Реклама

Официальные оппоненты министра культуры Владимира Мединского доктора исторических наук Александр Борисов и Владимир Лавров, указанные в его докторской диссертации, опровергли свое участие в защите работы, сообщает "Новая газета".

Борисов заявил изданию, что не был оппонентом Мединского. Ученый отметил, что "понятия не имеет", как упоминание о нем появилось в автореферате работы министра, но "доверяет коллегам" из диссоветов МГУ и Белгородского госуниверситета. По словам Борисова, он не верит в решение экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии, рекомендовавшего аннулировать диссертацию Мединского. Историк также сказал, что не видел самого автореферата, а подпись под ним мог поставить его однофамилец. При этом в России нет докторов исторических наук - полных тезок Борисова.

По словам Лаврова, он также не оппонировал министру культуры. Историк заявил, что Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года.

"Это был декабрь 2011 года, а в феврале мы пришли, и нам сказали, что по решению ВАК, который большой (президиум комиссии. - Ред.), все зависшие диссертации - там много образовалось зависших диссертаций - по правилам надо утвердить", - сказал Рогинский. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра "решили отложить", а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена.

Заявленные в диссертации Мединского оппоненты "вообще не связаны" с ее темой, которая "не соответствует названию", добавил Рогинский. По его мнению, работа написана "в легком жанре памфлета".

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Окончательно решить судьбу ученой степени Мединского должен будет президиум ВАК на заседании 20 октября.

В апреле прошлого года заявление о лишении Мединского ученой степени подали доктор исторических наук Вячеславо Козляков, Константин Ерусалимский и обладатель степени Ph.D. Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу Мединского отказались рассматривать диссоветы Уральского госуниверситета и МГУ, затем ее научную ценность подтвердил диссовет Белгородского госуниверситета.