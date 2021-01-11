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В январе 1991 года союзный центр попытался силой восстановить контроль над странами Балтии, которые стремительно удалялись от Москвы. Дальше всех по этому пути к тому времени продвинулась Литва. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы, где большинство получили сторонники Народного фронта "Саюдис", провозгласил восстановление полной государственной независимости Литвы, а советский период истории объявил оккупацией.

С Литвы и решили попытаться начать восстановление конституционного порядка. Москва воспользовалась тем, что на территории республики оставались советские войска, отдельные милицейские подразделения сохраняли верность союзному центру, так же как и директора некоторых крупных предприятий с преимущественно русскоязычным персоналом.

От литовской компартии, также объявившей о своей независимости, откололась часть коммунистов, преимущественно из числа национальных меньшинств, провозгласившая создание компартии Литвы на платформе КПСС. 7 января 1991 года правительство "Саюдиса" в рамках рыночных реформ ввело свободные цены на основные товары, в результате чего они выросли более чем втрое. 9 января у здания Верховного Совета коммунистами на платформе КПСС при поддержке союзных силовых структур была организована демонстрация русскоязычного населения под лозунгами "Долой парламент! Да здравствует Союз ССР!".

10 января правительство Казимиры Прунскене ушло в отставку. В тот же день президент СССР Михаил Горбачев потребовал восстановить действие в Литве советской конституции. Уже 7 января в Вильнюс прибыла группа "Альфа" КГБ СССР, а 8-9 январе за ней последовали части Псковской дивизии ВДВ, подчинявшейся тогда КГБ. Прунскене впоследствии была разоблачена как агент КГБ. Поэтому есть все основания полагать, что начиная с 7 января события в Литве развивались по сценарию, разработанному в Москве. Горбачев не мог не быть в курсе этих планов, а скорее всего был инициатором их разработки.

11 января советские войска заняли Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине, другие общественные здания, объявленные "партийной собственностью", в Вильнюсе и некоторых других городах. В столице коммунисты на платформе КПСС создали Комитет национального спасения Литвы, который объявил, что берет власть в республике. Он заседал на территории Северного городка советских войск.

В ночь с 12 на 13 января колонна советской бронетехники выдвинулась к зданию парламента, окруженного многотысячной толпой (более 50 тысяч человек) защитников независимости Литвы, которые собрались по призыву председателя Верховного Совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса. Эти люди готовы были противостоять советским войскам.

Одновременно группа "Альфа" штурмовала телебашню. Во время штурма погибли 14 граждан, пытавшихся остановить штурмующих. Еще один защитник телебашни умер от разрыва сердца. Кроме того, один из бойцов "Альфы" стал жертвой "дружественного огня". Травмы различной тяжести получили 702 человека (по другим данным - 900).

Приказ о штурме здания парламента так и не был отдан. По всей видимости, Горбачев испугался, что такой штурм приведет к очень большому кровопролитию, жертвы будут исчисляться сотнями человек, и не рискнул довести разработанный план до конца. Действовать по сценарию Тяньаньмэнь первый и последний президент СССР не захотел. Вероятно, он вообще рассчитывал, что захват здания парламента и телецентра обойдется без кровопролития, и не ожидал столь массовой поддержки идей независимости в Литве и других странах Балтии. Сыграла свою роль и позиция руководства РСФСР.

Узнав о трагедии в Вильнюсе, Борис Ельцин отправился в Таллин. Возможно, его присутствие в здании парламента Эстонии, окруженном кольцом защитников независимости, предотвратило повторение здесь вильнюсских событий. Ельцин вместе с главами трех прибалтийских республик подписал заявление, где говорилось: "Последние действия советского руководства в отношении балтийских государств создали реальную опасность для их суверенитета и привели к эскалации насилия и гибели людей... Латвия, Эстония, Литва и Россия заявляют, что:

Первое: подписавшие признают суверенитет друг друга;

Второе: вся власть на территориях стран, чьи представители подписали это заявление, принадлежит только законно избранным органам;

Третье: подписавшие считают недопустимым применять вооруженные силы для решения внутренних проблем, за исключением случаев, когда этого потребуют законно избранные исполнительные органы".

После такого заявления союзное руководство не рискнуло пойти на эскалацию насилия в странах Балтии, даже если такие планы у него имелись.

Никто из руководителей силовых структур не взял на себя ответственность за штурм вильнюсской телебашни. Горбачев утверждал, что узнал о штурме только утром 13 января. Однако невозможно себе представить, чтобы группа "Альфа" действовала без его приказа. По воспоминаниям Ландсбергиса, он пытался дозвониться Горбачеву, но ему отвечали, что президент спит. Спикер литовского парламента возмущался: "Просто издевались. Верховный главнокомандующий спит во время такой операции! А Борису Ельцину я дозвонился. Он набрал Горбачева и сказал напрямую: "Прекратите это безобразие!"".

14 января В Москве на Манежную площадь с плакатами "Горбачев - убийца", "Прости нас, Литва" вышли сотни тысяч человек.

Сюжет РЕН ТВ к 20-летию событий:

Согласно записи телефонного разговора Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим, состоявшегося 11 января 1991 года и впервые опубликованного в 2006 году, советский лидер заявил: "В ответ на то давление, которое на меня оказывается, вчера я обратился к Верховному Совету Литвы с тем, чтобы они сами восстановили действие Конституции. Однако ситуация и сегодня развивается неблагоприятно. В Литве забастовки, нарастает напряженность. Вы знаете мой стиль. Я постараюсь исчерпать все возможности политического решения, лишь в случае очень серьезной угрозы пойду на какие-то крутые шаги... Мы будем действовать ответственно, но не все зависит от нас. Сегодня там уже стреляли". На самом деле в тот момент стрельбы в Вильнюсе еще не было, но Горбачев хотел подготовить американского президента к тому, что должно было произойти в ночь на 13 января.

В те же дни сценарий, провалившийся в Вильнюсе, начал по инерции осуществляться в Риге. 13 января там состоялась 500-тысячная демонстрация в поддержку Литвы и за независимость. В ответ из Москвы в Ригу начали прибывать спецподразделения КГБ, а рижский ОМОН 14 января начал разоружать местных милиционеров. ЦК Компартии Латвии во главе с Альфредом Рубиксом 15 января объявил о создании Комитета национального спасения, принимающего на себя всю полноту власти в республике. 20 января при попытке омоновцев штурмовать здание МВД Латвии погибли пять мирных жителей, включая операторов, снимавших происходящее на камеру, и два невооруженных милиционера. Но попытка свержения власти Народного фронта Латвии провалилась точно так же, как и попытка свержения законного правительства Литвы.

Восемь лет спустя за попытку переворота в Вильнюсе 11-13 января 1991 года лидеры Комитета национального спасения Литвы и компартии Литвы на платформе КПСС Миколас Бурокявичюс, Юозас Ермалавичюс и еще четыре человека были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Их жалобы в Европейский суд по правам человека были отклонены, приговор был признан законным. Доводы истцов о том, что их судили за убеждения, были отвергнуты, так как ЕСПЧ решил, что руководителей КПЛ/КПСС осудили за антигосударственную деятельность, в том числе за призыв к вводу в Литву советских войск, тогда как другие коммунистические группы, не занимавшиеся подрывной деятельностью, свободно действуют в Литве. Бурокявичус отсидел 12 лет, вышел на свободу в 2006 году и умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

Правительство Литвы до сих пор безуспешно добивается от России и Белоруссии выдачи более 60 лиц, подозреваемых в причастности к январскому кровопролитию 1991 года в Вильнюсе и попытке свержения законной власти. Среди них - бывший командующий вильнюсского гарнизона генерал-майор Владимир Усхопчик и командир вильнюсского ОМОНа Болеслав Макутынович. Впервые соответствующие запросы были направлены в Россию в декабре 1991 года, однако даже в годы президентства Ельцина их игнорировали. Выдача же Литве из Белоруссии в 1994 году руководителей компартии Литвы на платформе КПСС привела к падению тогдашнего белорусского правительства.

В 2010 году преступления, совершенные во время попытки переворота в Вильнюсе, были переквалифицированы в преступления против человечества и военные преступления, на которые не распространяется срок давности и по которым разрешено проводить заочное разбирательство. 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговор: 10 лет колонии заочно получил 94-летний бывший министр обороны СССР, маршал Дмитрий Язов. Он умер 25 февраля 2020 года. 65 фигурантов осудили заочно к срокам от 4 до 14 лет; в зале суда находились только двое. Это задержанный в Литве в 2014 году Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе гражданин России Геннадий Иванов, бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии. Еще один обвиняемый - бывший офицер КГБ Михаил Головатов - в 2011 году был задержан по запросу Вильнюса в Вене, однако вскоре освобожден австрийскими властями.

В Москве открыты уголовные дела против литовских прокуроров и судей. Вину за январские события 1991 года Москва так и не признала.