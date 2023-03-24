Премьерный прогон
20 лет назад в Чечне провели "конституционный референдум" - фейковый плебисцит посреди террора и разрухи, открывший новую страшную страницу в истории республики.
Когда Кадыров в прошлом году нахваливал "референдумы" на оккупированных украинских территориях, вспоминая, что то же самое происходило в Чечне, он хорошо знал, о чем говорил. Да, ровно то же самое: после разрушения городов и сел, убийств многих тысяч жителей, издевательств и пыток, сексуального насилия, в котором чеченские девушки и женщины боялись признаваться, чеченский народ "выбрал" оккупацию. 24 марта 2003 года здесь произошли бутафорские примирение и нормализация - было объявлено, что почти 100% чеченцев проголосовали на референдуме за нарисованную в Москве конституцию.
В конце января нынешнего года Кадыров произнес несколько шизофренический спич, свалив на европейцев вину за то, что независимая Ичкерия не состоялась. Мол, я-то за нее кровь проливал, а где вы тогда были? И упрек этот, по всей видимости, касался как раз референдума. Кому как не Кадырову знать его цену. Фуфло, а не референдум. При этом Европа его проглотила. Сначала настаивали было, что референдум невозможен в таких условиях (еще бы!), требовали перенести, но потом комиссар Совета Европы возьми да и одобри его - куда уж, дескать, дальше воевать, Чечня и без того вся разрушена, лучше уж худой мир... Интересно, вспоминал ли он свои слова на следующий год, когда сначала были взорваны два лайнера, а потом случился Беслан?
Тогда даже Рогозин, в жопу раненный еще только фигурально, был изумлен такой податливостью. Подобных "проглотов" впереди еще будет немало, но в 2003 году было внове и выглядело остро неприятно. Ведь вполне было понятно, что самый опасный "дикарь" совсем не тот, кто с бородой и в камуфляже. А вот этот вот господин с вкрадчивым голосом, в костюме, обещающий мир и покой - в обмен на вашу территорию и согласие на рабское положение. Который 24 февраля 2022 года сделал то же самое - только аппетит его вырос на порядок. А ведь Дудаев, между прочим, предупреждал.
Буш, заглянув Путину в глаза, как будто бы увидел там душу. А в мире белковых тел - как будто получил союзника в борьбе с мировым терроризмом. Хотя Путин не поддержал иракскую операцию, он все равно был друг Влад. "Друзья не нуждаются в оружии, направленном друг против друга", так тогда общались США и Россия. Никто в США не додумался всерьез прислушаться к тому, что там орал пьяный Жириновский в багдадской бане. В связи с концом холодной войны и вообще "концом истории" специалистов по России поувольняли. Некому было объяснить, какая у шута роль при царе, и напомнить поговорку "что у трезвого на уме..."
...Сейчас-то Кадыров вряд ли имеет что-то против. Это открыло ему путь к тому, чтобы построить уютный маленький мир с дворцами для себя и пыточными лагерями для всех, кто ему не понравится. Стать не только хозяином всей Чечни - в какой-то момент казалось, что чуть ли не всей России. Но кто знает, какой пепел стучал в его 27-летнее, еще не ожиревшее сердце. В обращении к Моравецкому среди всех его "дон-донов" словно звенел колокольчик грусти о тяжелой утрате. И он сам этому настойчивому звону, тяжело отдуваясь, отвечал: нет-нет, все правильно сделали, где еще было столько бабла взять, как не в Москве. А все же обида на Европу была как будто неподдельной, с редкой ноткой искренности.
В 2003 году "Мемориал" настаивал: в Чечне орудуют эскадроны смерти, количество исчезновений, похищений, убийств резко возросло, в Чечне царит атмосфера ужаса и террора, все это выглядит как организованная кампания по запугиванию жителей накануне референдума, какое уж там добровольное волеизъявление...
Но уже настали времена, когда правозащитников никто не слушал. Дело было сделано. Теперь с чеченцами можно было обращаться как с гражданами Российской Федерации. А с гражданами Российской Федерации...
Блоги
Статьи по теме
Ложь, видео, референдум
"Я понимаю как; не понимаю зачем", - писал в своем дневнике герой оруэлловского романа. Нетрудно разобраться в том, как обеспечены рекордные показатели явки избирателей и единообразия их воли на чеченском референдуме 23 марта. Немногим сложнее другой вопрос: зачем понадобилась Кремлю эта дорогостоящая затея. Видимо, в путинском окружении считают, что своим участием в голосовании чеченцы навеки связывают себя с Россией, то есть признаются в любви к Старшему Брату.
Читайте комментарий Ильи Мильштейна.
Явка больше чем жизнь
Говорят, назначенную на 23 марта оскаровскую церемонию могут отложить из-за войны в Ираке. Намеченный на тот же день референдум по конституции Чечни состоится при любой погоде, хотя отложить его рекомендуют многие - и Международная Хельсинкская федерация, и партия "Яблоко". Власти агитируют за референдум с помощью хлебной карточки, меж тем как радикалы-сепаратисты грозят "замочить в сортире" всех участников волеизъявления. С одной стороны, "голосуй, или умрешь с голоду", с другой - "не голосуй, а то умрешь от пули".
Читайте комментарий Ильи Мильштейна.
Откат Европы
Нахрапистое поведение Дмитрия Рогозина заставило лорда Джадда изменить свое мнение о референдуме в оккупированной Чечне. ПАСЕ пошла на уступки Кремлю. Это не просто капитуляция воспитанных людей перед хамством, а закономерная тенденция европейской политики.
Чечня без лордов
Лорд Джадд признался в своем невольном соучастии в принятии "ошибочной" резолюции ПАСЕ по Чечне. Он пояснил коллегам-парламентариям, что "запутался в формулировках и технических деталях". Похоже, Европа с ее тонкой настройкой в лице лорда Джадда не выдержала напора грубой "евразийской дипломатии" в лице г-на Рогозина.
Последний бросок в урну
Главу чеченской администрации Ахмада Кадырова словом не прошибешь. Мрачноватый экс-муфтий не всегда прислушивается даже к влиятельным людям из Москвы - что уж говорить о европейских радетелях прав человека. Но вот представитель Совета Европы мягко посоветовал г-ну Кадырову наделить живущих в Ингушетии беженцев правом голоса на референдуме по конституции Чечни - и Ахмад-хаджи послушно согласился. О том, что стоит за неожиданной уступчивостью Кадырова, читайте в комментарии Ильи Мильштейна.
Письмецо в конверте погоди, не рви
Обнародован текст обращения деятелей российской науки и культуры, озаглавленного "Остановим чеченскую войну вместе". Среди подписавших его писатели Фазиль Искандер и Владимир Войнович, поэты Белла Ахмадулина и Сергей Гандлевский, сатирик Виктор Шендерович, режиссеры Петр Тодоровский и Юрий Норштейн, актеры Александр Филиппенко и Инна Чурикова, священник Георгий Чистяков, ученые Леонид Баткин и Алексей Яблоков... Обозреватель Граней.Ру Илья Мильштейн размышляет о возрождении жанра открытого письма к властям в путинской России.