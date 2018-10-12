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Владимир Владимирович всегда был прыгуч применительно к геополитике. Потому когда он заговаривает о прыжках, прямо или опосредованно, к его словам стоит прислушаться. Отсекая шелуху, вычленяя главное.

Вот, например, президент поздравляет борца с победой, после которой тот учинил дебош. "Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты - мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется", - говорит Путин польщенному триумфатору, а также всем нам, и это важное высказывание. Разумеется, не в той части, где про нашествие врагов на нашу Родину, враги живут у него в голове своей причудливой жизнью, туда лучше не соваться, а в той части, где они вдвоем прыгают: Хабиб на публику, главнокомандующий со своей армией - на соседей.

Или его спрашивают насчет санкций, и он, заметно возбужденный, как бы заманивает неприятеля, азартно готовясь к прыжку. "Я иногда думаю, - сообщает национальный лидер иностранному модератору форума "Российская энергетическая неделя", - что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас". Здесь каждое слово на вес золота. Владимиру Владимировичу осточертело его изгойство, и он открыто угрожает мировому сообществу. Он предупреждает: дальше будете мучить и унижать - прыгну.

Другой вопрос, как прыгнет и куда, ибо траектория его прыжков, как все мы знаем, непредсказуема. Вроде видим, что затаился, даже ушел в себя, заперся дома, пересчитывая олимпийские медали, но вдруг сиганул в Крым, приземлился в Донбассе, и покуда ошарашенные американцы и европейцы гадали, как его оттуда выкурить, он уже взмыл в небеса и бомбил Сирию. Вот и сегодня человечество с возрастающей тревогой следит за его речами и телодвижениями, пытаясь понять, куда и на кого он еще бросится. То ли на Лукашенко, который уже готов раздавать землякам оружие, то ли... Кто скачет, тот Путин, да.

Свежие новости из Страсбурга заставляют предполагать, что на сей раз наш легкоатлет не прыгать собирается, но выпрыгивать. То есть учинять крупнейший за десятилетия дипломатический скандал, выводя Россию из Совета Европы. Правда, сам он на эту тему не заговаривает, но ясно же, что участившиеся в последнее время заявления разнообразных российских спикеров, у которых "созревает внутреннее решение" покинуть СЕ, делаются не на пустом месте. Петр Толстой и Леонид Слуцкий с примкнувшей к ним телеведущей Ольгой Скабеевой, клеймя проклятых британских и украинских русофобов, буянят на сессии ПАСЕ не просто так, ради собственного удовольствия, но по поручению высшего руководства. Уже не только шантажируя, как раньше, довольно пугливых в массе своей европейцев угрозой полного разрыва с ними в рамках СЕ, но и принимая решительные меры. С прошлого года РФ, лишенная права голоса в ответ на захват украинских территорий, не платит членские взносы в эту организацию. В марте года нынешнего со ссылкой на анонимные источники в Москве прошла информация о возможности отзыва подписи под Европейской конвенцией о правах человека, что автоматически прекратит членство России в СЕ. В октябре лишенные голоса шумят на весь Страсбург, а Скабеева прыгает на украинскую делегацию.

Главная проблема наших депутатов и лично Владимира Владимировича заключается в том, что сам по себе шантаж на европейские элиты действует уже не слишком эффективно. От Путина, его народных избранников и спецпропагандистов просто смертельно устали. Прежде в течение многих лет сам факт включения России в структуры СЕ перевешивал все тяготы и неудобства общения с людьми, не понимающими человеческого языка. Сохранялась надежда, что настойчивые и талантливые репетиторы этому языку их все-таки обучат. После Крыма открылось, что образовательный процесс затягивается на десятилетия, если не на века. Чуть позже, после того как параллельно этому процессу активизировался процесс вербовки европейских элит Кремлем, стало очевидно, что российские гастролеры сами кого хочешь обучат и своему языку, и в особенности манерам. Мучительные с первого дня, отношения Европы с Россией теперь стали невыносимыми, что отражается в выступлениях первых лиц СЕ.

В частности, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд уже второй месяц подряд с возрастающей убежденностью в голосе говорит об исключении РФ из СЕ. И дело тут не в одних лишь деньгах, хотя отказ их выплачивать - событие раритетное. Прыгучий взбесившийся слон в посудной лавке становится попросту опасен, оттого дипломатические игры отступают на второй план. Полемизировать практически не о чем. Исключение России представляется формой самозащиты.

В этих условиях интрига уже не сводится к тому, кто кого переучит. Интрига сводится к тому, кто первый разорвет отношения. У Путина имеется болезненный опыт изгнания из "восьмерки", который ему не хочется повторять. Загнанному в угол, ему наверняка хочется прыгнуть первым. Да и логика самоизоляции подсказывает это единственно правильное решение: выход из СЕ, после которого ни один российский гражданин уже не сможет судиться с государством, опустошая казну. Ну и страхов в мире станет побольше, а это ли не цель, что так желанна Владимиру Путину? Конечно, есть риск, что допрыгается, объединяя против себя целый континент, но прыгучесть применительно к геополитике - это такое свойство, которое не изжить никакими страхами. Хоть бы всему миру провалиться, а он будет прыгать.