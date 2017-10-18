О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Science/m.264878.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Science/m.264878.html
Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика, Правительство

новость С подлинным неверно

В Рособрнадзор отправили неверный вариант автореферата диссертации Мединского
18.10.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Реклама
статья Статья

Он защищает Родину

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.

Илья Мильштейн
18.10.2017
383
Пара фраз 18.10.2017
в блоге Пропавший автореферат

В Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации министра культуры Владимира Мединского. Об этом на пресс-конференции заявил завкафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко, сообщает "Новая газета".

"В Рособрнадзор был отослан ошибочный вариант по технической ошибке секретаря диссовета. Свою позицию я уже изложил. Винить диссертанта за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет", - сказал Старостенко. Именно в РГСУ проходила защита министра культуры.

При этом завкафедрой не смог сказать в какие библиотеки были отправлены варианты реферата с неверными фамилиями оппонентов. Видимо, куда-то был отослан один вариант, а куда-то - другой. Сейчас надо разобраться с этим. Но я могу вам сказать о себе: как член диссовета я получил версию автореферата с действующими оппонентами", отметил Старостенко.

"Тот факт, что в Рособрнадзор не был отправлен нужный вариант, делает защиту недействительной, заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин. - Защита возможна только после того, как в Рособрнадзор отправлен и на сайте ВАК размещен автореферат, а не какая-то петрушка. Сегодня Старостенко признался, что в ВАК отправили петрушку. Неважно, кто это сделал, важно то, что отправленный "автореферат" - это не тот автореферат, по которому шла защита".

Между тем корреспонденту Интерфакса не удалось получить на руки автореферат Мединского, находящийся в Российской государственной библиотеке. В библиотеке пояснили, что он находится в "одном из отделов", его взял "кто-то из сотрудников". В электронной версии автореферата, доступной с компьютера в РГБ, вторая страница, на который должен быть опубликован список оппонентов, отсутствует.

Однако позже пресс-секретарь Ирина Коваленко заявила Business FM, что автореферат диссертации Мединского находится на месте. "Лежит, он никуда не пропадал. Видимо, кто-то его заказывал в тот момент, возможно, он был на руках, его не смогли выдать. Вот он лежит, никому не нужен, и поверьте, за последние несколько лет никто его и не просил", - сказала пресс-секретарь. Отсутствие автореферата и диссертации в электронном виде Коваленко объяснила тем, что в 2016 году Мединский написал заявление об ограничении доступа к текстам. "По закону об авторском праве он имеет право ограничить доступ к своей собственной диссертации, если он пишет нам заявление. Мы как хранители его не выставляем в открытую сеть", - отметила Коваленко.

В среду источник в Минобрнауки заявил Интерфаксу, что кадровые изменения в составе Высшей аттестационной комиссии - плановая ротация, никак не связанная с рассмотрением вопроса о диссертации Мединского. "Ротация в ВАК идет уже продолжительное время, она затронула, в том числе, главного ученого секретаря Николая Аристера, который уже давно передает дела, - сказал представитель ведомства. - Кадровые изменения в составе ВАК никак не связаны с вопросами, которые в настоящее время стоят на повестке дня комиссии".

В среду было опубликовано постановление правительства о выводе нескольких ученых из состава ВАК и ее президиума. Среди них оказался главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, который также занимает должность советника главы Минобрнауки. Аристера обвиняли в том, что он превысил полномочия, потребовав в октябре прошлого года от диссовета Уральского федерального университета перенести рассмотрение диссертации Мединского.

В понедельник "Новая газета" сообщила, что указанные в автореферате официальные оппоненты Мединского доктора исторических наук Александр Борисов и Владимир Лавров опровергли свое участие в защите. По словам Лаврова, Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра "решили отложить", а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена.

Заявленные в диссертации Мединского оппоненты "вообще не связаны" с ее темой, которая "не соответствует названию", добавил Рогинский. По его мнению, работа написана "в легком жанре памфлета".

Между тем во вторник пресс-служба Минкульта представила Интерфаксу фотокопию титульного листа, на котором оппонентами значатся Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Ту же фотокопию опубликовало в твиттере Российское военно-историческое общество. "Это вопросы к ВАКу (почему на сайте опубликован другой вариант автореферата. - Ред.). Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме", - заявил представитель Мединского газете "Ведомости". В РВИО заявили, что эти оппоненты указаны в "черновике" автореферата.

Вместе с тем на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета, где проходила защита, в автореферате диссертации Мединского в качестве оппонентов указаны профессоры Басир Гасанов, Борисов и Лавров. "Новая газета" опубликовала заверенную копию автореферата, который хранится в РГБ. Там оппонентами значатся также Борисов, Лавров и Гасанов. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

По мнению Заикина, Минкульт либо представил поддельный экземпляр автореферата, либо автореферат был подменен перед защитой, но уже после его рассылки. "Замена автореферата и оппонентов на этой стадии с необходимостью влекла новое представление к защите. Этого сделано не было, следовательно, вся защита недействительна, - отмечает Заикин. - Если защита проводилась по автореферату, который никуда не рассылался - это также фатальное нарушение, которое делает защиту недействительной".

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Окончательно решить судьбу ученой степени Мединского должен будет президиум ВАК на заседании 20 октября.

Оставить комментарий Обсудить
18.10.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 17.10.2017
в блоге Отречение от Мединского
383
Пара фраз 04.07.2017
в блоге Борьба за миф
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
383
Пара фраз 14.03.2017
в блоге Мединский творит прошлое
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

новость Новости по теме
17.10.2017 Оппоненты Мединского опровергли участие в защите его диссертации →
14.10.2017 Эксперты ВАК констатировали у Мединского "отсутствие базовых навыков историка" →
04.10.2017 Председатель экспертного совета ВАК вступился за Мединского →
03.10.2017 Глава Минобрнауки Васильева выступила в поддержку Мединского →
02.10.2017 Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени →
07.07.2017 Диссовет Белгородского университета подтвердил докторскую степень Мединского →
04.07.2017 Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации →
21.04.2017 Диссертацию Мединского отправят на третье рассмотрение в Белгород →
01.03.2017 Отказ рассматривать диссертацию Мединского обжалован в ВАК →
07.02.2017 В МГУ отказались рассматривать претензии к докторской диссертации Мединского →
21.01.2017 Глава Минкультуры Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию →
27.12.2016 Заседание диссовета МГУ о лишении Мединского научной степени перенесено →
28.10.2016 Академики РАН выступили за лишение Мединского ученой степени →
07.10.2016 ВАК отозвала заявление о лишении Мединского ученой степени →
05.10.2016 Песков: Мединский отстаивает историческую правду →
04.10.2016 Мединский: Подлинность истории о панфиловцах обсуждают "мрази конченые" →
04.10.2016 Заседание диссовета по вопросу о лишении Мединского ученой степени перенесено →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама
Выбор читателей
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
в блоге Таинство без презерватива
383
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
новость "Столица ИГ" Ракка взята
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
РЕКЛАМА
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость Дело о ненависти к атеистам
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
новость Политикову дали два года
Алексей Политиков. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Павленский в парижской психушке
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
новость За что лишат родительских прав
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Киев: второй день протеста
Палаточный лагерь у Верховной рады. Фото: unian.net
в блоге Бесстрашная Памфилова
383
новость Екатеринбуржцы отстояли пруд
Проект храма Святой Екатерины. Фото: E1.Ru
новость Дерипаска проиграл журналистам
Олег Дерипаска и Пол Манафорт. Источник: svoboda.org
новость Новый украинский заложник
Роман Терновский. Фото: sledcom.ru
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Убита известная журналистка
Дафне Каруана Галиция. Фото: lovinmalta.com