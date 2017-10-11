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новость ПАСЕ приняла решение, позволяющее вернуть полномочия России

11.10.2017
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
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Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила решение, позволяющее вернуть России полномочия, которых она была лишена в 2014 году в связи с аннексией Крыма. Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект резолюции подготовил итальянец Микеле Николетти, который, как ожидается, будет председателем ПАСЕ в 2018-2019 годах. Украинская делегация представила ряд поправок, однако почти все они большинством голосов были отклонены.

В частности, в окончательный текст вошло положение о необходимости "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах" - ПАСЕ и Кабинете министров. Это означает, что ограничения, наложенные на Россию в ПАСЕ, должны быть отменены, поскольку Кабмин Совета Европы санкций против России не вводил.

Действие ограничений в отношении России продлевалось ежегодно в январе. Однако в январе 2018-го, пишет "Европейская правда", очередного продления может не случиться.

Между тем спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что ожидает прибытия делегации ПАСЕ на 137-ю ассамблею Межпарламентского союза, которая вскоре пройдет в Петербурге. В кулуарах форума, добавила Матвиенко, предполагается провести переговоры с европейской делегацией и на них "еще раз выразить свою заинтересованность быть полноценными членами Совета Европы, не ущемленными".

В апреле 2014-го ПАСЕ в ответ на аннексию Крыма лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности до конца года. В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ассамблеи.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

В понедельник Матвиенко заявила, что, если России не вернут все полномочия в ПАСЕ, в Москве перестанут признавать решения ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ, пояснила глава Совфеда, избираются депутатами ПАСЕ, а стало быть, если российская делегация не сможет принять участие в выборах судей, "все эти лица не будут полностью легитимными".

Это же, добавила Матвиенко, будет относиться и к новому президенту ассамблеи, если его выберут без участия России.

В начале сентября генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможным исключение России из возглавляемой им структуры. В числе из оснований он назвал то, что Москва продолжает удерживать захваченный Крым и ведет "совершенно неприемлемую" политику, отказываясь допускать в этот регион комиссара СЕ по правам человека, пояснил собеседник издания. В то же время Ягланд заметил, что пока принципиального решения об исключении России не принято, поскольку предварительно надо взвесить все плюсы и минусы такой меры.

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11.10.2017
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