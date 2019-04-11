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Также: Портников, Европа, Госдума, Колонки, Мир, Парламент, Совет Федерации, Политика, Россия | Персоны: Виталий Портников, Алексей Пушков, Петр Толстой, Владимир Путин

статья Наслаждение унижением

Виталий Портников, 11.04.2019
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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статья Статья

Советы Европе

Спору нет, механизм международного европейского правосудия они используют на благо невинных жертв российского режима, хотя чаще всего это благо выражено просто денежным эквивалентом. Это, конечно, неплохо, но это не решает общие проблемы. Государство откупается от одного случая из тысячи и продолжает гнуть свою линию. Складывается некое взаимовыгодное равновесие между правозащитниками и властью, при котором все заняты своей работой и заинтересованы в сохранении статус-кво.

Александр Подрабинек
17.12.2018

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию с призывом к России сформировать свою делегацию для участия в работе ПАСЕ и продолжить диалог с коллегами "ультиматумом" и отметил, что "с Россией нельзя говорить подобным языком". Другой патентованный пропагандист, член Совета Федерации Алексей Пушков назвал постановление "слишком шаткой основой для полноценного возвращения российской делегации".

Казалось бы, в российском парламенте должны были бы реагировать совершенно иначе. Да, очередная попытка протащить решения, которые привели бы к быстрому и безусловному снятию санкций с российской делегации и ее триумфальному возвращению в ПАСЕ, провалилась. Но с другой стороны, депутаты ассамблеи признали важность не только диалога с Москвой, но и ее членских взносов для полноценной работы ассамблеи. ПАСЕ обращается к российским парламентариям с просьбой сформировать делегацию - в то время как во всех остальных случаях такое формирование происходит в соответствии с четкими регламентными инструкциями, которые выдвигаются ассамблеей. Можно было бы рассказывать - ну по крайней мере, телезрителю, если не самим себе, какая Россия важная и как с ней все хотят разговаривать - кроме подлых украинских депутатов, разумеется, но и в этой недостране скоро одумаются и изберут в Раду поклонников Путина.

Но ничего подобного не происходит. Толстой продолжает разговаривать с ПАСЕ шершавым языком плаката, Пушков отечески журит европейских коллег за то, что они сделали "неубедительный шаг" в направлении возвращения путинских промокашек в ассамблею. Почему же никакого пропагандистского ликования?

А потому - и это не могут понять ни проплаченные, ни добровольные доброжелатели Кремля, - что Путину и его свите не нужен никакой диалог с Западом. Ему нужно унижение Запада. Это именно то шоу, которое можно продать неискушенной публике - ну и насладиться самим. Руководители ПАСЕ ездят в Москву практически с первого дня после введения санкций против России с призывами к Госдуме вернуться к работе в ассамблее и "продолжить диалог" - ведь права участвовать в работе ПАСЕ российских парламентариев, к сожалению, никто не лишал, ПАСЕ лишь оценила действия России по оккупации Крыма и провоцированию войны в Донбассе. И каждый раз визитеры слышали от Нарышкина, а затем и от Володина одно и то же: отмените санкции, и тогда поговорим. При этом сами мы ничего в своей политике исправлять не будем, потому что делаем все правильно. Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, - и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени. А с Россией так не пойдет. Если понятно - пойдите вылижите ботинки Пете Толстому, он ждет в приемной.

Это и есть содержание диалога России с цивилизованным миром. Путину не нужно никуда возвращаться, ему не интересен никакой диалог. Ему интересно, чтобы ему и ему подручным вылизывали обувь и чтобы он мог делать в этом мире все, что ему заблагорассудится, и не нес за это никакой ответственности. И пытаться противопоставить этой психологии рецидивиста язык постановлений с нижайшими просьбами вернуться, поговорить и заплатить - это действительно неубедительный шаг.

Тут Пушков прав.

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Виталий Портников, 11.04.2019
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 12.12.2018
в блоге Права человека на русский манер
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Как выскочит, как выпрыгнет

Илья Мильштейн, 12.10.2018

Свежие новости из Страсбурга заставляют предполагать, что на сей раз наш легкоатлет не прыгать собирается, но выпрыгивать. То есть выводить Россию из Совета Европы. Ясно же, что участившиеся в последнее время заявления разнообразных российских спикеров, у которых "созревает внутреннее решение" покинуть СЕ, делаются не на пустом месте.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Заломили сцену

Илья Мильштейн, 29.01.2015

Пушков заявил, что от исхода дискуссии зависит возможность встречи депутатов ПАСЕ с Надеждой Савченко. Мол, проголосуете как надо - глядишь и встретитесь. А если нет, тогда "никаких официальных контактов с ПАСЕ до конца года не предполагается". Уж не взыщите.

Илья Мильштейн

Долгие выводы

Илья Мильштейн, 03.04.2014

Россия готова выйти из ПАСЕ, и эта решимость, переполняя гордостью сердца, навевает самые сладостные воспоминания. Из тех незабвенных советских времен, когда плевать мы хотели не только на Европу, но и на Лигу наций, с которой без сожалений прощались в 1939 году из-за какой-то там мелкой войны. И теперь мы готовы сыграть на опережение, уйти, не дожидаясь пока исключат или лишат права голоса.
Илья Мильштейн

Антисоветчина Европы

Илья Мильштейн, 03.10.2012

Европа наступала - Россия действовала в острой контратакующей манере. Про текст резолюции, подготовленный противником, было недвусмысленно сказано, что это прямая антисоветчина. Точнее, русофобия, поскольку в диалоге с Западом ныне используется современный язык. А также "скандалище" и "оскорбительный выпад".
Илья Мильштейн

Боязнь русофобии

Илья Мильштейн, 28.09.2012

Европейцы нарушают некие правила приличия, установившиеся в ходе непрекращающихся дискуссий между Москвой и Страсбургом. Не надо слишком уж всерьез воспринимать наши неустранимые разногласия и угрожать разрывом отношений. Это ведь уже "русофобия", а русофобов мы наказываем беспощадно: к ним не едет Нарышкин.
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