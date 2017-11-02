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Также: История, Президент, Чечня, Общество, Россия, Война, Политика | Персоны: Владимир Ульянов (Ленин), Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Михаил Федотов

новость В Кремле отказались обсуждать вопрос о захоронении тела Ленина

02.11.2017
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
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Тема захоронения тела Владимира Ленина не входит в повестку дня Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, тем не менее, она не является темой повестки дня кремлевской администрации", - заметил Песков.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тело Ленина будет захоронено, когда общество придет к консенсусу по этой теме. "Я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства. Но это будет не сегодня и не завтра", - сказала Матвиенко.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что захоронение тела Ленина было бы "верным с исторической точки зрения", но решение об этом должен принять президент Владимир Путин. "Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. - Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".

В свою очередь глава Совета по правам Человека Михаил Федотов предложил сделать в мавзолее Ленина музей. "Не надо ничего менять. Но это должен быть музей, на входе должен стоять билетер, дальше спускаетесь, и там экспозиция, посвященная созданию мавзолея, его внутренней машинерии, технике, технологии бальзамирования и так далее. Это очень интересный будет музей, я вас уверяю, - сказал Федотов. - При этом он перестанет быть местом поклонения, а то, что тело может там находиться... Так что же, в Британском музее тоже есть мумии фараонов, но никто не приходит к ним с цветами, слава Богу. Нужно относиться к этому как к истории, это исторический факт".

Хаджи-Мурат Хунзанский - аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля. Череп Хаджи-Мурата в 1959 году был обнаружен в Военно-медицинской академии и передан в Кунсткамеру, где он находился в качестве экспоната. С 2001 года череп убрали на хранение до специального распоряжения. Споры о принадлежности останков ведутся до сих пор: подтверждением считаются надписи на русском и арабском языках на самом черепе. С 2015 года работает комиссия по захоронению черепа Хаджи-Мурата, однако решения пока не принято.

Тема захоронения тела Ленина поднимается регулярно. Категорически против этого выступают коммунисты. 10 декабря 2012 года президент Владимир Путин заявил, что мавзолей Ленина соответствует российским традициям. По его словам, идея мавзолея также исходит из мировых религий. "Говорят, что не соответствует традиции. Поезжайте в Лавру, на Афон, там мощи святых людей, и в этом смысле коммунисты традицию перехватили, сделали это грамотно, сделали это в соответствии с потребностями своего времени", - заявил Путин.

Согласно опросу Фонда общественного мнения, проведенному в апреле 2012 года, за перезахоронение выступали 56 процентов граждан, против - только 28 процентов.

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02.11.2017
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День рождения мумии

Лев Рубинштейн, 17.01.2007

Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Леннон и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом "давно это было, еще до меня".
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