



Заявление кремлевского Гитлера о том, что через войну в Украине Россия восстанавливает свой полный суверенитет, петербургский либеральный журналист и депутат законодательного собрания Борис Вишневский называет лукавой демагогией. Ведь нет никакого вразумительного ответа на вопрос, кто и в чем ограничивал суверенитет России до начала агрессии.



Именно такое непонимание логики Путина до сих пор порождает недоумение перед его непреклонной решимостью не только продолжать войну, но и расширять ее. Невзирая ни на какие издержки. Вопреки, казалось бы, любым представлениям о здравом смысле. От Путина продолжают ждать возвращения к здравому смыслу. Причем не только российские либеральные журналисты, но и ведущие западные СМИ. И, по-видимому, западные политики.



Между тем неплохо было бы вспомнить изначальное значение понятия "полный суверенитет". Это ничем и никем не ограниченная ни извне, ни изнутри государственная власть. Это право государственной власти делать все, что она хочет. Во внешней политике - развязывать агрессивные войны против соседей и аннексировать их территории. Во внутренней политике - фальсифицировать выборы, избивать и разгонять мирных демонстрантов, бросать в тюрьмы своих оппонентов, стрелять им в спину возле Кремля или травить их "Новичком".



Цивилизация последовательно двигалась по пути ограничения такого необузданного "государственного суверенитета". Ограничения и извне, и изнутри. Потому что не может быть полностью свободно от любых ограничений на насилие государство, живущее в сообществе других государств. Однако необходимость считаться с этими ограничениями новорусская элита посчитала унизительным последствием "величайшей геополитической катастрофы". И начала борьбу за то, чтобы "встать с колен", сбросив с себя эти "версальские оковы". Восстановить свой полный суверенитет в изначальном его смысле. То есть вернуться (и вернуть других) на несколько столетий назад.



Когда холеная жена генерала заявляет на траурном митинге, что "мы не хотели войны, но нам не оставили другого выбора", - она не лжет, а всего лишь немного недоговаривает. Не оставили другого выбора, чем что? Чем начать войну. Которую мы, конечно же, не хотели. Нам не оставили другого выбора, кроме как напасть на соседа. Какие бы мифы о готовившемся нападении на Россию ни тиражировала пропаганда, любому на всю голову zиганутому колораду понятно, что Россия напала на Украину. Не хотела. Но напала.



Так почему же России не оставили другого выбора, кроме как напасть на Украину, несмотря на то что Россия этого не хотела? Потому что ее не слушались. Потому что ей не подчинялись. Если тебя не слушаются, если тебе не подчиняются, значит, ты можешь напасть. Можешь бомбить города другой страны. Можешь убивать ее солдат и мирных жителей. Это же так естественно.



Россия напала, потому что другие отказывались признавать ее право нападать. Нападать, когда не подчиняются ее воле. В утверждении права диктовать всем свою волю и состоит главный государственный интерес России. Извольте считаться с ее интересами. Значительная часть советского общества оправдывала войну в Афганистане потому, что действительно верила: там товарищ Сухов воюет с разбойником Абдуллой, который держит в рабстве страждущих женщин Востока. За оправданием агрессии против Украины нет ничего, кроме самодовольной уверенности в своем праве диктовать свою волю другим. Кроме желания господствовать над другими.



Это и есть нацизм. Сегодня его яд отравил сознание большинства российского общества. И вот уже вдовы погибших мобиков готовы брататься с холеной женой генерала и требовать отомстить Украине за то, что она смеет сопротивляться нападению. За то, что смеет отвечать, когда в нее стреляют. Эти люди не верят ни в какое освобождение угнетенных народов. Они верят лишь в то, что если ты не устроишь другим Бучу, другие обязательно устроят Бучу тебе.



Вот это и есть главный ресурс Путина, позволяющий ему еще долго бросать на фронт все новые эшелоны мобилизованных, конвертируя новые потери в новую ненависть. Позволяющий ему надеяться рано или поздно сломить волю Украины к сопротивлению. И этот ресурс нельзя не учитывать.



В России действительно формируется новое общество, свободное от принятых в современном мире культурных и нравственных ограничений, не стесняющееся своего цинизма, жестокости и агрессивности. В условиях затяжной войны эта агрессивность вполне может войти в "режим самовоспроизводства" и достаточно долго давать "топливо" для продолжения войны.



Поэтому принципиально ошибочна ставка на постепенное истощение ресурсов нацистской России в затяжной войне. Это не заставит Путина "вернуться к здравому смыслу" и начать искать пути к миру. Остановить разрушение глобального международно-правового порядка может только полная победа над войсками агрессора в Украине. Но вполне может оказаться, что чем дольше будет тянуться война, тем больше сил потребует эта победа.



Оптимальной стратегией для Свободного мира было бы предоставление Украине оружия, достаточного для быстрого перехода в наступление, решительного разгрома российских интервентов и освобождения всей захваченной Россией территории, включая полуостров Крым. Без оглядки на то, что это может спровоцировать нацистского диктатора на прямое военное столкновение со странами НАТО. Может, и спровоцирует. Только Путин это столкновение проиграет. А за мир, в котором нельзя нападать на соседей, все равно придется воевать.



Можно спорить о том, каким образом и как долго придется потом лечить российское общество от отравления нацизмом. Но в любом случае единственной надежной гарантией от повторения агрессии хотя бы на какое-то время является максимально полный разгром российской армии. Чтобы России стало нечем нападать. Тогда и лечение легче пойдет.