с Запада
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Экс-депутатов исключили из партий
Мария Максакова и Денис Вороненков. Кадр РЕН-ТВ