



20 лет назад в Чечне провели "конституционный референдум" - фейковый плебисцит посреди террора и разрухи, открывший новую страшную страницу в истории республики.



Когда Кадыров в прошлом году нахваливал "референдумы" на оккупированных украинских территориях, вспоминая, что то же самое происходило в Чечне, он хорошо знал, о чем говорил. Да, ровно то же самое: после разрушения городов и сел, убийств многих тысяч жителей, издевательств и пыток, сексуального насилия, в котором чеченские девушки и женщины боялись признаваться, чеченский народ "выбрал" оккупацию. 24 марта 2003 года здесь произошли бутафорские примирение и нормализация - было объявлено, что почти 100% чеченцев проголосовали на референдуме за нарисованную в Москве конституцию.



В конце января нынешнего года Кадыров произнес несколько шизофренический спич, свалив на европейцев вину за то, что независимая Ичкерия не состоялась. Мол, я-то за нее кровь проливал, а где вы тогда были? И упрек этот, по всей видимости, касался как раз референдума. Кому как не Кадырову знать его цену. Фуфло, а не референдум. При этом Европа его проглотила. Сначала настаивали было, что референдум невозможен в таких условиях (еще бы!), требовали перенести, но потом комиссар Совета Европы возьми да и одобри его - куда уж, дескать, дальше воевать, Чечня и без того вся разрушена, лучше уж худой мир... Интересно, вспоминал ли он свои слова на следующий год, когда сначала были взорваны два лайнера, а потом случился Беслан?



Тогда даже Рогозин, в жопу раненный еще только фигурально, был изумлен такой податливостью. Подобных "проглотов" впереди еще будет немало, но в 2003 году было внове и выглядело остро неприятно. Ведь вполне было понятно, что самый опасный "дикарь" совсем не тот, кто с бородой и в камуфляже. А вот этот вот господин с вкрадчивым голосом, в костюме, обещающий мир и покой - в обмен на вашу территорию и согласие на рабское положение. Который 24 февраля 2022 года сделал то же самое - только аппетит его вырос на порядок. А ведь Дудаев, между прочим, предупреждал.



Буш, заглянув Путину в глаза, как будто бы увидел там душу. А в мире белковых тел - как будто получил союзника в борьбе с мировым терроризмом. Хотя Путин не поддержал иракскую операцию, он все равно был друг Влад. "Друзья не нуждаются в оружии, направленном друг против друга", так тогда общались США и Россия. Никто в США не додумался всерьез прислушаться к тому, что там орал пьяный Жириновский в багдадской бане. В связи с концом холодной войны и вообще "концом истории" специалистов по России поувольняли. Некому было объяснить, какая у шута роль при царе, и напомнить поговорку "что у трезвого на уме..."



...Сейчас-то Кадыров вряд ли имеет что-то против. Это открыло ему путь к тому, чтобы построить уютный маленький мир с дворцами для себя и пыточными лагерями для всех, кто ему не понравится. Стать не только хозяином всей Чечни - в какой-то момент казалось, что чуть ли не всей России. Но кто знает, какой пепел стучал в его 27-летнее, еще не ожиревшее сердце. В обращении к Моравецкому среди всех его "дон-донов" словно звенел колокольчик грусти о тяжелой утрате. И он сам этому настойчивому звону, тяжело отдуваясь, отвечал: нет-нет, все правильно сделали, где еще было столько бабла взять, как не в Москве. А все же обида на Европу была как будто неподдельной, с редкой ноткой искренности.



В 2003 году "Мемориал" настаивал: в Чечне орудуют эскадроны смерти, количество исчезновений, похищений, убийств резко возросло, в Чечне царит атмосфера ужаса и террора, все это выглядит как организованная кампания по запугиванию жителей накануне референдума, какое уж там добровольное волеизъявление...



Но уже настали времена, когда правозащитников никто не слушал. Дело было сделано. Теперь с чеченцами можно было обращаться как с гражданами Российской Федерации. А с гражданами Российской Федерации...