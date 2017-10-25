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Также: Мильштейн, Президент, Выборы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Ксения Собчак, Владимир Путин, Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Антон Вайно, Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Сергей Миронов, Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Борис Якеменко, Борис Березовский, Роман Абрамович

статья Из того, что было

Илья Мильштейн, 25.10.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Телеведомая

Абсолютное неумение договариваться в начале нулевых привело страну к катастрофе. Теперь начальство может с удовольствием отметить, что уже и демократов почти нет, а раскол все усугубляется. Ксения Анатольевна, баллотируясь в президенты, вносит в это дело свою скромную лепту.

Илья Мильштейн
20.10.2017
статья Статья

Принцесса цирка

Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Виталий Портников
19.10.2017
статья Статья

Маленькое, но ответственное обручение

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

Илья Мильштейн
22.09.2017
383
Пара фраз 24.10.2017
в блоге Смелость Ксении Собчак

- Владимир Владимирович, а хотите победить Ельцина?

Предвыборная жизнь российская вся пронизана конспирологией, оттого эта сцена воображается легко. Пригорюнившийся Путин, которому надоело работать национальным лидером. Озабоченный Кириенко, безуспешно уговаривающий его идти на четвертый срок. Мрачный Вайно, колдующий над своим нооскопом. Другие клерки, помельче, которым тоже не хочется служить под началом какого-нибудь инфернального Дюмина. Все бьются над вопросом: как заинтересовать шефа, чтобы он не уходил в Дэн Сяопины и согласился остаться в Кремле?

Побеждать Навального он, видите ли, не хочет, даже имени его слышать не желает. При упоминании Зюганова с Явлинским и Жириновского с Мироновым вообще велит всем прекратить истерику и замыкается в себе. А больше вроде и нет никого, если не считать Бориса, кажется, Якеменко, но о нем и заикаться не следует: воспримет как личное оскорбление. Короче, не родился еще такой богатырь, с которым Путину было бы не зазорно схлестнуться на честных выборах, или перемерли витязи, или в бегах. Вот он и скучает, царь-батюшка, и тоскует, упрямо отказываясь баллотироваться.

А дальше развилки в сюжете. То ли на Кириенко снизошло озарение. То ли хладнокровный с виду Вайно, вооружась ломом, в сердцах долбанул по агрегату, и оттуда выползла бумажка с правильным ответом. Но лучше всего будет, если безвестный служащий, эдакая тишайшая конторская крыса, помощник младшего делопроизводителя управления по внутренней политике администрации президента РФ, вдруг возьмет и робко подаст рапорт по начальству. Дескать, сидел и думал, как велели, и вдруг осознал, что не с кем единоборствовать Владимиру Владимировичу кроме Бориса Николаевича. Это, если можно так выразиться, единственное крупное пятно в его биографии. Тот прискорбный факт, что главный виновник крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века назначил его своим преемником.

А горю помочь просто. Надо выманить на выборы дочь Анатолия Собчака, заодно сводя счеты и с другим бывшим начальником, либеральным болтуном. Штаб ее пусть возглавит Игорь, к примеру, Малашенко, который великолепно справился с подобной работой в 1996 году, когда голосовали, чтобы не проиграть. Ситникова еще надо пригласить из "Имидж-контакта": он тоже участвовал в той кампании, тоже был за Ельцина, а после еще помогал Тимошенко, что совсем хорошо. Оранжевая революция - заноза в сердце Владимира Владимировича, давайте вынем занозу. Чубайса не нужно, а вот жена его Авдотья украсит штаб опасной соперницы Путина. Наконец интуиция подсказывает, что Ходорковский поддержит Ксению Собчак, чтобы потроллить Навального, и это тоже большая для нас удача. Семибанкирщина, украл всю нефть, был помилован, но не встал на путь исправления - ну вы знаете. Жаль, Борис Абрамыч не дожил, а то и его можно было бы попросить как-то пристальней вглядеться в Ксению Анатольевну и обнаружить в ней достойного кандидата - на том условии, что Абрамовичу он ничего не должен.

Ельцин умер, а штаб еще нет, давайте ударим по штабу.

Ну и завертелось. Собчак объявила, что выдвигается в президенты, чтобы собрать голоса всех, кто против всех. Разругавшись с подругой, решил тряхнуть стариной Малашенко. Посоветовавшись с мужем, согласилась поддержать дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга жена бывшего руководителя ельцинской администрации. Ходорковский нашел очень точные слова в защиту любых самовыдвиженцев, сурово заклеймив при этом равнодушных: ведь "обычный бойкот" в судьбоносном 2018-м - это, понимаете ли, "самооправдание бездействия для обывателя". Безвестного клерка резко повысили в должности и наградили тайным президентским указом медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Лично Путин ему и повесил медаль ордена на грудь, отдельно сообщив, что идея ему понравилась и Дюмину рано выдвигаться в Кремль. Пускай пока в Туле посидит, опыта наберется.

Примерно так укладывается вся эта история в сознании, отравленном конспирологическими мыслями и длительным лицезрением политических процессов, происходящих в России. Иначе не укладывается. Иначе пришлось бы всерьез воспринимать и комментировать выдвижение Ксении Собчак, тонкости формирования ее предвыборного штаба и удивительные речи. Типа "с точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать". Или там "сейчас для России и для Украины самое важное - восстановить нашу дружбу любой ценой. Точка". Но о чем разговаривать и что восстанавливать, если точка поставлена и все замолчали? Впрочем, всерьез это делать невозможно - воспринимать и комментировать то, что вызывает одно лишь чувство неловкости, и потому картинка в голове вырисовывается другая. Диковатая, да, но куда более осмысленная, чем та, что наблюдаешь воочию.

В конце концов конспирология - это ведь не только забава для тупых людей, умеющих объяснить личные проблемы происками темных сил, которые управляют миром и злобно гнетут. Конспирология - это еще и тоска по мировой гармонии. Сталкиваешься с какой-нибудь полной ерундой и стремишься наполнить ее разумным содержанием. И наполняешь, чтобы реальность выглядела как-то более осмысленно. А не так, как на самом деле.

Увы, что на самом деле Путину не с кем сражаться, а после того как политиком федерального значения стала Ксения Собчак, число его сторонников может только увеличиться. Но я бы все же посоветовал Владимиру Владимировичу не унывать и не скучать, это пусть ненавистники его по итогам очередной разводки голосуют против всех, недоумевают, тоскуют и предаются отчаянию. Поделом им, врагам.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 25.10.2017
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Оппозиция подана

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Илья Мильштейн

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Валерия Новодворская. Фото Дм. Борко/Грани.Ру

Наступили и награбили

Валерия Новодворская, 15.06.2012

Главный наш убыток - это квартирная кража у Ксении Собчак. Денежки "ЮКОСа" чекисты проели и пошли шуровать по квартирам оппозиции. Не исповедует ли Следственный комитет идею, что надо "грабить награбленное"? А за оскорбление Ксения имела право наплевать им в бесстыжие чекистские глаза.
Владимир Абаринов

Обыско морале

Владимир Абаринов, 13.06.2012

Конечно, обысканные и допрошенные теперь всячески бодрятся, но некоторым из них, прежде всего Ксении Собчак, явно не по себе. Это понятно. Если в смысле умения расследовать реальные преступления наши следователи давно потеряли квалификацию, то по части психологического давления остаются высокими профессионалами.
Илья Мильштейн

С незнанием дела

Илья Мильштейн, 27.06.2012

Президент, отвечая на вопрос об обысках у оппозиционеров, как бы похвалил СМИ - главный источник его нетвердых знаний о событиях в России. Понимать это следовало в том смысле, что Путин не отдавал приказа терроризировать Собчак, Яшина, Навального, Баронову и многих других. Вопреки расхожим представлениям.
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