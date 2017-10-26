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Министр культуры Владимир Мединский на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии признал наличие ошибок в своей диссертации по истории. Расшифровку фрагментов аудиозаписи заседания публикует РБК.

"Я уверен, коллеги, что, наверное, ошибки в научной работе есть. Если бы я сейчас внимательно занимался новой защитой, я бы сам эти ошибки нашел. Вообще не ошибается тот, кто ничего не делает", - заявил чиновник на заседании. При этом Мединский не уточнил, какие именно ошибки он имеет в виду.

Министр также сказал, что в начале скандала вокруг его диссертации готов был отказаться от научной степени. "Зачем мне вся вот эта странная, заведомо репутационно проигрышная история? Зачем? Ну, отберет у меня "Диссернет" ученую степень. Он не отберет у меня книги, изданные и проданные сотнями тысяч экземпляров, не отберет у меня фильмы, снятые по этим книгам. Не отберет звание профессора. Вряд ли отберет мое честное имя. У меня был большой соблазн публично отказаться от ученой степени. Но я не частное лицо, каков бы ни был мой эмоциональный порыв, я осознаю общие, не касающиеся меня последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению", - подчеркнул Мединский.

На заседании министр также заявил, что рассмотрение вопроса о лишении его степени нужно было прекратить после отказа диссовета МГУ изучить его диссертацию. По мнению Мединского, экспертный совет ВАК по истории нарушил порядок рассмотрения заявления о лишении степени: он должен был изучать заявление, а не саму работу, сказал министр.

20 октября президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому степень доктора исторических наук. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались. Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. В ведомстве обещали подготовить соответствующий приказ в ближайшее время.

23 октября экспертный совет по истории ВАК, который пришел к противоположным выводам, покинул его председатель Павел Уваров и профессор ВШЭ Олег Будницкий. Ожидается продолжение отставок членов совета.

В тот же день Совет по науке при Минобрнауки потребовал от пленума ВАК отменить решение президиума и отобрать у Мединского степень. Однако в среду пленум комиссии отказался рассматривать вопрос о работе Мединского.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.