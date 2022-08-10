"Оккупанты, мы уже идем"
Украинский удар по авиабазе "Саки" по силе деморализующего воздействия на противника сравним с потоплением крейсера "Москва". Курортный сезон на аннексированном полуострове если не сорван, то изрядно подпорчен. Паника на пляже и гигантская пробка на Керченском мосту - долгожданные картинки. Уничтожение 9 российских самолетов в Крыму - первый шаг к деоккупации. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением", - сказал президент Владимир Зеленский.
"Когда весной 2014 года я помогал эвакуировать из Новофедоровки военных, которые остались верны присяге, наша армия представляла собой печальное зрелище. Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым. Бойтесь, оккупанты, мы уже идем!" - написал кинорежиссер Олег Сенцов, вернувшийся из российских застенков и ныне воюющий в Донбассе.
Захваченный восемь лет назад полуостров стал плацдармом для наступления оккупантов на южные области Украины и важной частью логистической инфраструктуры российских преступлений.
По словам главы Службы обеспечения деятельности "Крымской платформы" Марии Томак, Россия использует Крым не только как военную базу и плацдарм, но и как "серую зону" для контрабанды украинской сельхозпродукции и хаб для перемещенных лиц.
Через Крым украинцев вывозят с новых оккупированных территорий. По словам заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, общее количество беженцев, вынужденных выезжать через Крым, оценить сложно, но поток интенсивный.
Крымский филиал прокремлевской газеты "Аргументы и факты" в середине июня писал, что на полуостров с континентальной Украины заехали около 200 тысяч человек, из которых 25 тысяч - дети. Глава оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал, что беженцев селят либо в пять пунктов размещения, либо в полевой лагерь.
Ташева сообщала также о фильтрационных лагерях в Крыму, рядом с границей Херсонской области. Туда привозят украинцев с недавно захваченных территорий, в том числе из Мариуполя. С ними проводят "фильтрационные мероприятия" - в частности, раздевают, чтобы осмотреть на предмет татуировок, которые могли бы свидетельствовать об их принадлежности к ВСУ или другим украинским вооруженным формированиям.
Многочисленные публикации в СМИ посвящены кражам украинского зерна, которое затем вывозится в Крым. Как рассказывает Томак, фермеров и агрокомпании грабят, а все наворованное вывозят в Крым, где подделывают документы на товар и затем доставляют его в Сирию и, предположительно, в Турцию. 8 июня в Союзе сельхозпроизводителей Украины заявили, что Россия вывезла 600 тысяч тонн зерна с оккупированных территорий и часть его экспортировала.
Одновременно в саму Херсонскую область завозят и продают там российские или крымские продукты, которые в 3-4 раза дороже украинских. А херсонские фрукты и овощи продаются в Крыму за бесценок.
Делаются попытки экспортировать зерно и в другие страны Ближнего Востока: 31 июля стало известно, что в ливанском порту Триполи задержан сухогруз "Лаокидия" с краденым зерном из Украины. Судно находится под санкциями США за принадлежность правительству сирийского диктатора Башара Асада.
По словам Ташевой, полуостров используется для "насильственного перемещения и удерживания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местного самоуправления и государственных органов".
В Крыму, по данным Томак, похищенных украинцев держат в нескольких местах, в том числе в Симферополе и Севастополе, где в тюрьму превратили казарму учебного заведения, приварив к окнам решетку. Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев 16 мая сообщал, что похищенных держат в секретном боксе симферопольского СИЗО. Томак говорит об отдельном крыле изолятора, которое называют "монастырь", - по ее словам, украинцев там жестоко пытают. У главы КРЦ были сведения о 118 похищенных активистах, журналистах и представителях украинской власти. Среди них 18 крымских татар. Некоторые из этих 118 человек вернулись домой после пыток, часть находится в Крыму, об остальных информация отсутствует.
22 июля в Геническе неизвестными в балаклавах был похищен 58-летний военный пенсионер, бывший капитан корабля "Славутич" украинских ВМС Алексей Киселев. Его схватили, когда он шел в районную организацию украинского Общества Красного Креста. Пенсионера отвезли в геническое ПТУ № 17, где дислоцируется подразделение Росгвардии и где оборудованы камеры для ночлега. Киселева подвергли насилию и пыткам током, допрашивая о местной теробороне. 27 июля Киселева вывезли на административную границу с Крымом и передали сотрудникам крымского управления ФСБ. Там украинца 3 часа допрашивали, предлагая сознаться в участии в батальона имени Челебиджихана. 29 июля Киселева отправили под арест по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
"Медийная инициатива за права человека" и "Украинская правда" рассказывали истории похищения четверых херсонцев: теробороновцев Дениса Миронова и Антона Гладкого, подвергнутых пыткам и избиениям и затем вывезенных в Севастополь, бывшего полицейского Андрея Горшкова, вступившего в тероборону, военного пенсионера Романа Ищенко, бывшего сотрудника СБУ и пограничной службы Юрия Евченко. Гладкого и Миронова похитили 27 марта на месте, где должны были встретиться теробороновцы, и доставили в областное управление полиции. Там сотрудники ФСБ избивали, пытали и допрашивали их несколько дней. Миронов после избиений несколько недель лежал без движения, ему не оказывали медпомощь. 18 апреля пленных теробороновцев перевезли в Севастополь. Миронов скончался 24 апреля в крымском госпитале от того, что ему при избиении сломали ребро и оно пробило легкое. Гладкого обменяли, местонахождение Ищенко и Евченко неизвестно. Тело Миронова привезли в Николаев только 24 мая.
Уже два месяца в российском плену находится блогер и волонтерка из Херсона Ирина Горобцова. Она публиковала у себя в соцсетях проукраинские посты, собирала деньги на армию, помогала медикам в Херсоне добираться до работы, покупала лекарства, собирала средства для центра переливания крови. С началом полномасштабной войны Горобцова переехала к родителям в квартиру на шестом этаже многоэтажки, окна которой выходят на чернобаевский аэродром. 13 мая во время рейда по поиску корректировщиков огня за Горобцовой пришли российские военные, устроили обыск в квартире и забрали ее. О Горобцовой известно лишь, что она некоторое время содержалась в СИЗО Симферополя.
Не утихают и репрессии в отношении самих крымчан. 3 августа так называемый "Верховный суд Крыма" оставил под арестом на срок до 5 сентября медсестру и активистку, гражданскую журналистку Ирину Данилович, сотрудничавшую со многими независимыми СМИ. Решение вынес бывший украинский судья Юрий Латынин, которого правоохранительные органы Украины обвиняют в госизмене. Данилович была похищена 29 апреля в Коктебеле. Судя по видео, полученному родственниками Данилович, четверо мужчин в штатском затолкали журналистку в машину на одной из автозаправок на выезде из Коктебеля и увезли. В тот же день сотрудники ОМОНа в балаклавах провели дома у Данилович обыск. Отцу Данилович российские силовики сказали, что его дочь получила десять суток административного ареста за "передачу несекретной информации иностранному государству". Как рассказала впоследствии политзаключенная своему отцу, до 7 мая Данилович держали в подвале здания ФСБ: ее допрашивали на полиграфе, оказывали психологическое давление, угрожали вывезти в лес или в Мариуполь. 11 мая адвокат Айдер Азаматов нашел Данилович в симферопольском СИЗО. Как выяснилось, она стала подозреваемой по делу о незаконном обороте взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК России) - ей грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.
По мнению Томак, в Крыму нет "сети" партизан, но после вторжения поднялась протестная волна: известно примерно о сотне антивоенных акций и выступлений. Это "сине-желтый маникюр, ленточки, листовки, граффити, личные сообщения, записи и видео в соцсетях, таблички "Нет войне", плакаты". Протестующих обвиняют в терроризме, вандализме, повреждении имущества, хулиганстве.
16 мая художник Богдан Зиза облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской и попытался поджечь коктейлем Молотова. ФСБ обвиняет его в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 205 УК), он арестован. Зизе грозит до 5 лет лишения свободы. В июне к двум годам колонии-поселения была приговорена 60-летняя пенсионерка Валерия Гольденберг, облившая в апреле куриной кровью могилу участника войны в Украине.
По сообщениям России, утром 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Пострадали шесть человек. Вследствие атаки были отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. "Сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди изначально заявила, что "атака на штаб Черноморского флота в Севастополе "была совершена не извне, а с территории Севастополя", однако потом оговорилась, что эта информация "не вполне соответствует действительности", и предложила дождаться результатов расследования.
Что касается взрывов на авиабазе "Саки", высокопоставленный украинский источник The New York Times, дал понять, что к ней причастны местные силы сопротивления.
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