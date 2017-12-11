О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.266215.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.266215.html
Также: Мильштейн, Правительство, Театр, Кино, Колонки, Россия, Культура, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Кирилл Серебренников, Владимир Мединский, Виталий Манский, Дмитрий Песков, Константин Эрнст, Борис Немцов, Олег Сенцов

статья Все по местам

Илья Мильштейн, 11.12.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

И вдруг летит

Думается, Кирилл Серебренников осознает это все ясней и все острей - и победу собирательного Мединского, и свое изгойство в стране, где дышать с каждым днем становится труднее. Потому и сдерживается, и лапидарно отвечает на вопросы, что говорить в сущности незачем и почти не с кем. "Вот так они решили", и месяцы напряженнейшей работы пошли псу под хвост.

Илья Мильштейн
10.07.2017
статья Статья

Писатель и какатель

Если же его превосходительство позволяет себе, слегка раскрепостившись, употребить детсадовскую бранную лексику, то в департаменте его одергивают, хотя и почтительно. Мол, писатель проснулся в Мединском и заговнился, творческая натура, искания там всякие, неподражаемый юмор, оригинальный язык.

Илья Мильштейн
12.12.2014
статья Статья

Кадры мешают всем

Гражданка Каренина не подпадает под действие обновленного закона о защите детей, и ей позволено будет раскурить на телеэкране наркотическую сигарету. Но вот героям "Войны и мира" повезло меньше. На пороге фильма, который будет показан на Первом канале в это и следующее воскресенья, стоит предупредительный знак 16+.

Юрий Богомолов
31.08.2012
статья Статья

Ынсайдерская информация

Режиссер Виталий Манский снял очень страшный фильм о самом страшном государстве на земле, и что ж удивляться, если официальный Пхеньян протестует. Реакция официальной и полуофициальной Москвы не столь однозначна. Ибо у начальства российского свои счеты - и с Ким Чен Ыном, и с автором фильма "В лучах солнца".

Илья Мильштейн
27.10.2016

Культурная жизнь в столице бьет ключом, оттого так легко перепутать значимые события. Вообразить, например, что это в Большой театр десантировались штурмовики Гоши Тарасевича, выбежали на сцену, разбрызгивая по пути нечто зловонное, и сорвали премьеру балета "Нуреев". Напротив, "Артдокфест", который почтили своим присутствием и Песков с Эрнстом, и Мединский с Чемезовым, удался на славу. Фильмы настолько восхитили министров и капиталистов, что они даже простили участникам фестиваля довольно дерзкую шалость. Когда те вышли на сцену в заключительный день в футболках с надписью "Свободу Сенцову!" и хором потребовали у высокопоставленных зрителей вернуть Украине Донбасс и Крым.

Путаница возникает потому, что нет вроде принципиальной разницы между двумя этими художественными явлениями: спектаклем про гея-невозвращенца, предателя Родины, и документальными лентами "Мустафа", "Война ради мира" и "Полет пули", разными способами снятыми с показа. Всюду же измена, всюду культурный шок. А русофоб-растратчик Кирилл Серебренников - разве он не враг? Разве он не страшнее этически небезупречной Беаты Бубенец с ее айдаровцами?

Тем не менее лучшие люди России устроили овацию заключенному под домашний арест режиссеру. Им, вероятно, понравились пляски кагэбэшников и трансвеститов, и англоязычный мат в устах главного героя тоже никого из них, министров-охранителей и чекистов-капиталистов, не смутил. При том что балет в июле уже откладывался на неопределенный срок по личному указанию Мединского, который позже, если верить весьма правдоподобным слухам, успешно организовывал арест Серебренникова. Но вот поди ж ты, теперь сам пришел смотреть "Нуреева" и тоже, говорят, хлопал артистам. Правда, на прогон пришел, а не на премьеру, но это большого значения не имеет.

И совсем иначе дела обстоят у Виталия Манского с его документалистами. Сперва у входа в зрительный зал организатора "Артдокфеста" с пристрастием допрашивают неравнодушные граждане в штатском и в камуфляже, обещая ему "серьезные проблемы". Сутки спустя мы наблюдаем, как они свое слово держат. И никакой Песков не извещает нас о том, что посетил кино мирового ранга, и Мединского близко не видно, хотя его незримое присутствие почему-то ощущается.

Может, потому ощущается, что Манского министр не любит еще горячей, чем Серебренникова. Поклялся же он года три назад, что, покуда служит на своем посту, "ни один проект Манского, в том числе и "Артдокфест", не получит никогда никаких денег", и верность клятве хранит. Вообще у них немало общего - у собирательного гопника Гоши и у неповторимого, штучного нашего министра культуры, но умение исполнять обещанное прямо бросается в глаза. Как моча из склянки.

Да, но все-таки надо бы разобраться в этой неразберихе и понять, отчего столь похожие, в сущности, деятели так по-разному реагируют на искусство. Почему на мятежного "Нуреева" рвется начальствующая аристократия, а просматривать крамольную документалку тот же самый бомонд отряжает остервенелых "ополченцев"? Как так выходит, что одному достаются сливки общества, а другим - сплошной Тарасевич? Откуда это неравенство?

Ответ представляется непростым и отсылает, пожалуй, к иерархичности искусства. К рейтингам, что ли, согласно которым художника красит место, где выставляется его произведение. И если это какой-нибудь Центр фотографии, то там въедливым ценителям особо не возбраняется вандализм. Ну, уссывается человек перед картиной, что ты с ним сделаешь, кроме как оштрафуешь, да и то не всякого. В кинотеатрах тоже можно гадить, а ежели фильм совсем не нравится, то и поджечь какое-нибудь провинциальное учреждение культуры, хотя тут санкции уже построже. А вот Большой театр - это объект режимный. Унитаз перед ним с письменного секретного разрешения администрации Кремля еще можно изредка выставлять и проталкивать в него книги. Подъезжать же туда с канистрой ни в какое время суток не следует, и мочу внутри театра лучше не разбрызгивать. Тем более от лица рассерженных патриотов.

Это власти воспримут гораздо острее, чем балет про отщепенца или кино про бандеровцев. И любого Гошу, как бы его ни звали, и толпу его единомышленников при попытке сорвать спектакль тренированные мужчины в корректных костюмах немедленно повяжут, а безжалостные судьи скоро приговорят. Невзирая на прежние заслуги в боях за русский мир и умелое свинчивание табличек с дома, где жил Борис Немцов. Короче, в этом случае оступившийся Гоша быстро пополнит собой список пострадавших за свои, так сказать, убеждения, иначе говоря, политзеков. Но и он, и его штурмовики, и кураторы не для того сражаются, чтобы пополнять этот список, и тут мы можем только подивиться их знанию российских реалий и взыскательному вкусу. Министру Мединскому они едва ли когда-нибудь помешают насладиться подлинным искусством ненавидимого художника.

Иными словами, Виталию Манскому и многим другим несогласным следует сменить среду обитания. Прорываться в Большой театр или в Большой Кремлевский дворец - куда-нибудь туда, где погромщики чувствуют себя чужаками. Там практически все можно показывать, ничего не опасаясь. Другой вопрос, как попасть в эти заколдованные места в столице, где культурная жизнь бьет ключом, только успевай уворачиваться. Нелегкая задача для творца, однако "Нуреев" Кирилла Серебренникова, снискавший начальственные рукоплескания, служит примером вдохновляющим.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 11.12.2017
новость Новости по теме
10.12.2017 "Артдокфест" отменил показ фильма "Война ради мира" →
10.12.2017 SERB и "Союз десантников" сорвали показ фильма "Полет пули" на "Артдокфесте" →
10.12.2017 На премьере "Нуреева" авторы спектакля вышли в футболках в защиту Серебренникова →
09.12.2017 Организаторам "Артдокфеста" пригрозили сорвать показ фильма о войне в Донбассе →
08.12.2017 В Москве на вновь открывшейся выставке Стёрджеса фотографию облили пахучей жидкостью →
07.12.2017 На фестивале "Артдокфест" сняли с показа фильм о Джемилеве →
06.12.2017 Следователь не дал разрешения Серебренникову посещать репетиции балета "Нуреев" →
21.11.2017 Вице-спикер Госдумы Толстой подал донос на "Артдокфест" →
22.09.2017 Премьера балета "Нуреев" в Большом театре состоится в декабре →
10.07.2017 ТАСС: Премьера балета "Нуреев" отложена по личному указанию Мединского →
08.07.2017 Большой театр отложил премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова →
08.12.2015 Минкульт требует снять фильм ФБК о Чайке с "Артдокфеста" →
16.12.2014 Мединский подтвердил отказ финансировать "антиисторические" фильмы →
10.12.2014 Мединский: Денег на фильмы о "Рашке-говняшке" больше не дадим →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32577
Play own
Московский протест 7 октября
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
Реклама


Выбор читателей
статья Олимпийская смекалка России
статья СПЕЦПРОЕКТ: ПРОПАВШИЕ ЗА КРЫМ
новость Автомобили резко подорожают
Автозавод. Фото с сайта www.elitenn.ru
новость Как зачистить оппозицию
Николас Мадуро. Фото с сайта acn.com.ve
РЕКЛАМА
новость Тайна 99 года и новый суд
Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов
в блоге Крылатый Эрос Киселева
383
в блоге Трагедия слуги государева
383
статья Чудо доброго Путина
Виталий Портников
новость КНДР: Не потерпим морской блокады
Ким Чен Ын на ракетных испытаниях. Фото ЦТАК
новость Санкции против Союза биатлонистов
Эмблема Международного союза биатлонистов
статья Президент ответил недругам
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Олимпийский срам России
383
новость Арабская лига против Трампа
Храмовая гора в Иерусалиме. Фото: guide-israel.ru
новость Студентов высылают из России
Лекция в Норвежском университетском центре в Петербурге. Фото: st-petersburg.uio.no
статья Великорусский держиморда
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Зачем чистят "Маяк"
Работы по очистке территории ПО "Маяк". Фото: po-mayak.ru
новость Наезд на Илларионова и ЮКОС
Андрей Илларионов. Кадр Грани-ТВ
новость Генерал ответит за "Боинг"
Николай Ткачев. Фото: ens.mil.ru
новость Новые санкции за РСМД
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
в блоге Разговор властелина с мудрецом
383