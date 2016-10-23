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новость Хватит химичить

США потребовали от России и Ирана прекратить поддержку режима Асада
23.10.2016
Нед прайс. Фото: whitehouse.gov
Нед прайс. Фото: whitehouse.gov
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Россия и Иран должны прекратить поддерживать режим сирийского диктатора Башара Асада и присоединиться к усилиям мирового сообщества, направленных на запрет применения химического оружия. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Неда Прайса, опубликованном на сайте Белого Дома.

"Мы решительно требуем от все стран и всех сторон, которые подписали Конвенцию о запрещении химического оружия, включая Россию и Иран, которые продолжают военные операции в поддержку режима Асада, безоговорочно присоединиться к этим усилиям и поддержать общие стремление и обязательства мирового сообщества по запрещению применения химического оружия", - сказал Прайс. Он отметил, что военная и экономическая поддержка сирийского правительства "позволяет Асаду вести военную кампанию против собственного народа".

Заявление Прайс сделал в связи с публикацией доклада ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В нем утверждается, что сирийские власти использовали токсичный газ в провинции Идлиб 16 марта 2015 года. США решительно осуждают применение сирийским режимом химического оружия, подчеркнул представитель Совета национальной безопасности.

30 августа предыдущий документ Совместного механизма расследования ООН и ОЗХО обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН. По результатам проверки проверке девяти инцидентов СМР признала правительственные силы виновными в двух атаках в 2014 и 2015 годах, боевиков "Исламского государства" - в одной.

Россия отказалась признать факты применения химического оружия сирийской армией. Постоянный представитель России Виталий Чуркин заявил, что документ "не содержит никаких имен". Он отклонил требование США и других стран ввести санкции в отношении ответственных за химические атаки в Сирии. В то же время Чуркин признал, что "хлор, скорее всего, применялся".

"Уже на данном этапе у нас есть ряд вопросов относительно выводов СМР по некоторым инцидентам. Приведенные в докладе основания для них вызывают у нас серьезные сомнения. Они вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне", — заявил Чуркин на заседании.

В августе 2013 года, после очередного применения режимом Асада химоружия, давление на сирийские властис требованием уничтожить химический арсенал усилилось. США предупредили, что в случае отказа выполнить это требование по позициям сирийских правительственных сил будет нанесен мощный удар.

Асад под давлением Москвы согласился избавиться от химоружия. 28 сентября 2013 года Совбез ООН одобрил соответствующую резолюцию, а в начале октября началось уничтожение арсенала, завершившееся в январе нынешнего года.

15 августа российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2013 году действия Владимира Путина предотвратили удар по Сирии 624 крылатыми ракетами НАТО. "Нашему президенту, - казал министр, - удалось убедить и реализовать идею по сдаче и уничтожению химического оружия".

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23.10.2016

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