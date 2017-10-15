Реклама

Комиссия по расследованию аварии самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского обнаружила запись взрыва на одном из черных ящиков. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает Polske Radio.

"Мы обнаружили в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован, - сказал Мацеревич. -Сейчас мы его анализируем и пытаемся исключить другие возможные интерпретации этой записи".

По словам чиновника, доклад о причинах крушения самолета Качиньского выйдет весной 2018 года. Министр пообещал назвать в отчете виновных в катастрофе 2010 года под Смоленском.

В феврале прошлого года Польша возобновила работу комиссии по расследованию причин крушения президентского борта Ту-154М.

9 августа стало известно, что подкомиссия под руководством профессора Казимира Новачика пришла к выводу, что левое крыло президентского самолета разрушилось в результате взрыва. Как утверждалось, крыло стало распадаться в воздухе еще до столкновения лайнера с березой.

В прошлом году Новачик заявлял об обнаружении до сих пор неучтенных восьми секунд записей с бортовых регистраторов лайнера. В изученной польской стороной записи одного черного ящика были вырезаны три секунды, второго - пять секунд. "Мы сейчас расшифровываем российские пять секунд, это непросто, но мы уже услышали сигнал неисправности первого двигателя, генератора и обоих измерителей высоты", - отмечал Новачик. Он также утверждал, что главы ВВС генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов. Ранее предполагалось, что он был в кабине и мог оказывать давление на экипаж.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших - президент Качиньский, его супруга, ряд высокопоставленных чиновников страны, в том числе руководитель канцелярии президента, замминистра иностранных дел, замминистра обороны, замминистра культуры, глава Нацбанка Польши, глава Генштаба Войска Польского, командующие ВВС и Сухопутными войсками страны, два вице-спикера Сейма и вице-спикер Сената. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

По российской версии, крушение произошло из-за того, что самолет зацепился за ветки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.