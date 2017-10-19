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Решение Ксении Собчак участвовать в следующих президентских выборах в России придает совершенно новое качество всему политическому процессу. Я бы даже сказал, освещает этот процесс совершенно с другой стороны. Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее мать присутствует в этой системе не только как вдова первого мэра Петербурга и талантливого имитатора демократической фронды на депутатских съездах, но и как многолетний член Совета Федерации. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Кто-то назовет это мафией, но это не мафия. В мафию хотя бы можно попасть. Это древний Рим, потомственная аристократия, чекисты, бандиты и цементный раствор, крепко связывающий две эти конкурирующие преступные группировки - ельцины и собчаки.

Со стороны это все, конечно, выглядит совершенно великолепно. Дети власть имущих понемногу занимают ведущие позиции во власти и бизнесе (за исключением Путина, разумеется, но Путин сам дитя Собчака и Ельцина, ему наследники не положены). Фамилии разнообразных ивановых, фрадковых, рогозиных повторяются в разнообразных вариациях так часто, что уже не разберешься, где дети, а где родители. Фракцию Жириновского возглавляет его мальчик - в хорошем смысле этого слова, хотя в российской политике, несмотря на всю борьбу с пропагандой того, что не надо, нередко бывает, что и в плохом. Остается только сожалеть, что у патриарха, ввиду нелепых канонов, нет детей и официального имущества, - а то не пришлось бы задумываться ни о преемнике, ни о наследстве.

Какой-нибудь Навальный не может попасть в эту компанию по определению - была бы мафия, он бы прорвался, но в аристократический сенат рожей не вышел. В аристократическом сенате даже глава оппозиции - лошадь императора, и это предопределено всем ходом истории. Собчак недоумевает, почему избиратель должен голосовать за тех же самых десятилетиями, не рассказывая, что сама она одна из них, только помоложе, покрасивее, посовременнее, поумнее, поциничнее. Для меня лучший образ Собчак - это длинная черная машина с парламентскими номерами, в которой по "Патрикам" проезжает будущая противвсехша. В этом нет ничего удивительного - в России дочь может пользоваться служебной машиной матери. Просто мне так запомнилось.

В Советском Союзе было все так же - и иначе. Номенклатура тоже была почти герметична, но опасалась расставлять детей на высших должностях в государстве и позволять им высовываться. Детям и так было хорошо, они довольствовались благополучием родственников и постами заместителей министров или послов. Номенклатуре нечего было передать по наследству, ей ничего не принадлежало кроме власти. У нынешних есть то, чего не было у предыдущих, - деньги, ресурсы и страх потерять захваченное государство, если что-то и в самом деле когда-нибудь изменится. И еще они рискуют будущим своих детей - естественных наследников их миллиардов, миллионов, дворцов и дач. Поэтому они стремятся решать все вопросы в своем закрытом кругу. Поэтому даже у самого молодого, самого современного кандидата на президентских выборах 2018 года будет фамилия 30-летней давности.