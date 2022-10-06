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статья Покорить не по-корейски

Виталий Портников, 06.10.2022

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Виталий Портников. Фото: Олена Чернинька

В интервью шведскому изданию Dagens Nyheter Сергей Марков, известный своей простодушной готовностью оправдывать и возвеличивать любое путинское людоедство, заявляет журналистам, что в будущем - после путинской "победы" - Украина будет разделена, как Корея. Но Марков лжет, как лжет каждый, кто обслуживает Путина. Да, после Второй мировой войны Сталин и Мао, которые не смогли добиться контроля над всем Корейским полуостровом, пошли на раздел Кореи и сохранили под своим влиянием лишь северную часть страны.

Но при этом никто не говорил корейцам - ни на севере, ни на юге - что они не корейцы, а, допустим, китайцы. Северные корейцы - это то, чего не понимают ни Путин, ни Марков - оставались корейцами. Да, корейцами-коммунистами. Да, корейцами - солдатами Ким Ир Сена. Но корейцами, черт возьми!

А вот когда японцы после присоединения Кореи пытались превратить корейцев в японцев, когда они вместо корейских школ открывали японские, когда уничтожали историческое наследие корейского народа, когда отменялись корейские имена и насаждался синтоизм - они встречали в ответ одну лишь ненависть. Эта ненависть к прошлому сохранилась и по сей день - достаточно посмотреть любой корейский фильм на историческую тему, чтобы ее ощутить. Причем совершенно неважно, где будет снят этот фильм - на севере или на юге. А ведь японское владычество в Корее продолжалось всего 35 лет. Это вам не столетия русского шовинизма и уничтожения всего украинского в годы придурковатой империи с ее тупыми "циркулярами", запретом языков, уничтожением церквей, чертой оседлости, Распутиным и прочей дрянью, которой принято гордиться каждому уважающему себя русскому человеку - что путинисту, что либералу.

Большевики не могли не понять, что украинского национального движения им не одолеть, - лучше уж объявить его "рабоче-крестьянским" и потом уничтожать несогласных, интеллигенцию, крестьянство... Ну а уж после 9 мая 1945 года шовинизм окончательно утвердился и стал обыкновенным фашизмом - после смерти Сталина оставалось только дождаться Путина, чтобы заменить звезду на Z.

Если бы Путин хотел разделить Украину как Корею, создать квазигосударство под своим влиянием, он давно - еще в 2014 году - создал бы "альтернативную" Украину с "легитимным" президентом Януковичем или еще каким-нибудь Медведчуком на оккупированной части территории Украины. Тем больше возможностей появились у него сейчас, когда под его оккупацией оказалось почти 20 процентов украинской территории с 90 процентами(!) украинского этнического населения. Да, именно так - никакого большинства этнических русских на захваченных землях нет и никогда не было (за исключением Крыма, конечно: там это большинство образовалось благодаря фактическому геноциду и вытеснению крымских татар, от Екатерины ІІ до Сталина и Путина).

Но Путину это даже в голову не приходит. Не нужна ему никакая Северная Корея. Фюрер Маркова объявляет Украину Россией, украинцев - русскими. На оккупированных территориях запрещают украинский язык и штрафуют за украинские песни. Сталина еще можно было воспевать на украинском языке. Путина - ни в коем случае. Путин признает один-единственный язык вылизывания монаршего ануса - великий и могучий. Все остальное должно сгинуть. Всех несогласных он готов убить или - в лучшем случае - ограбить и изгнать. Это и есть "окончательное решение" по-путински.

Именно поэтому современные украинцы не могут стать "северными корейцами", даже если бы очень захотели. У них есть один-единственный выбор - победить или исчезнуть.

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Виталий Портников, 06.10.2022
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