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Также: Наука, История, Общество, Политика, Правительство, Россия | Персоны: Владимир Мединский

новость Положение не безысходное

Глава экспертного совета ВАК по истории ушел в отставку
23.10.2017
Павел Уваров. Фото: ras.ru
Павел Уваров. Фото: ras.ru
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Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории Павел Уваров написал заявление об отставке, сообщает "Дождь" со ссылкой на самого ученого. Ранее совет выступил за лишение министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук.

"Я бы ушел в любом случае, просто потому, что четыре года - это срок моей ротации. Связываю ли (с рассмотрением диссертации Мединского. - Ред.) или нет, субъективно или объективно, не знаю, но, может быть, и связываю", - сказал Уваров. При этом, уточнил историк, в его заявлении об уходе не указано, что он за лишение Мединского ученой степени. Уваров добавил, что заявление еще не подписано.

По словам Уварова, в ВАК есть "некоторые вещи, к которым можно придраться". "Просто в последние дни вскрылись какие-то обстоятельства, которых раньше никто не учитывал, с двумя авторефератами (диссертации Мединского. - Ред.) там, и так далее", - добавил ученый. По мнению Уварова, с помощью подмены авторефератов его могли вводить в заблуждение. "А это важно для процедуры, потому что там были указаны одни оппоненты, а на самом деле были другие. Ничего страшного, ни те, ни другие не имеют отношения к теме", - отметил он.

Уваров рассказал, что в первом варианте автореферата диссертации Мединского одним из его оппонентов был указан главный научный сотрудник института Всеобщей истории РАН Владимир Лавров. Экспертный совет сперва собирался отправить диссертацию Мединского на повторное рассмотрение в этот институт, но не стал этого делать, потому что там работал оппонент Мединского, добавил он. В другом варианте автореферата фамилии Лаврова уже не было.

По словам историка, в течение двух-трех недель в экспертном совете может пройти ротация кадров, однако скорее всего это "затянется на неопределенный срок".

Уваров также рассказал, что заявление об уходе из экспертного совета написал еще один его член. Председатель не назвал его имени.

В понедельник из совета вышел профессор ВШЭ Олег Будницкий. По словам ученого, он не может сотрудничать с ВАК после "казуса Мединского"."Это ни в коей степени не связано с деятельностью самого совета. Напротив, могу лишь гордиться, что принимал участие в его работе, - заявил Будницкий. Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы, как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени". Будницкий рассказал "Дождю", что совет покинул еще один его член, а другой эксперт думает написать заявление об уходе.

В тот же день Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум ВАК отменить решение президиума комиссии о сохранении Мединскому ученой степени. Ученые потребовали созвать экспертную группу из членов президиума и экспертного совета для подготовки заключения об аннулировании диссертации чиновника.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.

Тем не менее 20 октября Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому степень доктора исторических наук. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались. Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. В ведомстве обещали подготовить соответствующий приказ в ближайшее время.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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Илья Мильштейн

Он защищает Родину

Илья Мильштейн, 18.10.2017

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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