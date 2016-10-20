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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введения новых санкций ЕС против России. Как передает "Немецкая волна", об этом она заявила по окончании трехсторонней встречи с участием президентов Франции и России в Берлине.

По словам Меркель, Россия несет большую ответственность за действия в Сирии. Бомбардировки Алеппо, осуществляемые самолетами российских ВКС и сирийской авиацией, бесчеловечны и становятся чудовищным испытанием для населения, подчеркнула канцлер. По ее словам, до урегулирования ситуации еще "очень далеко".

Нельзя оправдывать борьбой с террористами атаки на мирных граждан, подчеркнула Меркель.

"То, что происходит в Алеппо - это военное преступление", - заявил в свою очередь Франсуа Олланд. По его словам, одно из первых требований - прекращение бомбардировок города сирийским режимом и поддерживающей его Россией. Население Алеппо не может существовать в столь невыносимых условиях, подчеркнул Олланд.

Предложение Владимира Путина ввести режим прекращения огня на несколько часов Олланд считает "абсолютно недостаточным". По мнению Олланда, в Сирии необходимо установить продолжительное перемирие. Президент Франции согласился с тем, что в Алеппо следует отделить умеренных повстанцев от радикальных группировок, но указал, что даже во время наступления на Мосул антитеррористическая коалиция не устраивает "ковровых бомбежек" мирного населения.

В свою очередь Путин в коротком заявлении для журналистов отметил, что пауза в нанесении авиационных ударов будет продлена, "насколько это возможно", пока военные не столкнутся "с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо".

"Мы рассчитываем, что наши американские партнеры сделают все, что обещали до сих пор по разведению террористов и так называемой здоровой части оппозиции", - сказал российский президент.

Путин, как дополняет ТАСС, предложил "активизировать работу по разработке и принятию новой Конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами". Это, по мнению российского президента, должно быть сделано "с привлечением всех стран региона, которые вовлечены в этот процесс»".

О том, что Меркель будет добиваться введения новых санкций в отношении России, немецкие СМИ писали несколькими днями ранее. Санкции предполагается ввести против российских предприятий самолетостроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас в санкционном списке ЕС находятся свыше 200 граждан России и 70 российских предприятий.