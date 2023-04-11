



Четвертого апреля протяженность сухопутной границы России с НАТО удвоилась. Североатлантический альянс, если воспользоваться терминологией Лукашенко, теперь "лязгает гусеницами" на подступах к малой родине Путина, Медведева, Патрушева, Пригожина и всего кооператива "Озеро". И что? И ничего. Никто не бьется в истерике, подсчитывая подлетное время. Спектр реакций - от "нам все равно" до "вам же хуже". Дескать, могли бы ништяки с плюшками и дальше получать, а теперь - шиш. И это все. Даже "чухонцами" обзывать не стали. Поразительная сдержанность. Будто у них ремиссия внезапно наступила. Но нет, конечно, никакой ремиссии. Как только речь заходит об Украине - те же буйнопомешанные без смирительных рубашек. В чем же причина? Как объясняет Шариков профессору Преображенскому в одном из тематических мемов: "Ну так мы требовали от НАТО не расширяться на восток, а Финляндия - на севере!"



Да потому что они всегда бессовестно врали, изображая из себя жертву. И в этом им помогали патентованные вруны вроде профессора Джона Миршаймера. Который посмел уже после февральского вторжения утверждать: "Все проблемы начались в апреле 2008 года, на саммите НАТО в Бухаресте, когда было заявлено, что Грузия и Украина станут членами Альянса. Русские недвусмысленно дали понять, что они рассматривают это как экзистенциальную угрозу, и они провели черту на песке".



Речь о том самом саммите, на котором Путин устроил истерику, пригрозив, что Украина "прекратит свое существование", если будет принята в НАТО, поскольку "это даже не государство". При этом, что любопытно, о Грузии он "говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом". Хотя до восьмидневной войны оставалось всего несколько месяцев. Такое отсутствие эмоций объяснила уже в этом году Маргарита Симоньян: "Никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была Тбилисской Русью". И все равно речь шла о том, чтобы "шарахнуть" по Тбилиси. У них все об одном, что с эмоциями, что без.



Даже если "Киевская Русь" и существовала, а этот вопрос относится к разряду спорных среди историков, то она прекратила свое существование примерно девять столетий назад. Воевать за то, чтобы воплотить в жизнь свою фантазию об удлинении истории на тысячу лет, - это что-то из разряда психических заболеваний. А убивать соседей, чтобы их "расколдовать", то есть заставить считать себя русскими - и вовсе тяжелых маниакальных расстройств. Те, кто помогает упаковать это в некие рациональные схемы, тоже должны пить таблетки под присмотром специально обученных людей, а не выступать в роли экспертов. По отношению к ним даже термин вроде "фашизма" кажется чрезмерной рационализацией. Они ведь буквально уже до чертиков договорились, бредят наяву, переместившись в мир духов и призраков.



Перед нами дикари, вооруженные Ветхим заветом и кувалдой, буквально ИГИЛ с ядерной бомбой. Поэтому всякий, кто до сих пор пытается делать вид, что речь идет о рациональных субъектах с обоснованными интересами, - причащается этой их окровавленной кувалде. Едва ли господин Миршаймер и иже с ним когда-нибудь ответят за это юридически, но на каждого из них Буча и Мариуполь должны лечь несмываемым моральным пятном.



Страх России перед расширением НАТО был юродивым кривлянием. Никогда она не считала Альянс угрозой для себя - в своих международно признанных границах. Если он чему и был угрозой, то это России, границы которой "нигде не заканчиваются". Мешал выходу наружу ее темных, разрушительных страстей. До вторжения российская пропаганда распространяла миф, будто бы неоднократно (аж четыре раза!) сама просилась в Альянс, но была им отвергнута. Из этих четырех раз правдой был только один - разводка авторства Молотова в марте 1954 года. Если вдруг клюнут, чем черт не шутит, и примут - "взорвать блок изнутри". А не клюнут - обвинять в агрессивных намерениях. Не клюнули. Сказав, что государства блока связаны "тесными узами взаимного доверия", а его основополагающие принципы - это "свобода личности и господство закона".



Тогда, как и сейчас, Россия хотела "многополярного" мира - мира морального и правового релятивизма, где возможно попрание всех норм и законов. Понимая свободу как суверенную вседозволенность. Все деланые обиды, что это их не взяли в клуб цивилизованных держав, - жалкий балаган. Им самим там скучно, тесно и некомфортно. Как щедринскому "мальчику без штанов". Не разгуляешься.



Пора уже кончать с разгулом этих бесштанных мальчиков. Раскрыв глаза на то, что под лестные и пустопорожние разговоры о "великом русском народе", чьи притязания надо бы "понять", выпестовали на свою голову осатанелого громилу во хмелю. Украина должна стать ему могилой. Для чего Североатлантическому альянсу стоит заняться активно своим прямым делом - европейской безопасностью. Она невозможна без Украины, а победа Украины невозможна без решительности НАТО. Это не "послание мирозданию", а вполне адресное пожелание для предстоящего саммита в Вильнюсе. Отделаться общими фразами об "открытых дверях" будет преступлением. Альянс должен дать Украине вполне конкретные гарантии. Иначе нас ждут темные времена. Решайтесь, пока еще не поздно. Они не шутят: кровавые кувалды в их руках - они для того, чтобы крушить цивилизацию.