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Владимир Путин заявил в интервью французскому телеканалу TF1, что США отказались от российского предложения совместно охранять дорогу на Алеппо. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

В Алеппо ведет только одна дорога, пригодная для прохождения гуманитарного конвоя, рассказал Путин. "С одной стороны там стоят боевики, с другой - части сирийской армии, - продолжил российский лидер. - Мы знаем уже о провокации, об ударе по одной из этих колонн, и нам точно известно, что это сделала одна из террористических группировок".

Россия, по словам Путина, предлагала отвести как войска диктатора Башара Асада, так и силы повстанцев от дороги, чтобы обеспечить безопасное прохождение гуманитарных конвоев. Западные страны соглашались с этой идеей, однако никаких мер для ее реализации не предприняли, заметил российский лидер. "Либо не хотят отводить боевиков, либо не могут это сделать - не знаю", - добавил он.

Вместо этого, продолжил Путин, Москве поступило "экзотическое предложение": "чтобы наши вооруженные силы, военнослужащие российской армии, встали на этой дороге и обеспечили безопасность".

Путин ответил, что Россия готова охранять дорогу только совместно с американскими военными. Однако США "тут же отказались" от этого предложения.

"Вставать не хотят, отводить боевые подразделения этих группировок оппозиционных, террористических не хотят, - посетовал Путин. - Что с этим делать?"

Ранее в среду Путин заявил, что предложенный Францией проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии был "вбросом", рассчитанным на то, чтобы "обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных СМИ".

США и их союзники выдвигают против России "огульные обвинения", также пожаловался Путин. В частности, заметил он, Москву обвиняют в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо, хотя Вашингтону известно, что на самом деле нападение совершила "одна из террористических организаций".

Москва готова работать с США, Францией и другими партнерами по Сирии, подчеркнул Путин. Но для этого необходим диалог, к которому, по словам президента, США не готовы.