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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика, Правительство | Персоны: Владимир Мединский

новость Декларация зависимости

В Минобрнауки отказались реформировать ВАК по призыву академиков
23.10.2017
Высшая аттестационная комиссия. Фото: dissernet.org
Высшая аттестационная комиссия. Фото: dissernet.org
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Министерство образования и науки не будет реформировать Высшую аттестационную комиссию после скандала с диссертацией министра культуры Владимира Мединского сообщает "Медуза". К реформе призвали академики, члены "Клуба 1 июля", выступающего против реорганизации РАН.

ВАК в реформировании не нуждается, так как это "авторитетная организация, доказавшая свою необходимость", заявил пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов. Он также отметил, что члены "Клуба 1 июля" не представляют всю Академию. "Это их частное мнение, насколько я понимаю, они не выражают мнение всей РАН", - сказал Емельянов.

Заявление "Клуба 1 июля" накануне опубликовал член-корреспондент РАН Александр Белавин. "Президиум ВАК оставил за Мединским ученое звание доктора наук, проигнорировав мнение собственного экспертного совета по истории, - говорится в документе. - Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой даже несмотря на появившиеся в последнее время сведения о том, что звание было получено в свое время не просто с вопиющими процедурными нарушениями, но и в результате банального подлога". В заявлении отмечается, что решение президиума ВАК наносит "сильный удар всей системе научной аттестации и дискредитирует существующую в России систему научных степеней".

Под письмом поставили подписи около 30 академиков и членов-корреспондентов. Они требуют переподчинить ВАК Академии и лишить президиум комиссии права отменять решения экспертных советов. "Клуб 1 июля" также призывает Российскую академию наук дать экспертную оценку соответствия диссертации Мединского требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и просто к научным трудам, выполнив свою функцию главного экспертного органа в России".

Между тем в понедельник "Ведомости" сообщили, что в экспертном совете ВАК по истории произойдет ротация. "Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с Мединским. Но в принципе о обычная история", — заявил председатель совета Павел Уваров. По его словам, обновление планировалось заранее и никак "напрямую" не связано с тем, что в октябре экспертный совет признал диссертацию Мединского ненаучной.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.

Тем не менее 20 октября Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому степень доктора исторических наук. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались.Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. В ведомстве обещали подготовить соответствующий приказ в ближайшее время.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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Илья Мильштейн

Он защищает Родину

Илья Мильштейн, 18.10.2017

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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