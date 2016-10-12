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новость Российские ВКС возобновили удары по жилым кварталам Алеппо

12.10.2016
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
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Самолеты российских ВКС возобновили удары по жилым кварталам на востоке Алеппо, находящимся под контролем повстанцев. Как передает Би-Би-Си, ссылаясь на Сирийский центр наблюдения за правами человека, город подвергается наиболее массированной бомбардировке за последние дни.

По данным правозащитников, в результате последнего авианалета убиты 25 человек, включая детей. Российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Как заявили в неправительственной организации "Врачи без границ", в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи.

Бомбардировки вызвали масштабные разрушения. При поддержке российских ВКС войска Дамаска улица за улицей продвигаются на территории повстанцев, пишет "Немецкая волна". С 22 сентября, когда началась операция по захвату восточного Алеппо, после срыва перемирия, о котором договорились США и Россия, силами Дамаска и Москвы были убиты 290 человек. Большинство из них - гражданские лица.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Запад усилить давление на Россию в связи с продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии. Министр также заявил о виновности России в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. "Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства", - сказал Джонсон, добавив, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь расследованию.

Говоря о бомбардировках гражданских объектов в Алеппо, глава британского МИД заявил, что ответственные за них должны предстать перед международным трибуналом. "Я лично очень хотел бы чтобы эти люди предстали перед международным трибуналом. Это определенно то, чего я хотел бы добиться", - заявил Джонсон.

1 октября Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте."Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.10.2016
в блоге Блоги
27383
Ив Коэн 07.10.2016
в блоге Убийцы не остановятся

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