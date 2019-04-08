Зарегистрироваться | Войти через:
Такая, понимаете ли, исключительная провокация, чтобы досадить Владимиру Владимировичу. Мало ему забот, вот еще и возле Кремля всадили четыре пули в оппозиционного политика. В самом деле, кто на такое мог решиться, кроме врагов и заговорщиков? Обама? Меркель? Навальный? Жаль, Березовский умер, на него так удобно было сваливать все преступления.
Такая, понимаете ли, исключительная провокация, чтобы досадить Владимиру Владимировичу. Мало ему забот, вот еще и возле Кремля всадили четыре пули в оппозиционного политика. В самом деле, кто на такое мог решиться, кроме врагов и заговорщиков? Обама? Меркель? Навальный? Жаль, Березовский умер, на него так удобно было сваливать все преступления.
Да и кто посмел бы публично обвинить таких людей? Лучший министр обороны всех времен и народов. Ветеран нашей политической сцены, лидер парламентской партии. Самый эффективный региональный менеджер федерального уровня. У них были счеты с погибшими, но это знание ни на шаг не приближает ни нас, ни следователей к разгадке убийств.
Да и кто посмел бы публично обвинить таких людей? Лучший министр обороны всех времен и народов. Ветеран нашей политической сцены, лидер парламентской партии. Самый эффективный региональный менеджер федерального уровня. У них были счеты с погибшими, но это знание ни на шаг не приближает ни нас, ни следователей к разгадке убийств.
14 лет назад осуждены Акишин и Колчин - киллер и один из организаторов убийства. Десять лет спустя приговорен бывший депутат от ЛДПР Глущенко, еще один организатор. Вчера обвинение предъявлено Владимиру Барсукову (Кумарину), который, "будучи осведомленным о желании неустановленного лица" убить лидера "Демократической России", "совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность..." Наверное, и ему не оправдаться.
Розыск преступников по делу о прекращении деятельности Галины Старовойтовой, погибшей в ноябре 1998 года, идет неспешно, но торопить следователей не надо. Известно же, что неотвратимость наказания важнее всего, включая сроки поимки душегубов. Прибавим сюда и объективные трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании политических убийств. Есть черта, которую они перейти не могут. Такая, вообразите, невидимая двойная сплошная линия, а если без метафор, то им запрещено привлекать к суду высокопоставленных заказчиков преступления. И даже если следаки, солидарно с нами, догадываются, что за убийством стоит лучший в мире министр обороны, эффективнейший региональный менеджер или ветеран парламентской сцены, даже подступиться к этим людям они не смеют.
А вверх цепочка раскручивается медленнее, чем вниз. Вот и выходит, что за 20 с половиной лет, минувших со дня убийства, судебная кара настигла лишь троих, одного подозреваемого забили насмерть на Кипре, и это пока все. Если не считать вечного арестанта Кумарина, уже отбывающего свое почти пожизненное заключение за другие дела. Про него как заказчика преступления мы впервые услышали в апреле 2014-го от того самого Глущенко, который в рамках сделки с прокурорами вспомнил, что ночной губернатор Санкт-Петербурга причастен к смерти Галины Старовойтовой. Теперь, получается, против него собраны некие улики, помимо чистосердечных словесных признаний экс-депутата, что вроде бы должно вызывать позитивные чувства: мол, и этому не уйти от ответа. Однако в данном случае сомнений больше, чем позитива.
Во-первых, о серьезных доказательствах до сих пор ничего не слышно, и едва ли они прозвучат в зале суда. И проблема тут не в том, что про Барсукова даже помыслить нельзя, будто он кого-то предложил грохнуть, а в личности свидетеля. Поскольку указанный Глущенко, отбывающий 17 лет, вероятно, готов любого оговорить ради уменьшения срока или облегчения условий содержания. Во-вторых, непонятно, почему его показания против Кумарина задействованы только сейчас. А в-третьих, неожиданные вопросы вызывает фигура обвиняемого, и вопросы эти таковы, что трактовать их следует непременно в его пользу.
Проблема здесь в том, что Барсуков - человек исторический. Причем настолько приобщенный к новейшей истории РФ, ее становлению в нынешнем виде и к биографиям высших чинов, и до того посвященный в тайны, что отдельным независимым наблюдателям не вполне понятно даже, как он дожил до наших дней. В общем, ясно, что многие его знакомые, среди них и лучшие люди России, весьма заинтересованы в том, чтобы он никогда не вышел на свободу. Вероятно, этим и нужно объяснять тюремные злоключения Владимира Барсукова (Кумарина), и тот факт, что со вчерашнего дня он числится в ряду подозреваемых в убийстве.
Нет, это не значит, что он точно невиновен. Но это значит, что, поколебавшись, начальство указало ФСБ на недоработки в деле Акишина-Глущенко-Колчина и прочих, покуда нам неведомых. И чекисты, которые в течение четырех лет без особого азарта изучали показания экс-депутата от партии Жириновского, взяли под козырек. Как прежде брали под козырек, останавливая следствие перед невидимой чертой. Короче, это другая история - в отличие от сюжетов, связанных с уже приговоренными. Там ловили и осуждали реально причастных, и в немыслимой словесной конструкции "охранное предприятие "Святой благоверный князь Александр Невский" просвечивало почти все, что мы хотели узнать о заказном преступлении, о его исполнителях и свидетелях. Что же касается судьбы Кумарина, то утверждать, что он участвовал в подготовке убийства, мы не можем.
Это скорее печальная история - про знаменитого бандита, на которого вешают все, что он совершал и не совершал. Решая сразу две задачи. Барсукова лишают последней надежды когда-нибудь освободиться. Власти и следователи демонстрируют нам, что расследование продолжается. Но если раньше мы могли более или менее твердо верить, что Лубянка ловит убийц Галины Старовойтовой, то со вчерашнего дня эта вера слегка ослабла.
Впрочем, имеется в сообщениях из Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти и хорошая новость. В них по-прежнему, как и в иных подобных сводках, фигурирует "неустановленное лицо", с которым обреченный подозреваемый якобы вел разговоры о готовящейся акции. Упоминаются также безымянные "оппоненты" погибшей, у которых ее "активная политическая и государственная деятельность" вызывала такое "острое неприятие... вплоть до ненависти у отдельных из них", что они замыслили убийство. То есть заказчик (заказчики) преступления будут находиться в розыске и после того, как прозвучит приговор Кумарину, и есть шанс, что рано или поздно до них тоже дойдут руки. Или хоть имена их будут названы, и тот, кто глумился над памятью убитой на ее могиле, сильно пожалеет о содеянном, будучи изобличен и проклят в веках.
Сила Галины Старовойтовой была в публичной политике - а в путинской России публичная политика если и не отсутствует, то влачит жалкое существование. Так что при путинском режиме Старовойтова была бы скорее всего оттеснена на обочину политической жизни или вынуждена эмигрировать - если не говорить о более зловещих исходах.
При Путине российский парламент перестал быть местом для ораторского искусства. А в лихие 90-е все было иначе - и едва ли не самой яркой звездой сначала Съезда народных депутатов, а потом и Думы была Галина Старовойтова. Сегодня, в 15-ю годовщину ее гибели, мы предлагаем посмотреть и послушать, каким может быть настоящий парламентарий.
У меня было такое определение - "антисоветский советский человек". И Галину Старовойтову я относил к таким людям: она была диссидентски настроена по отношению к советской власти, но, как человек советского времени, очень хорошо понимала, с кем и как нужно разговаривать. Могла быть и резкой, и дипломатичной, но со своего принципиального направления не сбивалась.
В который раз перебираю в памяти имена и образы знакомых и известных людей – и не могу найти кого-то еще, кто бы мог достойно встать рядом с ними. Только они. Двое. Андрей Сахаров и Галина Старовойтова.
Прошло десять лет со дня убийства Галины Старовойтовой. У власти те, с кем Старовойтова бесстрашно и последовательно боролась. О том, что значила для страны ее гибель, говорят Георгий Сатаров, Сергей Арутюнов, Валерий Борщев и Валерия Новодворская. Смотрите также видео Граней-ТВ.
В конце 90-х Галина Васильевна уже прошла тот путь, которым потом двинулась вся наша так называемая оппозиция: из власти на обочину. Новая эпоха, всех закатавшая под асфальт, уже не оставляла ей ни малейших шансов. Как ни горько это говорить, политическая смерть Галины Старовойтовой практически совпала с гибелью на канале Грибоедова.