О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Science/m.264887.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Science/m.264887.html
Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика, Правительство | Персоны: Владимир Мединский, Сергей Пархоменко

новость Дело ясное, что дело темное

Минобрнауки отказалось выдать материалы диссертации Мединского члену президиума ВАК
19.10.2017
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
Реклама
статья Статья

Он защищает Родину

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.

Илья Мильштейн
18.10.2017
383
Пара фраз 18.10.2017
в блоге Пропавший автореферат

В Министерстве образования и науки отказались выдать диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского по запросу члена президиума Высшей аттестационной комиссии, научного руководителя Госархива Сергея Мироненко. Об этом сообщает "Дождь".

"Когда стало известно, что у Владимира Ростиславовича проблемы с оппонентами, я решил посмотреть, что же сказано в его диссертационном деле. Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у Министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством", - рассказал Мироненко. По его словам, после этого разговора сотрудник аппарата президиума ВАК Дмитрий Быстров отключил телефон.

Как сообщил сооснователь "Диссернета" Сергей Пархоменко, документы не удается получить и другим ученым. "Есть люди, которые требовали посмотреть диссертационное дело, - и они имеют на это право - и им было сказано: "Извините, нет, вот только что было, куда-то делось", - рассказал Пархоменко.

На этой неделе выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В одном из них в качестве оппонентов указаны профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров. В понедельник "Новая газета" сообщила, что Борисов и Лавров опровергли свое участие в защите. По словам Лаврова, Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра "решили отложить", а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена. Заявленные в диссертации Мединского оппоненты "вообще не связаны" с ее темой, которая "не соответствует названию", добавил Рогинский. По его мнению, работа написана "в легком жанре памфлета".

Во вторник пресс-служба Минкульта представила Интерфаксу фотокопию титульного листа автореферата, на котором оппонентами Мелинского значатся Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Ту же фотокопию опубликовало в твиттере Российское военно-историческое общество. "Это вопросы к ВАКу (почему на сайте опубликован другой вариант автореферата. - Ред.). Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме", - заявил представитель Мединского газете "Ведомости". В РВИО заявили, что эти оппоненты указаны в "черновике" автореферата.

Вместе с тем на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета, где проходила защита, в автореферате диссертации Мединского в качестве оппонентов указаны Гасанов, Борисов и Лавров. "Новая газета" опубликовала заверенную копию автореферата, который хранится в РГБ. Там оппонентами также значатся эти трое ученых. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

В среду завкафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко заявил, что "по технической ошибке секретаря диссовета", в Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации Мединского. "Винить диссертанта за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет", - сказал Старостенко. Именно в РГСУ проходила защита министра культуры.

"Тот факт, что в Рособрнадзор не был отправлен нужный вариант, делает защиту недействительной, - заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. - Защита возможна только после того, как в Рособрнадзор отправлен и на сайте ВАК размещен автореферат, а не какая-то петрушка. Сегодня Старостенко признался, что в ВАК отправили петрушку. Неважно, кто это сделал, важно то, что отправленный "автореферат" - это не тот автореферат, по которому шла защита".

Между тем корреспонденту Интерфакса не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в РГБ. В библиотеке сказали, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует. Однако позже пресс-секретарь Ирина Коваленко заявила, что автореферат находится на месте. "Видимо, кто-то его заказывал в тот момент, возможно, он был на руках, его не смогли выдать. Вот он лежит, никому не нужен, и поверьте, за последние несколько лет никто его и не просил", - сказала пресс-секретарь.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Окончательно решить судьбу ученой степени Мединского должен будет президиум ВАК на заседании 20 октября.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
19.10.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 17.10.2017
в блоге Отречение от Мединского
383
Пара фраз 04.07.2017
в блоге Борьба за миф
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
383
Пара фраз 14.03.2017
в блоге Мединский творит прошлое
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

новость Новости по теме
18.10.2017 В Рособрнадзор отправили неверный вариант автореферата диссертации Мединского →
17.10.2017 Оппоненты Мединского опровергли участие в защите его диссертации →
14.10.2017 Эксперты ВАК констатировали у Мединского "отсутствие базовых навыков историка" →
04.10.2017 Председатель экспертного совета ВАК вступился за Мединского →
03.10.2017 Глава Минобрнауки Васильева выступила в поддержку Мединского →
02.10.2017 Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени →
07.07.2017 Диссовет Белгородского университета подтвердил докторскую степень Мединского →
04.07.2017 Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации →
21.04.2017 Диссертацию Мединского отправят на третье рассмотрение в Белгород →
01.03.2017 Отказ рассматривать диссертацию Мединского обжалован в ВАК →
07.02.2017 В МГУ отказались рассматривать претензии к докторской диссертации Мединского →
21.01.2017 Глава Минкультуры Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию →
27.12.2016 Заседание диссовета МГУ о лишении Мединского научной степени перенесено →
28.10.2016 Академики РАН выступили за лишение Мединского ученой степени →
07.10.2016 ВАК отозвала заявление о лишении Мединского ученой степени →
05.10.2016 Песков: Мединский отстаивает историческую правду →
04.10.2016 Мединский: Подлинность истории о панфиловцах обсуждают "мрази конченые" →
04.10.2016 Заседание диссовета по вопросу о лишении Мединского ученой степени перенесено →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама
Выбор читателей
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Павленский арестован
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
в блоге Таинство без презерватива
383
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость Стомахин о судебной системе. ВИДЕО
Борис Стомахин. Кадр Грани-ТВ
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Дело о ненависти к атеистам
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
в блоге Бесстрашная Памфилова
383
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
новость За что лишат родительских прав
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость "Столица ИГ" Ракка взята
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
новость Дерипаска проиграл журналистам
Олег Дерипаска и Пол Манафорт. Источник: svoboda.org
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
новость Убита известная журналистка
Дафне Каруана Галиция. Фото: lovinmalta.com