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Действия России в Сирии в поддержку режима Башара Асада надо расследовать как возможные военные преступления. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Марком Эро, сообщает Associated Press.

Госсекретарь обвинил Москву и сирийские власти в проведении целенаправленной стратегии по терроризированию гражданского населения в Алеппо и в уничтожении любого, кто оказывается помехой в реализации их военных задач.

Керри заявил, что в четверг атаке с воздуха подверглась еще одна больница в Алеппо, в результате чего были убиты 20 человек. По словам госсекретаря, сейчас совершенно очевидно, что подобные удары не имеют ничего общего со случайностью. Настало время, чтобы ответственные за подобные нападения были привлечены к ответу, подчеркнул Керри.

"Россия и (сирийский. - Ред.) режим обязаны дать миру чуть больше, чем просто объяснения, почему они продолжают наносить удары по больницам и медицинским центрам, по детям и женщинам. Эти деяния побуждают начать их полноценное расследование как военных преступлений, и те, кто их совершает, должны быть привлечены к ответу за свои действия", - сказал Керри.

В свою очередь Эро заявил, что назначенное на субботу голосование в Совете Безопасности ООН по установлению перемирия в Сирии позволит проверить готовность Москвы положить конец кровавой бойне. "Завтра наступит момент истины, момент истины для всех членов Совета Безопасности, - сказал глава французского МИДа. - Хотите ли вы прекращения огня в Алеппо - да или нет? И в особенности этот вопрос относится к нашему российскому партнеру".

Франция подготовила проект резолюции для Совбеза ООН с требованием о введении перемирия в Сирии. По словам Эро, план подразумевает запрет на полеты боевой авиации над Алеппо. "Мы не допустим, чтобы Алеппо ровняли с землей", - подчеркнул французский министр.

Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил ограничить постоянных членов Совбеза в использовании права вето, "когда есть серьезные подозрения, что могут быть совершены военные преступления, преступления против человечности и геноцид". Такую инициативу чиновник связал с ситуацией в Сирии. По данным Зейда, с 21 сентября, когда "правительство Сирии и его союзники" начали жестокие бомбежки восточных районов Алеппо, удерживаемых повстанцами, в городе погибли сотни мирных жителей, в том числе по меньшей мере 100 детей.

Лишение постоянных членов Совбеза права вето, заметил верховный комиссар, позволит этой структуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. "Атака на гуманитарный конвой 19 сентября, недавние удары по трем базам волонтерской спасательной группы "Белые шлемы", а также налеты на как минимум три крупные больницы на востоке Алеппо... - все это, как представляется, свидетельствует, что идущие операции проводятся с полным пренебрежением к большинству базовых норм международного гуманитарного права", - заметил Зейд.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Песков, в Кремле к инициативе верховного комиссара "отнеслись негативно". В подобном ключе ысказалась и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Это, конечно, выходит за теоретические, философские рамки работы секретариата ООН - давать такие указания странам - членам Совета безопасности, да и вообще странам - членам организации, - заявила чиновница. - Это не дело, не дело секретариата".

Ранее Россия неоднократно ветировала резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии. В 2015 году Великобритания и Франция предложили постоянным членам Совбеза добровольно отказаться от права вето при обсуждении массовых преступлений. Глава МИД России Сергей Лавров эту идею категорически отверг.