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Также: Россия, Ближний Восток, Война, Мир, Политика | Персоны: Виталий Чуркин

новость Постой-ка, брат мусью

Россия внесла в Совбез ООН альтернативный проект резолюции по Сирии
08.10.2016
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
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Ив Коэн 07.10.2016
в блоге Убийцы не остановятся

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин внес на голосование Совета Безопасности проект резолюции по Сирии, представленный как альтернатива предложенному Францией документу. Об этом сообщает ТАСС.

Российский документ поддерживает предложение специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации "Джабхат фатах аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра") из восточной части Алеппо. В документе содержится просьба к генсеку ООН Пан Ги Муну "представить Совету Безопасности детальный план реализации" этой инициативы.

Кроме того, российский проект резолюции призывает все стороны выполнять российско-американские договоренности по Сирии, достигнутые 9 сентября. В документе также содержится требование прекратить поддержку любых террористических групп в Сирии и добиться, чтобы все формирования оппозиции прервали сотрудничество с ними.

В пятницу Франция внесла на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции. Он предусматривает введение запрета на полеты военной авиации над Алеппо и призывающий соблюдать режим прекращения огня в Сирии. В случае невыполнения требований документ допускает введение мер против сторон сирийского конфликта.

Оба документа Совет Безопасности рассмотрит поздно вечером в субботу.

В пятницу глава французского МИДа Жан-Марк Эро на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что назначенное на субботу голосование в Совете Безопасности ООН по установлению перемирия в Сирии позволит проверить готовность Москвы положить конец кровавой бойне. "Завтра наступит момент истины, момент истины для всех членов Совета Безопасности, - сказал Эро. - Хотите ли вы прекращения огня в Алеппо - да или нет? И в особенности этот вопрос относится к нашему российскому партнеру".

Керри в свою очередь заявил, что действия России в Сирии в поддержку режима Башара Асада надо расследовать как возможные военные преступления. Госсекретарь обвинил Москву и сирийские власти в проведении целенаправленной стратегии по терроризированию гражданского населения в Алеппо и в уничтожении любого, кто оказывается помехой в реализации их военных задач.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал вынесение на голосование в СБ ООН французского проекта резолюции по Сирии "политическим шантажом", а сам проект расценил как "неприемлемый".

"У меня есть подозрение, что истинный мотив - это вызвать вето России, даже несмотря на то, что изначально французские коллеги говорили нам, что у них нет таких намерений, - сказал Чуркин. - Я не вижу возможности, как эта резолюция может пройти".

Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил ограничить постоянных членов Совбеза в использовании права вето, "когда есть серьезные подозрения, что могут быть совершены военные преступления, преступления против человечности и геноцид". Такую инициативу чиновник связал с ситуацией в Сирии. По данным Зейда, с 21 сентября, когда "правительство Сирии и его союзники" начали жестокие бомбежки восточных районов Алеппо, удерживаемых повстанцами, в городе погибли сотни мирных жителей, в том числе по меньшей мере 100 детей.

Лишение постоянных членов Совбеза права вето, заметил верховный комиссар, позволит этой структуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. "Атака на гуманитарный конвой 19 сентября, недавние удары по трем базам волонтерской спасательной группы "Белые шлемы", а также налеты на как минимум три крупные больницы на востоке Алеппо... - все это, как представляется, свидетельствует, что идущие операции проводятся с полным пренебрежением к большинству базовых норм международного гуманитарного права", - заметил Зейд.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Песков, в Кремле к инициативе верховного комиссара "отнеслись негативно". В подобном ключе ысказалась и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Это, конечно, выходит за теоретические, философские рамки работы секретариата ООН - давать такие указания странам - членам Совета безопасности, да и вообще странам - членам организации, - заявила чиновница. - Это не дело, не дело секретариата".

Ранее Россия неоднократно ветировала резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии. В 2015 году Великобритания и Франция предложили постоянным членам Совбеза добровольно отказаться от права вето при обсуждении массовых преступлений. Глава МИД России Сергей Лавров эту идею категорически отверг.

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08.10.2016

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