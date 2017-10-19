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Также: Портников, Президент, Выборы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Ксения Собчак, Владимир Путин, Борис Ельцин, Владимир Жириновский, Алексей Навальный

статья Принцесса цирка

Виталий Портников, 19.10.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Маленькое, но ответственное обручение

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

Илья Мильштейн
22.09.2017
383
Пара фраз 11.06.2012
в блоге Девушка и чекист

Решение Ксении Собчак участвовать в следующих президентских выборах в России придает совершенно новое качество всему политическому процессу. Я бы даже сказал, освещает этот процесс совершенно с другой стороны. Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее мать присутствует в этой системе не только как вдова первого мэра Петербурга и талантливого имитатора демократической фронды на депутатских съездах, но и как многолетний член Совета Федерации. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Кто-то назовет это мафией, но это не мафия. В мафию хотя бы можно попасть. Это древний Рим, потомственная аристократия, чекисты, бандиты и цементный раствор, крепко связывающий две эти конкурирующие преступные группировки - ельцины и собчаки.

Со стороны это все, конечно, выглядит совершенно великолепно. Дети власть имущих понемногу занимают ведущие позиции во власти и бизнесе (за исключением Путина, разумеется, но Путин сам дитя Собчака и Ельцина, ему наследники не положены). Фамилии разнообразных ивановых, фрадковых, рогозиных повторяются в разнообразных вариациях так часто, что уже не разберешься, где дети, а где родители. Фракцию Жириновского возглавляет его мальчик - в хорошем смысле этого слова, хотя в российской политике, несмотря на всю борьбу с пропагандой того, что не надо, нередко бывает, что и в плохом. Остается только сожалеть, что у патриарха, ввиду нелепых канонов, нет детей и официального имущества, - а то не пришлось бы задумываться ни о преемнике, ни о наследстве.

Какой-нибудь Навальный не может попасть в эту компанию по определению - была бы мафия, он бы прорвался, но в аристократический сенат рожей не вышел. В аристократическом сенате даже глава оппозиции - лошадь императора, и это предопределено всем ходом истории. Собчак недоумевает, почему избиратель должен голосовать за тех же самых десятилетиями, не рассказывая, что сама она одна из них, только помоложе, покрасивее, посовременнее, поумнее, поциничнее. Для меня лучший образ Собчак - это длинная черная машина с парламентскими номерами, в которой по "Патрикам" проезжает будущая противвсехша. В этом нет ничего удивительного - в России дочь может пользоваться служебной машиной матери. Просто мне так запомнилось.

В Советском Союзе было все так же - и иначе. Номенклатура тоже была почти герметична, но опасалась расставлять детей на высших должностях в государстве и позволять им высовываться. Детям и так было хорошо, они довольствовались благополучием родственников и постами заместителей министров или послов. Номенклатуре нечего было передать по наследству, ей ничего не принадлежало кроме власти. У нынешних есть то, чего не было у предыдущих, - деньги, ресурсы и страх потерять захваченное государство, если что-то и в самом деле когда-нибудь изменится. И еще они рискуют будущим своих детей - естественных наследников их миллиардов, миллионов, дворцов и дач. Поэтому они стремятся решать все вопросы в своем закрытом кругу. Поэтому даже у самого молодого, самого современного кандидата на президентских выборах 2018 года будет фамилия 30-летней давности.

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Виталий Портников, 19.10.2017
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Оппозиция подана

Александр Подрабинек, 23.09.2013

При такой оппозиции Путин может не бояться за продолжение своего черного дела. Отличный найден полуфабрикат для кремлевских поваров-политтехнологов, готовящих приемлемую оппозицию для высочайшего потребления. Еще немного, и Сурков с Володиным, отталкивая друг друга локтями, побегут докладывать шефу: "Владимир Владимирович, оппозиция подана. Извольте повзаимодействовать".
Илья Мильштейн

Девушка и жизнь

Илья Мильштейн , 03.07.2012

Девочка из номенклатурной семьи вдруг испытывает прилив отвращения к власти, воплощенной в образе царя дяди Володи. И ее мама, сановная дама из тех, кто вроде плевать хотел на так называемую справедливость, боясь за дочь, ругая дочь и гордясь дочерью, испытывает схожие чувства к бывшему сослуживцу покойного мужа.
Валерия Новодворская. Фото Дм. Борко/Грани.Ру

Наступили и награбили

Валерия Новодворская, 15.06.2012

Главный наш убыток - это квартирная кража у Ксении Собчак. Денежки "ЮКОСа" чекисты проели и пошли шуровать по квартирам оппозиции. Не исповедует ли Следственный комитет идею, что надо "грабить награбленное"? А за оскорбление Ксения имела право наплевать им в бесстыжие чекистские глаза.
Владимир Абаринов

Обыско морале

Владимир Абаринов, 13.06.2012

Конечно, обысканные и допрошенные теперь всячески бодрятся, но некоторым из них, прежде всего Ксении Собчак, явно не по себе. Это понятно. Если в смысле умения расследовать реальные преступления наши следователи давно потеряли квалификацию, то по части психологического давления остаются высокими профессионалами.
Илья Мильштейн

С незнанием дела

Илья Мильштейн, 27.06.2012

Президент, отвечая на вопрос об обысках у оппозиционеров, как бы похвалил СМИ - главный источник его нетвердых знаний о событиях в России. Понимать это следовало в том смысле, что Путин не отдавал приказа терроризировать Собчак, Яшина, Навального, Баронову и многих других. Вопреки расхожим представлениям.
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