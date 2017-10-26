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Также: Наука, История, Общество, Политика, Правительство, Россия | Персоны: Владимир Мединский

новость Спасибо, не откажусь

Мединский признал ошибки в докторской диссертации
26.10.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Министр культуры Владимир Мединский на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии признал наличие ошибок в своей диссертации по истории. Расшифровку фрагментов аудиозаписи заседания публикует РБК.

"Я уверен, коллеги, что, наверное, ошибки в научной работе есть. Если бы я сейчас внимательно занимался новой защитой, я бы сам эти ошибки нашел. Вообще не ошибается тот, кто ничего не делает", - заявил чиновник на заседании. При этом Мединский не уточнил, какие именно ошибки он имеет в виду.

Министр также сказал, что в начале скандала вокруг его диссертации готов был отказаться от научной степени. "Зачем мне вся вот эта странная, заведомо репутационно проигрышная история? Зачем? Ну, отберет у меня "Диссернет" ученую степень. Он не отберет у меня книги, изданные и проданные сотнями тысяч экземпляров, не отберет у меня фильмы, снятые по этим книгам. Не отберет звание профессора. Вряд ли отберет мое честное имя. У меня был большой соблазн публично отказаться от ученой степени. Но я не частное лицо, каков бы ни был мой эмоциональный порыв, я осознаю общие, не касающиеся меня последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению", - подчеркнул Мединский.

На заседании министр также заявил, что рассмотрение вопроса о лишении его степени нужно было прекратить после отказа диссовета МГУ изучить его диссертацию. По мнению Мединского, экспертный совет ВАК по истории нарушил порядок рассмотрения заявления о лишении степени: он должен был изучать заявление, а не саму работу, сказал министр.

20 октября президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому степень доктора исторических наук. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались. Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. В ведомстве обещали подготовить соответствующий приказ в ближайшее время.

23 октября экспертный совет по истории ВАК, который пришел к противоположным выводам, покинул его председатель Павел Уваров и профессор ВШЭ Олег Будницкий. Ожидается продолжение отставок членов совета.

В тот же день Совет по науке при Минобрнауки потребовал от пленума ВАК отменить решение президиума и отобрать у Мединского степень. Однако в среду пленум комиссии отказался рассматривать вопрос о работе Мединского.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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Илья Мильштейн

Он защищает Родину

Илья Мильштейн, 18.10.2017

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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