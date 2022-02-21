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статья 10 лет назад: панк-молебен Pussy Riot

21.02.2022

Панк-молебен в ХХС - "мать всех бомб".

И акция, и реакция задали тон мрачному десятилетию. Критика чекистов и РПЦ, любое свободное высказывание, гражданское чувство вообще - должны быть сурово наказаны решением карикатурного "суда". Помните этот великий процесс над Pussy Riot? Тупость, ложь и ненависть под предлогом оскорбленных чувств - все это культивировалось, подогревалось, масштабировалось, чтобы два года спустя обрушиться на освобождающуюся Украину.

Акции в поддержку Pussy Riot у Таганского суда 4 июля и у Мосгорсуда 9 июля 2012 года:

Акция у здания ФСИН 8 марта 2013 года:

Пресс-конференция после освобождения:

Мария Алехина и Надежда Толоконникова, идущие каждая своим путем, остаются мощнейшими раздражителями для путинщины. Толокно объявили "иноагентом", ее публикации проверяет СК; Алехину, осужденную по "санитарному делу", упорно выдавливают из страны - сейчас она отбывает очередные 15 суток, тоже за картинки в соцсетях.

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21.02.2022
в блоге Блоги
6604
Елена Волкова 18.12.2015
в блоге Pussy Riot: слезы и правда
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