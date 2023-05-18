

Фрэнсис Фукуяма



Запад прагматичный и расчетливый. Запад сытый и разнеженный. Запад слишком ценит жизнь и мир. Куда им с нами тягаться, рано или поздно они начнут умолять пойти на компромисс. Так или примерно так думают в Кремле. До сих пор западные лидеры заверяли: нет, мы не устанем, мы с украинцами до конца, будем помогать столько, сколько нужно. Но в последнее время на Западе все чаще стали звучать слова об усталости и необходимости найти какой-то компромисс. К этому уже почти хору голосов неожиданно присоединился влиятельный философ Фрэнсис Фукуяма. Который ранее настаивал на необходимости военного поражения России.



"Нам нужна новая вера в либеральное общество. Вот что поставлено на карту в этой войне... Только унизительное военное поражение русских может привести к миру на приемлемых для Украины условиях", - говорил он в прошлом году.



За год его позиция претерпела существенные изменения. Теперь автор "Конца истории" предлагает Украине закончить историю ее эпического противостояния российской агрессии и защиты всего цивилизованного мира. Он как будто не верит в возможность освобождения всей оккупированной территории Украины и предлагает по сути пожертвовать ее частью. Оставить-таки Путину Крым и Донбасс. Хотелось бы верить, в первую очередь это вызвано болью за кровоточащую Украину, но все же ампутация ) не всегда самый лучший способ лечения. Если же это "прагматичный" подход, то он не учитывает фундаментальной иррациональности контрагента предполагаемого договора. Свихнувшаяся Россия сама не вполне понимает, чего ей вообще надо. Но вполне очевидно, что претензии и амбиции выходят далеко за рамки Крыма и Донбасса.



И все же, на чем основывается это не слишком оригинальное предложение Фукуямы? Посылка совершенно верна - ничто, кроме членства в НАТО, не может предотвратить новой агрессии России против Украины. Но вот беда - НАТО, будучи оборонительным альянсом, не сможет принять Украину до заключения ею мирного договора с Россией. Значит, его нужно как можно скорее заключить.



По мнению Фукуямы, такая возможность появится после освобождения к концу этого лета оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Крым тогда окажется "в заложниках" и угроза его "медленного удушения" стимулирует Путина сесть за стол переговоров, прекратить ракетные обстрелы украинских городов и принять новую реальность. Для этого Украина должна гарантировать, что не станет пытаться вернуть суверенитет над остальной оккупированной территорией. Договор, говорит Фукуяма, может быть неформальным - поскольку ни украинское правительство не может официально отказаться от суверенитета над своими территориями, ни Путин не способен официально согласиться с членством Украины в НАТО. Он приводит в пример Северную и Южную Кореи, а также Турцию и Грецию, которые не заключали официальных мирных соглашений, но боевые действия были прекращены.



Фукуяма считает такой сценарий "единственным хоть сколько-нибудь правдоподобным" для прекращения войны в этом году. Если же фронт существенно не сдвинется к концу лета, то поддержка Запада начнет "стремительно ослабевать" - и это отложит достижение мира на неопределенный срок.



Что не так с этим планом? Буквально все. Не стоит и упоминать, что он полностью противоречит планам Украины, которые предполагают возвращение к границам 1991 года. Апелляция Фукуямы к тому, что Донбасс отвоевывать незачем, потому что там якобы не осталось проукраинского населения, не учитывает тех, кто оттуда вынужден был бежать - и зачастую снова остался без дома, едва успев обжиться на новом месте, после февральского вторжения. Что касается Крыма, то в этом случае не учитывается судьба целого народа - кырымлы, снова ставшего изгоями на земле своих предков. Выступая по случаю 79-й годовщины депортации крымских татар, Зеленский сказал: "Зло вернулось, чтобы снова уничтожать людей. Но на этот раз мы уничтожим зло. России не удастся украсть Крым. Это наш с вами дом".



Украинский журналист Павел Казарин, уроженец Крыма, написал: "Крымскотатарский концепт полуострова - основной соперник русского мифа. Его стержень - это история об украденной родине. Именно крымские татары стали тем звеном, которое соединяет полуостров с материком. Тем явлением, которое не позволяет Москве говорить о пространстве тотального единодушия в Крыму. Принятие крымскотатарского концепта наделяет Украину сильной нравственной позицией. Она обретает роль защитника слабого от сильного. Роль правозащитника, оберегающего коренной народ. Роль той страны, которая мыслит не только своими интересами, но и интересами ближнего".



Все, кто намекает на то, что Крым можно было бы и отдать, должны отдавать себе отчет в том, что они приторговывают не только недвижимостью, но и людьми. Оставляя кырымлы в положении уязвимого и преследуемого меньшинства.



Впрочем, план Фукуямы не устроит и Кремль. При всем отточенном мастерстве переобувания на лету, кремлевской пропаганде крайне сложно будет продать превращение Украины в страну - члена НАТО как победу. Поскольку заявленной целью "спецоперации" было как раз недопущение этого сценария. А действительной, которую тоже никто не скрывал, - возвращение Украины под полный контроль как части "русского мира". И это только для начала. Далее маячили туманные обещания возвращения былого величия в полном объеме.



Полбеды, если бы "мирный план Фукуямы" был просто не слишком реальным. Дело гораздо хуже - он подпитывает надежды Кремля на то, что Запад можно додавить. Одновременно деморализуя украинцев. Это безответственный сигнал.



По информации издания Politico, вариант заморозки конфликта, или "двух Корей", рассматривают среди прочих и в Белом доме. Хотя, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в реальной повестке дня таких сценариев нет - это "фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии". Едва ли можно заподозрить Россию в реальном поиске мирного выхода из созданной ею предапокалиптической ситуации. Но тянуть время и морочить голову в Кремле любят. Именно этому, а не приближению реального мира, вероятно, призваны способствовать миротворческие миссии Китая, Бразилии и ЮАР вместе с целой группой других африканских стран, а также "секретная миссия" Ватикана. Все они под тем или иным соусом предлагают заморозку конфликта и уступку территорий. Что не имеет ровно никакого смысла, кроме забалтывания единственной важной темы - разгрома и нейтрализации агрессора.