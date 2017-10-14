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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Признан дискредитоспособным

Эксперты ВАК констатировали у Мединского "отсутствие базовых навыков историка"
14.10.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Эксперты совета Высшей аттестационной комиссии по истории констатировали у министра культуры Владимира Мединского "отсутствие базовых профессиональных навыков историка, прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников". Так совет прокомментировал свою рекомендацию лишить министра ученой степени доктора исторических наук, сообщает "Троицкий вариант".

"В выступлениях в поддержку диссертации Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации. При этом утверждение о наличии элементов плагиата никогда не являлось главной претензией к автору", - говорится в заявлении экспертов.

Эксперты ВАК назвали безосновательными обвинения в "травле" Мединского. В заявлении подчеркивается, что заключение совета "не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность Мединского на занимаемых им постах". По мнению экспертов, ситуации вокруг диссертации Мединского намерено придают "политическую или идеологическую окраску", чтобы "отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий".

"Рекомендация экспертного совета лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией". Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением", - заключают эксперты.

2 октября экспертный совет проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение по поводу ученой степени министра примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Владимира Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

На следующий день министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что два диссертационных совета уже приняли положительное решение в отношении работы Мединского и отметили, что в диссертации нет плагиата. "Очень важный момент - это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", - сказала Васильева. При этом тема плагиата в заключении экспертов вообще не поднималась.

Против лишения Мединского степени высказался и председатель экспертного совета ВАК, член-корреспондент РАН Павел Уваров. "Несмотря на формальный пункт положения о защите, предусматривающий лишение степени за низкое качество работы, как историк - а я занимаюсь историей университетов - я уверен, что степень, полученная при соблюдении формальной процедуры, не подлежит отмене. Это не контракт и не договор. Претензии, и обоснованные, к диссертационному совету, к оппонентам, к ВАК, но не к диссертанту", - отметил Уваров.

По мнению председателя, теми же соображениями руководствовались члены совета, голосовавшие против лишения министра ученой степени. "Хотя и аргументы большинства тоже понятны. Нас ведь спрашивали о качестве диссертации, а не о высоких материях. И отвечать мы могли только по существу диссертации", - сказал Уваров.

В апреле прошлого года заявление о лишении Мединского ученой степени подали доктор исторических наук Вячеславо Козляков, Константин Ерусалимский и обладатель степени Ph.D. Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

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Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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