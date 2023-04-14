Палачи в тумане
Одно из раскопанных массовых захоронений в Катыни. 1943 год.
Официальные российские медиа, от "Нижегородской правды" до РИА "Новости", выступили с новой правдой о Катынском расстреле. А точнее, со старой ложью о нем: вы все врете, это геббельсовская пропаганда, поляков расстреляли немцы. Удивляться этому не приходится - все к тому шло. Курс на отрицание был взят как минимум три года назад. Тогда основанное в 2012 году по указу Путина Российское военно-историческое общество, возглавляемое Мединским, провело тематическую конференцию, участники которой пришли к выводу: точку ставить рано, все не так однозначно, враждебные силы стремятся нас оболгать.
Но еще оставалось место плюрализму, и газета "Ведомости", например, публиковала точку зрения историка Александра Гурьянова, руководителя Польской программы общества "Мемориал". Гурьянов писал: "Элементы официальной позиции, идущие вразрез с признанием в 1990-х гг. ответственности СССР за Катынское преступление, свидетельствуют о глубоком нравственном и правовом неблагополучии нашего государства".
В 2021 году на НТВ вышла четырехсерийная передача "Катынские материалы", призванная опровергнуть вину советского руководства за военное преступление (признанное таковым в 2012 году Европейским судом по правам человека). А в 2022 году ряд российских политиков и общественных деятелей уже обращались к правительству с призывом и вовсе ликвидировать Катынский мемориал. Так, депутат Смоленской облдумы от КПРФ заявлял, что ему "с детства было противно наблюдать, как наша страна унижается перед Польшей в Катыни", и предлагал "выкинуть эту фальшивку на свалку истории". Ликвидировать мемориал не стали, но убрали оттуда польский флаг. В прокремлевских медиа появилась масса статей, где говорилось, что катынская трагедия - это "пример стратегической ментальной войны против России", а покаяние было "большой политической глупостью".
Конечно, в строгом смысле слова никакого покаяния за Катынский расстрел в путинской России не было. Ни как отдельного политического акта, ни как факта самосознания российского общества. На официальном уровне было полупризнание. Оно сопровождалось моральной релятивизацией: мол, Катынский расстрел был ответным преступлением - местью за гибель красноармейцев в 1919-1921 годах в польском плену (в основном из-за эпидемий болезней, в частности, бушевавшей тогда "испанки"). Соответствующие информационные стенды появились в Катыни в 2017 году. В Польше это было расценено как "плевок в лицо". На всем протяжении путинского правления в том или ином виде существовал поощряемый сверху устойчивый ревизионистский дискурс относительно Катынского расстрела.
Высшим пиком признания был показ фильма "Катынь" Анджея Вайды некоторыми российскими телеканалами в 2010 году, а затем совместное возложение венков к мемориалу премьер-министрами России и Польши. Спустя три дня произойдет авиакатастрофа под Смоленском, которая унесла жизни значительной части польской элиты, в том числе президента Леха Качиньского. Многие назовут ее "Катынью-2".
Учитывая все, что мы сегодня знаем о Путине, версия о спланированном убийстве представителей польской элиты не просто не выглядит невероятной, скорее возникает вопрос: неужели он мог не воспользоваться таким случаем? Когда российские спецслужбы теоретически имели полный доступ к польскому президентскому борту. Или могли дезориентировать его пилотов. Уж очень дьявольски Путину повезло с туманом и березкой. Тогда "патриотическое" сообщество много шутило о присвоения березе звания Героя России. Еще бы, она позволила Путину убрать с европейской политической арены своего самого главного - и наиболее влиятельного - врага. "Независимое военное обозрение" писало в 2018 году, что "в некоторых кругах говорили - это их бог наказал". Дескать, набили уже оскомину своей Катынью, никак не уймутся.
Путин ведь и за меньшее убивал или пытался убить. А тут - "почитатель Джохара Дудаева", как о Качиньском писали "Известия" после его избрания. Который заявил уже в качестве президента, что не поедет первым в Россию, достаточно туда предыдущий президент мотался, пусть теперь Путин сам сюда едет. Главный адвокат европейского вектора развития Украины. Сторонник концепции Междуморья, возрождавшей исторический спор за первенство в Восточной Европе. Противник строительства "Северного потока" и кабальных договоров с "Газпромом". При нем из Польши вещали сайты сторонников Ичкерии, заработал телеканал "Белсат", направленный на демократизацию Беларуси. К тому же Качиньский был инициатором исторического визита пяти президентов в Тбилиси в разгар российской агрессии против Грузии. Где он произнес: "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра - страны Балтии, а потом, возможно, придет черед Польши". Нет никаких сомнений, что Путин ненавидел его лютой ненавистью. А значит - хотел бы убить.
Так что отрицание Катынского расстрела - закономерный, предсказуемый и не такой уж значительный шаг. Пересмотру подверглось в целом начало Второй мировой. Ее чуть ли не сама Польша - в сговоре с Гитлером - и развязала. И вообще во всем виноват Версальский договор, нечего было немцев унижать, а наш пакт с рейхом - это как у всех пакт, даже лучше, настоящее достижение советской дипломатии, гениальный ход вождя.
История Катынского расстрела - это история отрицания, вранья, фабрикации подложных улик, показаний лжесвидетелей. Чего стоит ответ Сталина генералу Андерсу и премьер-министру Сикорскому в 1941 году: а может, они (пленные) вообще в Манчьжурию сбежали, кто их знает. Она утонула. Они убежали. Катынь - от польского kat (палач), Буча созвучна с английским словом butcher (мясник), значит, бучанская резня - британская постановка. Последнее с трибуны Госдумы 13 апреля повторил Анатолий Вассерман. Тут на воре шапка горит, что называется. Поскольку самой гнусной информационной операцией, призванной заставить забыть про Катынь, было создание в Беларуси мемориала Хатынь на месте сожженной деревни. Для западной аудитории эти два названия звучат практически идентично. The New York Times пришлось специально подчеркивать в 1974 году, что нет, президент Никсон не посещал Катынь, его свозили в Хатынь. С распада СССР уже историю Хатыни стали использовать в пропагандистских целях - создав миф, который сейчас активно используется, что ее сожгли "бандеровцы" или "украинские националисты". Такая вот матрешка лжи. Но это уже отдельная история.
А еще Катынь - это про готовность закрывать глаза на преступления русского людоеда. Черчилль говорил Сикорскому, что он в курсе, что большевики - преступники, но ему сейчас не до этого, у него другие приоритеты. А потом и вовсе подарили этому людоеду всю Центрально-Восточную Европу, с правом устанавливать там свои порядки. Зная, что это будут за порядки. В самом деле, история мало чему учит - точно так же закрывали глаза на нового кремлевского людоеда, позволяя ему хозяйничать у соседей, как у себя дома. Целуя его то в нефтепровод, то в великую русскую культуру. Потому и верили так легко - или делали вид, что верят - во все эти туманы и березки.
Наиболее мягкой версией ревизионистского дискурcа о Катыни - некоторое время ее разделял и сам Путин - было то, что это преступление Сталина и большевиков. Которые провели "превентивную классовую санацию", по выражению профессора Игоря Калиганова. А русский народ ни в чем не виноват, он сам пострадал не меньше. Потом-то Сталин снова стал великим вождем, и тогда стали отрицать сам факт преступления. Как отрицают сейчас Бучу, Мариуполь и так далее. Но уже многие предусмотрительно утверждают: русские ни в чем не виноваты, это все Путин.
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