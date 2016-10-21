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Также: Россия, Ближний Восток, Война, Деньги для армии, Политика, Мир | Персоны: Сергей Шойгу

новость Шойгу: Операция в Сирии выявила недостатки российской военной техники

21.10.2016
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
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Операция в Сирии позволила обнаружить и устранить отдельные недостатки российской военной техники. Как передает "В ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков", - сказал глава Минобороны. Он пообещал рассмотреть, "какие меры принимаются и уже приняты по повышению надежности военной техники".

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что операция в Сирии выявила "определенные проблемы", устранение которых позволит "скорректировать дальнейшие направления развития и совершенствования образцов военной техники".

При этом, как отмечает ТАСС, начальник Генштаба Валерий Герасимов в середине июля поручил "принять меры по исправлению ситуации" до конца года. бзю Заместитель министра обороны Юрий Борисов в свою очередь отмечал, что исправность российской авиационной техники, задействованной с авиабазы Хмеймим в Сирии, составила 80-90 процентов.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
21.10.2016

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