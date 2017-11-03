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Также: Мильштейн, Президент, Выборы, История, Чечня, Колонки, Россия, Общество, Война, Политика | Персоны: Владимир Ульянов (Ленин), Владимир Путин, Ксения Собчак, Рамзан Кадыров, Валентина Матвиенко, Наталья Поклонская, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Иосиф Сталин, Дмитрий Песков, Илья Мильштейн

статья Декрет о земле

Илья Мильштейн, 03.11.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

День рождения мумии

Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Леннон и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом "давно это было, еще до меня".

Лев Рубинштейн
17.01.2007
статья Статья

Из того, что было

Надо выманить на выборы дочь Анатолия Собчака, заодно сводя счеты и с другим бывшим начальником, либеральным болтуном. Штаб ее пусть возглавит Игорь, к примеру, Малашенко, который великолепно справился с подобной работой в 1996 году. Чубайса не нужно, а вот жена его Авдотья украсит штаб опасной соперницы Путина.

Илья Мильштейн
25.10.2017
статья Статья

Принцесса цирка

Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Виталий Портников
19.10.2017

Сперва Ксения Собчак, в рамках предвыборной программы. Вслед за ней Валентина Матвиенко, в интервью, хотя и с осторожностью: дескать, это случится рано или поздно, когда общество придет к консенсусу. А там уж хлынуло как из бочки.

Екатерина Гордон, тоже выдвинувшаяся в президенты. Жириновский, конечно. Рамзан Ахматович Кадыров, который, чтоб два раза не вставать, предложил захоронить также и голову Хаджи-Мурата. Наталья Поклонская, верная фанатка главы чеченской администрации, с тех пор как он поддержал ее в борьбе с "Матильдой". Ульяновский губернатор Морозов. И снова Ксения Собчак, влепившая вербального строгача национальному чеченскому лидеру - за то, что он предложил решить назревший вопрос Путину. Тогда как решать его должен российский народ.

Все они выступают за то, чтобы вынести Ленина из Мавзолея. Практически единодушно и одновременно. Такие разные.

О чем свидетельствует происходящее? Происходящее свидетельствует о том, что скоро выборы первого лица в государстве и это для политиков и для граждан, играющих в политику, хороший повод напомнить о себе. Однако набор слоганов в темнике, в том его разделе, который посвящен смелым высказываниям, весьма ограничен, что создает определенные сложности ораторам. Ибо по главным вопросам все друг с другом согласны, за редким исключением, а имитировать скандальные дискуссии необходимо. Начальство взыскует движухи.

В этом смысле Ленин и его посмертная судьба - тема идеальная. Во-первых, вождь мирового пролетариата был основоположником того государства, правопреемником которого по праву является путинская Россия, а это означает, что относиться к Ильичу следует бережно. Во-вторых, был он революционер и смутьян, "заложивший атомную бомбу под здание, которое называется Россией", как выразился нынешний президент, а это значит, что относиться к нему следует с подозрением. В-третьих, указанный основоположник, заложивший бомбу, остается фигурой противоречивой, оттого спорить о нем и о том, где он должен лежать, правильно и даже полезно. Но все-таки, в-четвертых, Ленин и его созидательные предательские свершения есть неотъемлемая часть нашей героической истории, в которой все хороши, оттого дискутировать о нем можно и нужно, но с места лучше не сдвигать. Лежит и лежит, каши не просит.

Вот они и высказываются, иные резко и наотмашь, словно накануне столетней годовщины Октябрьской революции больше и обсуждать нечего, кроме этой похоронной темы. Впрочем, революцию действительно лучше не обсуждать, поскольку тут неизбежны довольно опасные разговоры о том, при каких условиях гибнут империи, и о том, почему развалился Советский Союз. То есть про мировые войны, горячую и холодную, в которые была вовлечена Россия своими неразумными руководителями, и как их проигрывала, раскалываясь и соскальзывая в гражданскую войну, и с какими ужасающими потерями.

При этом совершенно ясно, что в полемике Ксении Собчак с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым прав тот, без которого нет Чечни. В самом деле, при чем тут народ? Если Путин пожелает, то Ильича вынесут в два счета, и запоздалые растерянные крики системных коммунистов и внесистемных леваков потонут в шуме славословий мудрому, решительному, человечному вождю, чья эффектная спецоперация будет воспета на всех гостелеканалах, поддержана всеми думскими единоросами, губернаторами, священнослужителями, сетевыми троллями федерального подчинения - и отдельно одобрена Владимиром Вольфовичем. Если в Кремле сочтут, что к прежним подвигам российского национального лидера надо бы прибавить и захоронение останков Ульянова-Ленина, то и с Матвиенко не станут консультироваться, и мнением Зюганова не озаботятся. Был вечно живой - и нету.

Другой вопрос, что обо всем этом думает Владимир Владимирович. Судя по тому, что призывы по-человечески похоронить наконец несчастного обитателя Мавзолея звучат очень громко, настойчиво и со всех сторон, какие-то намеки на сей счет из Кремля доносятся. Вероятно, Путин размышляет на заданную тему. Погрузившийся недавно в мир сакральной христианской символики, он вроде бы должен теперь с неодобрением воспринимать символы языческие, к каковым безусловно принадлежит погребальное сооружение на Красной площади. Да и мысль о том, что благодарные сподвижники могут организовать ему со временем нечто такое, что Сталин устроил Ленину, наверняка заставляет его содрогаться. А с них ведь станется, расшибающих лбы в осаннах, так что эту традицию стоит поломать, пока не поздно и дабы неповадно было. В этом смысле яркие предвыборные дискуссии тоже полезны.

С другой стороны, сказано же многими людьми и не раз, что покуда Ленин лежит в Мавзолее, над Россией тяготеет проклятие и ей не выбраться к нормальной жизни. Получается, ежели вынести Ильича, то проклятие перестанет тяготеть, страна освободится от морока, и... что дальше будет? Чего доброго народ, который уже два десятка лет без малого зомбируют и вербуют, прочухается и сметет нынешнюю власть.

Впрочем, едва ли Владимир Владимирович так уж склонен к мыслям мистического свойства, к тому же с либеральным душком. Тем не менее это он тоже может учитывать и, отстраненно выслушивая яростные предвыборные речи своих политиков и граждан, играющих в политику, в споры не ввязываться и с Лениным не связываться, от греха. Есть, знаете, дела поважнее.

О чем нам и сообщает его пресс-секретарь, оценивая тему как "общественно достаточно резонансную", но и дистанцируясь от нее вместе с шефом. В Кремле, мол, про Ильича не вспоминают, но и ничего не имеют против свободной дискуссии. Ленин и вольномыслие - это даже забавно и поучительно. Главное чтобы Собчак с Кадыровым сильно не отвлекались от этих споров, а там и юбилей проскочим, и выборы пройдут, и на трибуне Мавзолея несменяемый вождь примет очередной парад.

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Илья Мильштейн, 03.11.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 02.11.2017
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
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Александр Скобов 21.01.2011
в блоге Мавзолей мне не мешает
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Николай Руденский 21.01.2011
в блоге Трупный зов
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