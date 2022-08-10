Украинский удар по авиабазе "Саки" по силе деморализующего воздействия на противника сравним с потоплением крейсера "Москва". Курортный сезон на аннексированном полуострове если не сорван, то изрядно подпорчен. Паника на пляже и гигантская пробка на Керченском мосту - долгожданные картинки. Уничтожение 9 российских самолетов в Крыму - первый шаг к деоккупации. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением", - сказал президент Владимир Зеленский.



"Когда весной 2014 года я помогал эвакуировать из Новофедоровки военных, которые остались верны присяге, наша армия представляла собой печальное зрелище. Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым. Бойтесь, оккупанты, мы уже идем!" - написал кинорежиссер Олег Сенцов, вернувшийся из российских застенков и ныне воюющий в Донбассе.



Захваченный восемь лет назад полуостров стал плацдармом для наступления оккупантов на южные области Украины и важной частью логистической инфраструктуры российских преступлений.



По словам главы Службы обеспечения деятельности "Крымской платформы" Марии Томак, Россия использует Крым не только как военную базу и плацдарм, но и как "серую зону" для контрабанды украинской сельхозпродукции и хаб для перемещенных лиц.





Депортация и фильтрация

Воровская переправа

Крымская пыточная

Местное сопротивление