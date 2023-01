Фото: Минобороны Украины



До сих пор Путину льстили сравнения с великими злодеями прошлого. А Борис Джонсон на Давосском форуме сравнил его со второстепенным персонажем "Посмертных записок Пиквикского клуба", первого романа Чарльза Диккенса. "Он просто хочет, чтобы у нас мурашки по коже забегали, как тот толстячок у Диккенса", - сказал Джонсон. Имея в виду Толстяка Джо, тучного и сонного слугу, который один раз чуть до смерти не напугал хозяйку своим необычным поведением. Желая придать как можно больше драматизма и значимости своему сообщению, Толстяк Джо заявил хозяйке: "Я хочу, чтобы у вас мурашки по коже бегали!" Диккенсовский персонаж своей цели достиг. Решив, что слуга "хочет нанести ей тяжелое повреждение", пожилая женщина пришла в ужас. Джонсон предлагает мировому сообществу не уподобляться этой старой леди. Он уверяет, что угрозы Путина применить ядерное оружие - пустая болтовня.



Накануне заседания "Рамштайн-8" целый хор таких Толстяков Джо запел в один голос, что Россия в случае поражения заберет всех с собой. Гундяев: "Желание победить Россию... будет означать конец мира". Кадыров: Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку - и салам алейкум!" Медведев: "Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".



По поводу высказывания Гундяева хочется добавить, расширив реплику персонажа одной пьесы: "Мы не допустим ужасов Апокалипсиса... Мы сами устроим ужасы Апокалипсиса!"



Кроме привычной тактики "не тронь меня, я психический", обращает на себя внимание новая фиксация - на будущем поражении. До сих пор его угрюмо пророчил разве что второстепенный военный преступник Игорь Гиркин. Теперь его допускают и на самом верху преступной пирамиды. То есть не просто "допускают", а впадают в истерику, воображая себе предстоящее поражение. Потому что это уже совсем не похоже на простую попытку "взять горлом и сорвать поставки вооружений в Украину. ЗГРК "Панцирь С-1" на московской крыше доказывает всю серьезность их страхов.



Вот и без того унылый Лавров впал в еще большее уныние: "Как дальше жить, я пока не представляю себе..." Хотя он как бы имеет в виду время после российской победы, тут важнее не содержание, а форма - обреченность, с которой он говорит о будущем.



В качестве курьеза или вишенки на торте стоит привести всхлип Дугина, еще вчера безумного проповедника мирового фашизма и конца света, а сегодня борца с персонажами детских сказок: "Чебурашка - это совсем не то, что надо России. Нам не нужен чебурашка, это какое-то слабоумие. С чебурашкой нам не победить..." Понимаете, да? Если победить им мешает такая малость, как вымышленное ушастое существо ростом по колено, неизвестного происхождения и неопределенного гендера, то поражение выглядит неизбежным.



Чебурашка им не союзник, Сербия с Ираном, как оказалось, тоже. Сначала Вучич сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины, а теперь вот и министр иностранных дел Ирана подтянулся. Видимо, тоже почуяли этот холодок тьмы и пустоты из будущего.



Что же произошло? Ну, кроме того, что Россия давно бы победила НАТО, если бы не застряла под Бахмутом и Соледаром. Впрочем, именно это и есть главная причина - их абсолютная беспомощность на фронте. Беспрецедентный героизм украинских солдат и мобилизованность украинского общества, об которые они обломали свои зубы.



Западные политики стали высказываться все более внятно и решительно. Мало кто из них, если вообще кто-нибудь, говорит о необходимости компромисса с Россией - то есть фактической капитуляции перед лицом ядерного шантажа. Теперь декларируемая желанная цель - это не абстрактный мир, а победа Украины. О ней раскованно говорила вчера на Давосском форуме Христя Фриланд, вице-премьер Канады: "Я канадка, поэтому в каждой речи должна использовать хоккейную метафору. Так вот, я процитирую Уэйна Гретцки (канадский хоккеист с украинскими корнями. - Д.Г.). Он говорил: "Катись туда, где будет шайба, а не туда, где она была". Шайба сейчас движется к победе Украины, давайте и мы будем двигаться к украинской победе". Фриланд призвала дать Украине необходимое вооружение и "скорее покончить с этим", ее речь была встречена аплодисментами. На моменте про шайбу Борис Джонсон не смог удержаться от остроты. Шайба на английском "puck", есть и соответствующий глагол, созвучный с известным ругательным словом. В итоге Джонсон породил неологизм, заметив, что Путину пора "ушайбывать из Украины" ("to get the puck out of Ukraine").





Христя Фриланд в Давосе. Фото из ее твиттера



Хотя двух столь необходимых Украине еще вчера видов вооружения - боевых истребителей и ракет большой дальности - она до сих пор не получила, Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, высказал уверенность, что и этот вопрос будет решен положительно. При этом он отметил, что поставки всех остальных видов вооружения "в том или ином виде разблокированы".



Конечно, речь прежде всего о танках Leopard 2. Накануне встречи контактной группы по обороне Украины делалось все, чтобы уломать Германию разрешить реэкспорт. Есть надежда, что "освобождение Леопардов" все же произойдет в рамках коалиции европейских союзников.



Министры обороны девяти европейских стран накануне "Рамштайна-8" объявили о новых пакетах военной помощи. Совместное заявление, которое назвали Таллинским обязательством, подписали Эстония, Великобритания, Польша, Латвия, Литва, а также Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия.



Представители девяти стран подчеркивают, что на новый уровень необходимой боевой мощи можно выйти только сочетанием танков, противовоздушной и противоракетной обороны, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими подразделениями, а также последующим глубоким огневым поражением российских узлов на оккупированной территории.



Швеция передаст Украине артиллерийские системы Archer, Дания - 19 установок Caesar: все, что у нее есть. Вместе с ними ВСУ получат программу обучения. Стоимость рекордного нового пакета военной помощи от Эстонии, включающего гаубицы FH-70, составляет 1 процент ВВП страны.



Великобритания дает танки Challenger 2, ракеты Brimstone, бронемашины, дроны и многое другое. США подтвердили выделение Украине очередного пакета военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов: внушительный список вооружений опубликован на сайте Пентагона.



С поставками оружия, таким образом, ситуация чуть хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем была или могла бы быть. Снова и снова приходится подчеркивать, что промедление в этом вопросе оплачивается украинскими жизнями.



При этом существенно ускорился процесс на политическом уровне. Так, депутаты Европарламента поддержали идею спецтрибунала для Путина и Лукашенко.



Наконец, очень болезненный для Кремля сдвиг произошел в позиции США по Крыму. Как сообщает The New York Times, администрация Байдена обдумывает один из самых смелых до настоящего времени шагов - помощь Украине в освобождении оккупированного с весны 2014 года полуострова. Белый дом начинает признавать необходимость ударов по оккупантам в Крыму, даже если это увеличит риск эскалации. А опасения, что Кремль в ответ может применить тактическое ядерное оружие, в Вашингтоне ослабли.



"Ушайбывать" оккупантам придется из Крыма тоже.