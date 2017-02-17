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Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято слишком поспешно. Об этом заявил высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности, сообщает Интерфакс.

"Оно не было согласовано с президентом Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации, - отметил источник. - Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью".

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой собор гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников. В соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", - подчеркнул источник.

В пятницу патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета, заявил, что передача Исаакия РПЦ в год столетия революции станет "символом примирения нашего народа". По словам патриарха, когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих "стали ужаснейшей страницей национального разделения". "Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит", - подчеркнул Кирилл.

Церковь молится, чтобы возвращение Исаакия "остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора". "Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению", - сказал патриарх.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. Временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакия просил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Против передачи собора прошли многочисленные акции ( ВИДЕО).