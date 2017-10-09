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Если России не вернут все полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы, то в Москве перестанут признавать решения ЕСПЧ. Как передает РБК, такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Судьи ЕСПЧ, пояснила спикер, избираются депутатами ПАСЕ. Соответственно, если российская делегация не сможет принять участие в выборах судей, "все эти лица не будут полностью легитимными", заключила глава Совфеда.

Это же, добавила Матвиенко, будет относиться и к новому президенту ассамблеи, если его выберут без участия России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в комментарии РБК подтвердил позицию Матвиенко в части возможного непризнания решений ЕСПЧ.

В апреле 2014-го ПАСЕ в ответ на аннексию Крыма лишила российскую делегацию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности до конца года. В январе 2016-го, после очередного продления срока этих ограничений, Россия отказалась от участия в сессии ассамблеи.

В июне нынешнего года Москва приостановила уплату годового членского взноса в ПАСЕ до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены все полномочия.

Между тем решения Страсбургского суда уже около двух лет не считаются в России неоспоримыми. В декабре 2015-го был принят закон, позволяющий Конституционному суду блокировать исполнение решений ЕСПЧ.

С другой стороны, в начале сентября генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможным исключение России из возглавляемой им структуры. В числе из оснований он назвал то, что Москва продолжает удерживать захваченный Крым и ведет "совершенно неприемлемую" политику, отказываясь допускать в этот регион комиссара СЕ по правам человека, пояснил собеседник издания.

В то же время Ягланд заметил, что пока принципиального решения об исключении России не принято, поскольку предварительно надо взвесить все плюсы и минусы такой меры.