

Слева направо: Азиз Ахтемов, Нариман Джелял и Асан Ахтемов на оглашении приговора 21 сентября 2022 года.



Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, приговоренный оккупантами к 17 годам колонии по сфабрикованному делу о диверсии, встретился в симферопольском СИЗО с одним из тех, кто девять лет назад участвовал в захвате полуострова. Мы публикуем письмо, которое Нариман Джелял передал через своего адвоката Николая Полозова. Политзек не называет фамилии сокамерника, но ясно, что речь идет о Константине Ерманове.



Глава керченского отделения "Русской общины Крыма" Ерманов, один из лидеров так называемой "самообороны", организатор массовой драки на проукраинском митинге в Керчи, стал оппозиционером и борцом с коррупцией. Он пытался выяснить, на какие средства семья "главы Крыма" Сергея Аксенова купила квартиру в элитном жилом комплексе в Москве за 400 миллионов рублей. В 2019 году Ерманов избрался в керченский горсовет от партии "Родина", а в 2021 году лишился мандата, формально - за нарушения при подаче декларации о доходах. В марте прошлого года Ерманова арестовали по обвинению в хранении наркотиков.





Константин Ерманов



Письмо Наримана Джеляла от 14 февраля



"Тюрьма собирает разных людей. Из разных стран, разных национальностей, с разных сторон войны.



Довелось как-то встретить тут убежденного сторонника "крымской весны". Костя - яркий представитель той пятой колонны на полуострове, которая годами готовила аннексию Крыма под крылом местной СБУ.



Кстати, среди его воспоминаний о тех событиях, которыми он успел поделиться, был разговор с неким командиром украинского военного подразделения из Феодосии с целью его невмешательства в начавшуюся оккупацию Крыма. По словам Кости, это подразделение могло легко разогнать тот человеческий сплав пророссийских активистов, запропагандированных местных жителей и вооруженного криминалитета, который маскировал откровенное вторжение России в Крым.



Да-да, мы слышали много аргументированных причин тогдашнего бездействия украинской армии. Однако не могу сдержать иногда чувство горечи, видя, чем обернулось оно для Украины сегодня.



Получив какие-то награды за "возвращение" Крыма, повстречавшись с какими-то российскими политиками и генералами, Костя поверил, что сможет потягаться за лучшее место под крымским солнцем. Он вошел в ряды местной оппозиции, представители которой довольно быстро разочаровались в той российской реальности, которую Кремль поручил воплотить своим крымским сатрапам.



Не знаю, то ли он и его единомышленники действительно наивно рассчитывали пошатнуть позиции Аксенова, рассказывая о коррупции в его окружении. Или так же наивно верили, что их преданность "русскому миру" заставит Кремль сменить свои предпочтения в крымской власти. Откроет им двери на политический Олимп.



Я лишь в очередной раз убедился, что большинство адептов "крымской весны" слабо разбираются во внутренней политике Кремля, поверив той же пропаганде. Они не сразу заметили, что в Крыму сконструирована не та реальность, о которой рассказывала пропаганда, а нечто худшее, чем обычное российское беззаконие.



Как результат, кто-то откатился на обочину, кто-то прогнулся, принеся публичные извинения, кто-то даже бежал в Киев, а Костя оказался в тюрьме.



Он стремился демонстрировать присутствие духа, рассчитывал на помощь друзей, но я чувствовал, что он начинал понимать, что проиграл.



Я попытался (не знаю уж зачем) объяснить ему, что Кремль не приемлет свободной любви. Любить Россию можно только в разрешенных позах. Нельзя быть русским на свое усмотрение, только в утвержденном формате. И тот, кто этого не принимает, рано или поздно окажется за решеткой.



И тут Костя поставил жирную точку в своем "бунте": "Нариман, скажи жене, пусть сама и дети учат английский. Как вырвемся отсюда, надо уезжать в Европу!"



Я даже онемел ненадолго (думаю, понятно почему). То есть вы нагадили здесь, отдали мою землю на растерзание хищникам. А когда не получили то, на что рассчитывали, хотите бежать?



В целом я не против - пусть все бегут. На Камчатку или в Амстердам. Но как это цинично.



И такая ситуация будет повторяться из раза в раз. Потому что крымская земля не удерживает их.



Возвращение Крыма в руки его народа, носящего его имя, вернет к жизни те романтические, прекрасные описания природы и жизни зеленого полуострова, что вдохновляли поэтов и путешественников".