К 80-летию нападения Германии на СССР Владимир Путин опубликовал в немецкой газете Die Zeit статью "Быть открытыми несмотря на прошлое". По утверждению кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин сам написал эту статью на немецком языке. Так это или нет, публикация нацелена в первую очередь не на российскую, а на германскую и, шире, западную общественность.

"Советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", - говорится в статье. Против этого вроде бы не поспоришь, но в Германии помнят и о том, что приход Красной Армии на немецкую землю ознаменовался не только освобождением немцев от тоталитарной нацистской диктатуры, совершившей страшные преступления против человечества, но и массовыми грабежами, изнасилованиями и убийствами мирного немецкого населения. Многие красноармейцы таким варварским способом мстили немцам за преступления, которые совершили нацисты на советской земле.

Подобные эксцессы в отношении мирного населения Германии были и со стороны военнослужащих армий западных союзников - США, Англии и особенно Франции. Однако масштаб их с советским был несравним - вот почему в первые послевоенные месяцы немцы массово бежали из советской оккупационной зоны Германии в западные, а не наоборот.

Советские солдаты и офицеры служили в армии тоталитарного государства, которое воевало только одним методом - заваливая неприятеля трупами. Красноармейцы понимали, что их жизни для начальства ничего не стоят, и вымещали свое озлобление на мирном населении Европы, причем не только Германии, но и, например, Сербии, к агрессии против СССР абсолютно не причастной. В 1944 году это вызвало протест со стороны Тито и визит югославской делегации в Москву, закончившийся безрезультатно.

В статье Путин говорит о "колоссальной роли", которую "сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии", для становления новой послевоенной Европы, где больше не было трагических конфликтов первой половины XX века. Вот и стоило бы Путину извиниться за преступления, совершенные Красной Армией против мирного немецкого населения. А также за то, что Советский Союз, преемником которого официально считает себя современная Россия, заключил пакт Молотов - Риббентроп и согласно договоренностям с Гитлером оккупировал и аннексировал страны Балтии, Восточную Польшу, Бессарабию и Северную Буковину, совершил агрессию против Финляндии, а после Второй мировой войны насадил тоталитарные коммунистические режимы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии. Подобные извинения не только закрепили бы российско-германское примирение, но и способствовали бы примирению России с народами Восточной Европы.

Однако Путин извиняться не привык. И в своей статье он обвиняет в нынешнем плачевном состоянии отношений России с Евросоюзом не российскую экспансионистскую политику на постсоветском пространстве, которая прямо наследует сталинской имперской политике, не попытки Москвы дестабилизировать западные государства, не покушения российских спецслужб на противников путинского режима, осуществленные как в России, так и за рубежом, в том числе с использованием оружия массового поражения, а будто бы антироссийскую политику коллективного Запада.

Старая пластинка: расширение НАТО на восток за счет вступления туда стран Балтии и Восточной Европы Путин трактует как событие, которое "фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий". Хотя впору было бы задаться вопросом, почему вдруг все восточноевропейцы сразу захотели под спасительный североатлантический зонтик, почему туда сейчас так стремятся Украина и Грузия. Не агрессивная ли политика Москвы тому виной? Да и вообще, почему само по себе членство в НАТО Литвы, Болгарии или Польши должно создавать угрозу для России?

Конечно, не обходится и без привычной лжи о "вооруженном перевороте на Украине", будто бы организованном Штатами и "безвольно поддержанном" Европой. Из этого следует вывод о том, что "процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию". Которая при Путине как раз превратилась в главную угрозу европейской безопасности.

Путин неслучайно обратился к немецкой общественности в день годовщины германской агрессии против СССР. Он рассчитывает сыграть на германском комплексе вины перед Россией и, напоминая о поставках советского газа в ФРГ и о нынешнем "Северном потоке", побудить германские власти и бизнес работать если не над снятием, то над смягчением санкций Евросоюза против России, введенных в связи с аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса марионетками Москвы при поддержке российских военных. Снятие или смягчение этих санкций означало бы, что Германия и ЕС фактически признают постсоветское пространство, за исключением, быть может, стран Балтии, сферой преимущественных интересов России, по образцу печально знаменитых секретных протоколов к пакту Молотов - Риббентроп.