О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.264772.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.264772.html
Также: Европа, Россия, Катастрофы, Мир, Политика, Происшествия

новость Польский министр: Самописец самолета Качиньского зафиксировал взрыв

15.10.2017
Лех Качиньский. Кадр TVP
Лех Качиньский. Кадр TVP
Реклама

Комиссия по расследованию аварии самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского обнаружила запись взрыва на одном из черных ящиков. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает Polske Radio.

"Мы обнаружили в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован, - сказал Мацеревич. -Сейчас мы его анализируем и пытаемся исключить другие возможные интерпретации этой записи".

По словам чиновника, доклад о причинах крушения самолета Качиньского выйдет весной 2018 года. Министр пообещал назвать в отчете виновных в катастрофе 2010 года под Смоленском.

В феврале прошлого года Польша возобновила работу комиссии по расследованию причин крушения президентского борта Ту-154М.

9 августа стало известно, что подкомиссия под руководством профессора Казимира Новачика пришла к выводу, что левое крыло президентского самолета разрушилось в результате взрыва. Как утверждалось, крыло стало распадаться в воздухе еще до столкновения лайнера с березой.

В прошлом году Новачик заявлял об обнаружении до сих пор неучтенных восьми секунд записей с бортовых регистраторов лайнера. В изученной польской стороной записи одного черного ящика были вырезаны три секунды, второго - пять секунд. "Мы сейчас расшифровываем российские пять секунд, это непросто, но мы уже услышали сигнал неисправности первого двигателя, генератора и обоих измерителей высоты", - отмечал Новачик. Он также утверждал, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов. Ранее предполагалось, что он был в кабине и мог оказывать давление на экипаж.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших - президент Качиньский, его супруга, ряд высокопоставленных чиновников страны, в том числе руководитель канцелярии президента, замминистра иностранных дел, замминистра обороны, замминистра культуры, глава Нацбанка Польши, глава Генштаба Войска Польского, командующие ВВС и Сухопутными войсками страны, два вице-спикера Сейма и вице-спикер Сената. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

По российской версии, крушение произошло из-за того, что самолет зацепился за ветки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

Оставить комментарий Обсудить
15.10.2017
статья Статьи по теме
Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Виновны ль мы?

Борис Соколов, 01.08.2011

Читатель польского доклада неизбежно придет к тому выводу, который был очевиден уже в первые дни после смоленской катастрофы: главную роль сыграли ошибки польских пилотов, усугубленные огрехами российских диспетчеров и низким качеством навигационного оборудования на аэродроме "Северный".
новость Новости по теме
19.11.2016 Останки Леха Качиньского перезахоронены после проведенной эксгумации →
15.10.2016 В Польше эксгумируют останки президента Леха Качиньского →
15.09.2016 Польская комиссия заявила о фальсификациях в отчетах о катастрофе под Смоленском →
13.09.2016 Генпрокуратура Польши решила эксгумировать тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском →
12.09.2016 Варшава: Российские диспетчеры дали неверную информацию экипажу самолета Качиньского →
21.06.2016 В Польше осужден отвечавший за полет президента Качиньского генерал →
12.05.2016 Мацеревич: Прежние власти Польши скрывали истинные причины катастрофы Ту-154 →
22.03.2016 В Польше создана новая группа по расследованию авиакатастрофы под Смоленском →
16.03.2016 Глава МИДа Польши сравнил катастрофу Ту-154 с попыткой устранить руководство страны →
14.03.2016 Министр обороны Польши: Качиньский погиб в результате теракта →
02.02.2016 Польша возобновит расследование крушения самолета Качиньского →
14.03.2013 Россия не согласилась передать Польше обломки самолета Качиньского →
07.03.2013 Завершено российско-польское расследование катастрофы под Смоленском →
29.12.2012 Дело о мародерстве после катастрофы под Смоленском передано в суд →
02.11.2012 Главред польской газеты ушел в отставку из-за статьи о самолете Качиньского →
30.10.2012 Прокуратура Польши: На обломках Ту-154 не было взрывчатки →
30.10.2012 Польские СМИ: На обломках самолета Качиньского найдены следы взрывчатки →
12.01.2012 Польский прокурор, пытавшийся застрелиться на пресс-конференции, помещен в психбольницу →
09.01.2012 Офицер военной прокуратуры Польши пытался застрелиться на пресс-конференции →
20.10.2011 СК: Дело о мародерстве на месте гибели Ту-154 Качиньского застопорилось из-за Польши →
22.08.2011 Польским офицерам предъявлены обвинения за подготовку пилотов Ту-154 →
29.07.2011 Польша: Российские диспетчеры давали неверные команды пилотам Качиньского →
10.06.2011 Польский прокурор по смоленской катастрофе подозревается в передаче данных США →
10.04.2011 Российские власти заменили мемориальную доску памяти Качиньского →
12.01.2011 Качиньский: Отчет МАК о катастрофе под Смоленском не подкреплен доказательствами →
12.01.2011 МАК: В катастрофе польского Ту-154 виноваты пилоты →
23.09.2010 Польша требует вернуть обломки самолета Качиньского →
14.07.2010 Ярослав Качиньский обвинил правительство Польши в гибели брата →
08.06.2010 В кабине Ту-154 был глава дипломатического протокола польского МИДа →
19.05.2010 МАК: На борту самолета Качиньского не было теракта, взрыва или пожара →
13.04.2010 Польша ведет независимое расследование катастрофы Ту-154 →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
в блоге "Жизнь налаживается"
383
в блоге Дело Бученкова: апофеоз
7
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
новость Сенцова привезли в Лабытнанги
Олег Сенцов. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Эксперты: У Мединского нет базовых навыков
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Москва хочет выбирать судей ЕСПЧ
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
новость Москва выгораживает Асада
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
новость Бастрыкин о смертной казни
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы СКР
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Россия губит заложника
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость РКН против "зацепинга" и "руфинга"
Зацеперы. Кадр видеоролика
в блоге Русским недодали
383
новость Очередная голодовка строителей космодрома
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
новость МОК призвывют наказать Россию
Скотт Блэкман. Фото: teamusa.org
в блоге Сирийцы и ташкентцы
383
новость В Твиттере ловят русских
Логотип "Твиттера"
новость Хищения на пайках для Росгвардии
Кадр рекламного ролика Барышского мясокомбината
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl