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новость Франция намерена обратиться в Гаагский трибунал по поводу преступлений в Сирии

10.10.2016
Жан-Марк Эйро. Фото: diplomatie.gouv.fr
Жан-Марк Эйро. Фото: diplomatie.gouv.fr
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Франция работает над обращением в Международный уголовный суд в Гааге для расследования бомбардировок Алеппо войсками сирийского диктатора Башара Асада и России. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава МИД страны Жан-Марк Эйро.

"Эти бомбардировки - и я говорил это в Москве - военные преступления, - подчеркнул министр. - Это касается всех, кто замешан в том, что происходит в Алеппо, включая российских лидеров. Мы свяжемся с прокурором Международного уголовного суда (Фату Бенсудой. - Ред.), чтобы выяснить, каким образом она сможет начать расследование".

На прошлой неделе к расследованию военных преступлений в Сирии призвал и госсекретарь США Джон Керри.

Как отмечает агентство, проблема с обращением в МУС состоит в том, что Сирия не признает его юрисдикции. Единственный очевидный способ преодолеть эту коллизию - направить в Гаагский трибунал заявление Совбеза ООН. Однако Россия еще в мае 2014 года наложила вето на соответствующую резолюцию, внесенную Францией в Совбез.

Поэтому, рассказал Reuters некий французский дипломат, сейчас изыскиваются иные способы инициировать расследование. Собеседник агентства заметил, что уголовное производство может быть открыто, если подозреваемый является гражданином страны, признающей юрисдикцию МУСа, например наряду с сирийским имеет и французское гражданство. В этой связи юристы исследуют вопрос, допускается ли открытие дела, если гражданство страны, признающей Гаагский трибунал, есть не у подозреваемого, а у потерпевшего.

"Это будет сложно, но мы ищем другие решения", - заключил дипломат. Он также заметил, что Париж не исключает и повторной попытки обратиться в МУС по линии Совбеза ООН.

Как передает Le Monde, о перспективе обращения в Гаагу заявил и глава французского государства Франсуа Олланд. "Жители восточных районов Алеппо сегодня становятся жертвами военных преступлений, - заметил президент. - И те, кто виновен в них, понесут ответственность, в том числе перед МУСом".

Ранее в понедельник стало известно, что Олланд сомневается в необходимости встречи с Владимиром Путиным во время запланированного на 19 октября визита российского лидера в Париж. "Есть ли в этом смысл? - сказал президент Франции в телеинтервью. - Нужно ли это? Можно ли таким образом оказать давление? Можем ли мы добиться того, чтобы он (Путин. - Ред.) прекратил то, что он совершает вместе с сирийским режимом, то есть поддержку режима с использованием авиации, бомбежки населения Алеппо".

"То есть нужно ли мне принять - я все еще задаю себе вопрос - Владимира Путина?" - заключил Олланд.

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10.10.2016

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