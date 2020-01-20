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30 лет назал, в ночь на 20 января 1990 года, в столицу Азербайджана были введены советские войска. Поводом для этого послужили начавшиеся 13 января армянские погромы. В этот день в Баку на площади имени Ленина начался организованный Народным фронтом Азербайджана митинг с требованием отставки первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Абдурахмана Везирова, который не смог обеспечить безопасность азербайджанского населения в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.

На митинге был создан Совет национальной обороны во главе с лидером Народного фронта Абульфазом Эльчибеем (Алиевым). Митинг был спровоцирован нападением армян на ряд азербайджанских сел Ханларского и Шаумяновского районов. Вскоре после этого начались погромы армянского населения Баку, в которых участвовали азербайджанские беженцы из Нагорного Карабаха. Они были спровоцированы убийством азербайджанского беженца армянином, семью которого тот пытался выгнать из дома, а также сообщениями о нападении армян в Карабахе на азербайджанские села.

12-тысячный контингент внутренних войск и части советской армии не вмешивались в происходящее, а только охраняли правительственные объекты. Активисты Народного фронта пытались организовать спасение армян. Всего в ходе погромов погибли 86 армян и 2 азербайджанца. Руководство Народного фронта осудило погромы и обвинило руководство республики и Москву в сознательном невмешательстве. Позднее официальной позицией Азербайджана стало утверждение, что погромы были устроены провокаторами, засланными властями, чтобы дать повод для введения советских войск в Баку. В Армении придерживаются другой версии: погромы возникли стихийно, но будто бы были спровоцированы призывами, звучавшими на митинге Народного фронта.

Если до начала карабахского конфликта в 1987 году в Баку проживало около 200 тысяч армян из примерно 1,7 миллиона жителей города, то к началу 1990 года их осталось 30-40 тысяч. После январских погромов почти все армяне покинули Баку и территорию Азербайджана за пределами Нагорного Карабаха, а все азербайджанцы покинули территорию Армении. К 1999 году в Баку осталось 36 армянских мужчин и 609 женщин.

17 января сторонники Народного фронта начали непрерывный митинг перед зданием Центрального комитета Компартии. 18 января началась всеобщая забастовка. 19 января власти запретили публикацию ультиматума Народного фронта о немедленном созыве чрезвычайной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР. После этого к забастовке присоединились работники типографий. 34 из 60 казарм внутренних войск и советской армии в Баку были блокированы населением. С утра 19 января перед зданием ЦК Компартии Азербайджана проходил многотысячный митинг, участники которого требовали не вводить в действие указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января о введении чрезвычайного положения в ряде районов Азербайджана и добивались отставки республиканского руководства. Чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахичеванской АССР приняла постановление о выходе республики из Союза и объявлении независимости. К этому времени Народный фронт уже де-факто контролировал Нахичевань и ряд регионов Азербайджана. Демонстранты также окружили и захватили здание телецентра, отключив канал центрального телевидения из Москвы.

Около 19 часов вечера 19 января в телецентре был взорван энергоблок. Предположительно взрыв был осуществлен спецназом советской армии или КГБ СССР, чтобы помешать руководству Народного фронта выступить с обращением к народу по поводу ввода войск в Баку. Тем временем в город срочно прибыли секретарь ЦК КПСС Андрей Гиренко, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Евгений Примаков, министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель министра обороны генерал армии Валентин Варенников и другие высокопоставленные военные. К тому времени армянские погромы уже полностью прекратились и было очевидно, что войска вводятся в Баку не для защиты армян, а для подавления выступления Народного фронта.

Первые воинские части были переброшены в аэропорт Баку еще 12 января. По заявлению заместителя председателя Народного фронта Этибара Мамедова, второй секретарь ЦК Виктор Поляничко сообщил ему, что в полночь войска войдут в город, чего бы это ни стоило. Мамедов в ответ заявил, что армии будет оказано сопротивление. Ночью 20 января войска, применяя оружие, прорвали пикеты на Аэропортовском шоссе, Тбилисском проспекте и других магистралях, ведущих в Баку. Одновременно была снята блокада с казарм. Наиболее кровопролитные схватки происходили в районе Сальянских казарм, хотя сторонники Народного фронта были практически безоружными. Столкновения происходили также в районе Баилова, около гостиницы "Баку" и в пригородных поселках. Военные обстреляли здание Совета национальной обороны. Баррикады были сокрушены танками, которые заодно давили и автомобили с пассажирами. Жертвами беспорядочного огня со стороны войск зачастую становились мирные жители, не участвовавшие в блокаде казарм. Утром 20 января в Баку было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час с 23 часов до 6 часов утра.

21 января в Баку появились надписи и листовки против ввода войск и с лозунгами "Долой советскую империю!", "Долой КПСС!", "Советская армия - фашистская армия". Члены экипажей нефтеналивных танкеров, заблокировавших накануне вход в бухту, чтобы помешать высадке десанта, утром направили телеграмму Михаилу Горбачеву с угрозой взорвать свои суда, если к полуночи из города не будут выведены войска. Но руководство Народного фронта запретило им это делать, так как, помимо экологической катастрофы, взрывы могли повлечь тысячи жертв среди мирного населения. 25 января танкеры были захвачены советской морской пехотой.

Верховный Совет Азербайджана на чрезвычайной сессии признал неправомерным ввод войск в Баку и приостановил указ Президиума Верховного Совета СССР о чрезвычайном положении в городе. ВС заявил, что, если центральные власти проигнорируют это решение, будет поставлен вопрос о выходе Азербайджана из состава СССР. 25 января первым секретарем компартии Азербайджана был избран Аяз Муталибов, бывший глава Совета министров. В тот же день были арестованы более 80 активистов Народного фронта и его лидер Абульфаз Эльчибей (Алиев), которых обвинили в организации массовых беспорядков. 26 января Язов признал, что целью военной операции было не допустить свержения Народным фронтом власти коммунистической партии. Документы военной прокуратуры Азрбайджана свидетельствует о том, что ввод войск планировался еще до начала армянских погромов в Баку.

Кинорежиссер Станислав Говорухин писал в "Московских новостях" по поводу ввода войск в Баку: "Советская Армия вошла в советский город... как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнём и мечом. По данным военного коменданта, расход боеприпасов в эту ночь - 60 тысяч патронов. На сумгаитской дороге стояла на обочине, пропуская танковую колонну, легковая машина, в ней - трое ученых из Академии наук, трое профессоров, одна из них - женщина. Вдруг танк выехал из колонны, скрежеща гусеницами по металлу, переехал машину, раздавив всех пассажиров".

По данным Минздрава Азербайджанской ССР, число погибших на 9 февраля составило 170 человек. 22 января почти все население Баку вышло на общие похороны жертв советских военных. В Азербайджане январь 1990 года стал называться "черным январем". Армянское общенациональное движение, наиболее влиятельное в тот момент в Армении, также осудило ввод советских войск в Баку. Потери внутренних войск и советской армии составили 21 погибшего (по другим данным, были убиты 27 военнослужащих и 5 милиционеров). Такой ценой федеральный центр временно подавил Народный фронт и на полтора года отсрочил выход Азербайджана из состава СССР. Муталибову предстояло стать первым президентом независимого Азербайджана.

В 1994 году прокуратура Азербайджана начала уголовное преследование главных виновников "черного января": Михаила Горбачева, Абдурахмана Везирова, бывшего главы КГБ Азербайджана Вагифа Гусейнова, Аяза Муталибова, Виктора Поляничко, Дмитрия Язова, главы КГБ СССР Виктора Крючкова, председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Эльмиры Кафаровой и первого секретаря Бакинского горкома Компартии Азербайджанской ССР Муслима Мамедова. Все эти лица к тому времени находились за пределами Азербайджана. Никто из них не был привлечен к ответственности, а Кафаровой и Поляничко не было в живых уже к моменту возбуждения уголовного дела. В 2012 году, после принятия парламентом Азербайджана закона, защитившего первого президента страны от уголовного преследования, Муталибов вернулся в Азербайджан.