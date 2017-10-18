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В Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом на пресс-конференции заявил завкафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко, сообщает "Новая газета".

"В Рособрнадзор был отослан ошибочный вариант по технической ошибке секретаря диссовета. Свою позицию я уже изложил. Винить диссертанта за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет", - сказал Старостенко. Именно в РГСУ проходила защита министра культуры.

При этом завкафедрой не смог сказать в какие библиотеки были отправлены варианты реферата с неверными фамилиями оппонентов. Видимо, куда-то был отослан один вариант, а куда-то - другой. Сейчас надо разобраться с этим. Но я могу вам сказать о себе: как член диссовета я получил версию автореферата с действующими оппонентами", отметил Старостенко.

"Тот факт, что в Рособрнадзор не был отправлен нужный вариант, делает защиту недействительной, заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. - Защита возможна только после того, как в Рособрнадзор отправлен и на сайте ВАК размещен автореферат, а не какая-то петрушка. Сегодня Старостенко признался, что в ВАК отправили петрушку. Неважно, кто это сделал, важно то, что отправленный "автореферат" - это не тот автореферат, по которому шла защита".

Между тем корреспонденту Интерфакса не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в Российской государственной библиотеке. В библиотеке пояснили, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует.

Однако позже пресс-секретарь Ирина Коваленко заявила Business FM, что автореферат диссертации Мединского находится на месте. "Лежит, он никуда не пропадал. Видимо, кто-то его заказывал в тот момент, возможно, он был на руках, его не смогли выдать. Вот он лежит, никому не нужен, и поверьте, за последние несколько лет никто его и не просил", - сказала пресс-секретарь. Отсутствие автореферата и диссертации в электронном виде Коваленко объяснила тем, что в 2016 году Мединский написал заявление об ограничении доступа к текстам. "По закону об авторском праве он имеет право ограничить доступ к своей собственной диссертации, если он пишет нам заявление. Мы как хранители его не выставляем в открытую сеть", - отметила Коваленко.

В среду источник в Минобрнауки заявил Интерфаксу, что кадровые изменения в составе Высшей аттестационной комиссии - плановая ротация, никак не связанная с рассмотрением вопроса о диссертации Мединского. "Ротация в ВАК идет уже продолжительное время, она затронула, в том числе, главного ученого секретаря Николая Аристера, который уже давно передает дела, - сказал представитель ведомства. - Кадровые изменения в составе ВАК никак не связаны с вопросами, которые в настоящее время стоят на повестке дня комиссии".

В среду было опубликовано постановление правительства о выводе нескольких ученых из состава ВАК и ее президиума. Среди них оказался главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, который также занимает должность советника главы Минобрнауки. Аристера обвиняли в том, что он превысил полномочия, потребовав в октябре прошлого года от диссовета Уральского федерального университета перенести рассмотрение диссертации Мединского.

В понедельник "Новая газета" сообщила, что указанные в автореферате официальные оппоненты Мединского доктора исторических наук Александр Борисов и Владимир Лавров опровергли свое участие в защите. По словам Лаврова, Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра "решили отложить", а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена.

Заявленные в диссертации Мединского оппоненты "вообще не связаны" с ее темой, которая "не соответствует названию", добавил Рогинский. По его мнению, работа написана "в легком жанре памфлета".

Между тем во вторник пресс-служба Минкульта представила Интерфаксу фотокопию титульного листа, на котором оппонентами значатся Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Ту же фотокопию опубликовало в твиттере Российское военно-историческое общество. "Это вопросы к ВАКу (почему на сайте опубликован другой вариант автореферата. - Ред.). Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме", - заявил представитель Мединского газете "Ведомости". В РВИО заявили, что эти оппоненты указаны в "черновике" автореферата.

Вместе с тем на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета, где проходила защита, в автореферате диссертации Мединского в качестве оппонентов указаны профессоры Басир Гасанов, Борисов и Лавров. "Новая газета" опубликовала заверенную копию автореферата, который хранится в РГБ. Там оппонентами значатся также Борисов, Лавров и Гасанов. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

По мнению Заикина, Минкульт либо представил поддельный экземпляр автореферата, либо автореферат был подменен перед защитой, но уже после его рассылки. "Замена автореферата и оппонентов на этой стадии с необходимостью влекла новое представление к защите. Этого сделано не было, следовательно, вся защита недействительна, - отмечает Заикин. - Если защита проводилась по автореферату, который никуда не рассылался - это также фатальное нарушение, которое делает защиту недействительной".

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Окончательно решить судьбу ученой степени Мединского должен будет президиум ВАК на заседании 20 октября.