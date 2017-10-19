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В Министерстве образования и науки отказались выдать диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского по запросу члена президиума Высшей аттестационной комиссии, научного руководителя Госархива Сергея Мироненко. Об этом сообщает "Дождь".

"Когда стало известно, что у Владимира Ростиславовича проблемы с оппонентами, я решил посмотреть, что же сказано в его диссертационном деле. Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у Министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством", - рассказал Мироненко. По его словам, после этого разговора сотрудник аппарата президиума ВАК Дмитрий Быстров отключил телефон.

Как сообщил сооснователь "Диссернета" Сергей Пархоменко, документы не удается получить и другим ученым. "Есть люди, которые требовали посмотреть диссертационное дело, - и они имеют на это право - и им было сказано: "Извините, нет, вот только что было, куда-то делось", - рассказал Пархоменко.

На этой неделе выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В одном из них в качестве оппонентов указаны профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров. В понедельник "Новая газета" сообщила, что Борисов и Лавров опровергли свое участие в защите. По словам Лаврова, Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра "решили отложить", а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена. Заявленные в диссертации Мединского оппоненты "вообще не связаны" с ее темой, которая "не соответствует названию", добавил Рогинский. По его мнению, работа написана "в легком жанре памфлета".

Во вторник пресс-служба Минкульта представила Интерфаксу фотокопию титульного листа автореферата, на котором оппонентами Мелинского значатся Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Ту же фотокопию опубликовало в твиттере Российское военно-историческое общество. "Это вопросы к ВАКу (почему на сайте опубликован другой вариант автореферата. - Ред.). Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме", - заявил представитель Мединского газете "Ведомости". В РВИО заявили, что эти оппоненты указаны в "черновике" автореферата.

Вместе с тем на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета, где проходила защита, в автореферате диссертации Мединского в качестве оппонентов указаны Гасанов, Борисов и Лавров. "Новая газета" опубликовала заверенную копию автореферата, который хранится в РГБ. Там оппонентами также значатся эти трое ученых. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

В среду завкафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко заявил, что "по технической ошибке секретаря диссовета", в Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации Мединского. "Винить диссертанта за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет", - сказал Старостенко. Именно в РГСУ проходила защита министра культуры.

"Тот факт, что в Рособрнадзор не был отправлен нужный вариант, делает защиту недействительной, - заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. - Защита возможна только после того, как в Рособрнадзор отправлен и на сайте ВАК размещен автореферат, а не какая-то петрушка. Сегодня Старостенко признался, что в ВАК отправили петрушку. Неважно, кто это сделал, важно то, что отправленный "автореферат" - это не тот автореферат, по которому шла защита".

Между тем корреспонденту Интерфакса не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в РГБ. В библиотеке сказали, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует. Однако позже пресс-секретарь Ирина Коваленко заявила, что автореферат находится на месте. "Видимо, кто-то его заказывал в тот момент, возможно, он был на руках, его не смогли выдать. Вот он лежит, никому не нужен, и поверьте, за последние несколько лет никто его и не просил", - сказала пресс-секретарь.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Окончательно решить судьбу ученой степени Мединского должен будет президиум ВАК на заседании 20 октября.