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Членство России в Европейском суде по правам человека может быть приостановлено из-за неуплаты взносов, сообщают "Известия". Москва намерена заморозить платежи в Совет Европы в связи с лишением российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее.

"Говорить о заморозке членства в ЕСПЧ и прекращении выплат пока преждевременно, но вероятность этого с каждым днем увеличивается, - заявил источник издания в Совете Федерации. - Этот вопрос обсуждался и обсуждается, и ожидается, что окончательное решение будет принято 27 октября, когда будут рассматривать проект бюджета".

Взносы в Совет Европы неделимы, заплатить только в ПАСЕ или только в ЕСПЧ технически невозможно, пояснил РИА "Новости" главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев. При этом он подчеркнул, что участие в ЕСПЧ и признание его юрисдикции "заморозить" невозможно. "Оно определяется федеральным законом о ратификации Европейской конвенции о правах человека и не может быть заморожено, - сказал Берестнев. - Конвенцию можно денонсировать, но сделать это из-за отсутствия депутатских поездок в Страсбург как-то странно".

"Можно, конечно, просто не платить взнос в организацию, но если такой демарш из-за ПАСЕ еще находит ограниченное понимание в европейских столицах, которым ПАСЕ тоже поднадоела со своими коррупционными скандалами, то замахиваться на ЕСПЧ никто российским депутатам не позволит - Россию просто исключат из Совета Европы за "безбилетный проезд", - отметил Берестнев.

Между тем в ходе визита генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда в Москвео восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ к успеху не привели, хотя "сейчас ситуация не столь плохая". Об этом заявил официальный представитель генсека Даниэль Хольтген, сообщает ТАСС. "Сейчас, на наш взгляд, не время строить предположения, а время продолжать конструктивный диалог с тем, чтобы найти решение создавшейся проблемы, - сказал Хольтген. - Сейчас нужно решить вопрос об участии России в ПАСЕ. Надо набраться терпения. У нас есть время до конца года, есть время для проведения других встреч и дискуссий между российскими коллегами и представителями Парламентской Ассамблеи".

14 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия откажется исполнять решения ЕСПЧ, если страна не будет участвовать в выборе судей. "Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда", - отметил Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не намерена "хлопать дверью" в ПАСЕ. Именно эта структура формирует состав ЕСПЧ. "Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ", - сказал Володин.

До этого с аналогичным заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенкою

В апреле 2014-го ПАСЕ в ответ на аннексию Крыма лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности до конца года. В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ассамблеи.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия. Однако 11 октября ПАСЕ утвердила решение, позволяющее вернуть России полномочия. Проект резолюции подготовил итальянец Микеле Николетти, который, как ожидается, будет председателем ПАСЕ в 2018-2019 годах. Украинская делегация представила ряд поправок, однако почти все они большинством голосов были отклонены.