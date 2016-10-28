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новость Неизбирательные бомбежки

Россию не избрали в новый состав Совета ООН по правам человека
28.10.2016
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
Заседание СПЧ ООН. Фото: ohchr.org
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Россия не смогла добиться переизбрания в новый состав Совета ООН по правам человека, сообщает ТАСС. Россия представляла в СПЧ ООН Восточную Европу с 2013 года.

Согласно результатам голосования на сессии Генассамблеи в группе от Восточной Европы, за Россию проголосовали 112 стран, в то время как победу одержали Венгрия, получившая 144 голоса, и Хорватия со 114 голосами.

В общей сложности были избраны 14 членов СПЧ на трехлетний срок, начинающийся 1 января. От африканской группы в Совет прошли Египет, Руанда, Тунис и ЮАР; от стран Азиатско-тихоокеанского региона - Ирак, Китай, Саудовская Аравия и Япония; от латиноамериканских государств - Бразилия и Куба; от группы западноевропейских и других стран - Великобритания и США.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за защиту всех прав человека по всему миру.

В понедельник более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием не допустить избрания России в состав СПЧ ООН из-за ее политики в Сирии. "Действия России в Сирии явно контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека", - говорилось в документе. Его авторы отмечали, что вето России на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Алеппо и ее поддержка авиаударов по этому городу не соответствуют принципам и целям СПЧ.

В связи с этим авторы петиции призвали страны-члены СПЧ задаться вопросом, может ли Россия состоять в СПЧ, проводя при этом такую политику в Сирии.

В принятом 17 октября заявлении Совета Евросоюза говорилось, что действия, совершаемые в Алеппо режимом сирийского диктатора Башара Асада и его союзниками, особенно Россией, могут быть квалифицированы как военные преступления. Москву, в частности как члена Международной группы поддержки Сирии, Совет ЕС призвал добиться прекращения бомбардировок Алеппо войсками Асада, восстановить нарушенное перемирие, обеспечить гуманитарный коридор, а также создать условия для передачи власти в Сирии, заслуживающей доверия и обеспечивающей участие всех заинтересованных сторон.

20 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения новых санкций ЕС против России. По ее словам, Россия несет большую ответственность за действия в Сирии. Бомбардировки Алеппо, осуществляемые самолетами российских ВКС и сирийской авиацией, бесчеловечны и становятся чудовищным испытанием для населения, подчеркнула канцлер.

"То, что происходит в Алеппо - это военное преступление", - заявил в свою очередь президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, одно из первых требований - прекращение бомбардировок города сирийским режимом и поддерживающей его Россией. Население Алеппо не может существовать в столь невыносимых условиях, подчеркнул Олланд.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Штирлиц идет по коридору

Илья Мильштейн, 21.10.2016

Складывалось впечатление, что ему в течение долгих часов выкручивали руки, причем довольно успешно, но едва ли это впечатление было верным. Президент РФ иногда принимает такой вид перед очередной авантюрой. Хотя кто знает. Может, ему и вправду нелегко обретаться в той реальности, откуда он иногда, наездами возвращается к нам, чтобы поделиться геополитическими видениями.

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