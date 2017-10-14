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Россия откажется исполнять решения Европейского суда по правам человека, если страна не будет участвовать в выборе судей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РБК.

"Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда", - отметил Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не намерена "хлопать дверью" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Именно эта структура формирует состав ЕСПЧ. "Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ", - сказал Володин.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что лишение делегации России в ПАСЕ права голоса сигнализирует о необходимости перемен в организации. По словам Матвиенко, Россия должна оставаться членом Совета Европы, однако страну "должны услышать".

В понедельник Матвиенко заявила, что в Москве перестанут признавать решения ЕСПЧ, если России не вернут все полномочия в ПАСЕ. Если российская делегация не сможет принять участие в выборах судей, "все эти лица не будут полностью легитимными", отметила глава Совфеда. Это же, добавила Матвиенко, будет относиться и к новому президенту ассамблеи, если его выберут без участия России. Володин в комментарии РБК подтвердил позицию Матвиенко в части возможного непризнания решений ЕСПЧ.

В апреле 2014-го ПАСЕ в ответ на аннексию Крыма лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности до конца года. В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ассамблеи.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

Однако во среду ПАСЕ утвердила решение, позволяющее вернуть России полномочия. Проект резолюции подготовил итальянец Микеле Николетти, который, как ожидается, будет председателем ПАСЕ в 2018-2019 годах. Украинская делегация представила ряд поправок, однако почти все они большинством голосов были отклонены.

В частности, в окончательный текст вошло положение о необходимости "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах" - ПАСЕ и Кабинете министров. Это означает, что ограничения, наложенные на Россию в ПАСЕ, должны быть отменены, поскольку Кабмин Совета Европы санкций против России не вводил.