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Также: История, Азия, Студенты, Общество, Мир, Политика | Персоны: Михаил Горбачев

статья Убитая надежда

04.06.2019
Противостояние на площади Тяньаньмэнь, Кадр CNN
Противостояние на площади Тяньаньмэнь, Кадр CNN
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30 лет назад, 4 июня 1989 года, китайские власти утопили в крови многотысячную демонстрацию протеста. В Китае это называют "событиями 4 июня", в западном мире - "бойней на площади Тяньаньмэнь".

Большинство участников демонстрации составляли студенты. Они требовали демократических перемен по образцу советской перестройки. Протесты начались 15 апреля. Они были спровоцированы внезапной смертью Ху Яобана, опального бывшего генсека ЦК КПК и сторонника демократизации. Студенты подозревали, что в действительности Ху Яобан был убит.

13 мая, накануне исторического визита Михаила Горбачева в Китай, три тысячи протестующих студентов объявили голодовку.

Движение ширилось: демонстрации проходили также в Шанхае, Чунцине и Ухане. К студентам прислединялись рабочие и интеллигенция. На улицы Пекина выходило до миллиона демонстрантов. Протестующие пользовались определенной поддержкой со стороны генсека ЦК КПК Чжао Цзыяна, но в конце концов фактический правитель Китая Дэн Сяопин принял решение силой подавить протесты на площади Тяньаньмэнь.

Для разгона демонстрации в столицу пришлось перебрасывать войска из отдаленных военных округов, так как пекинский гарнизон считался ненадежным. 20 мая в столице было введено военное положение. 3 июня невооруженные части армии попытались войти на площадь, но были отбиты демонстрантами. Тогда поздно вечером в Пекин вошли армейские подразделения с танками. Они начали крушить возведенные студентами баррикады. Солдаты, вооруженные автоматами, вели беглый огонь по демонстрантам боевыми патронами. Те оборонялись камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Большинство уцелевших участников демонстрации были арестованы и удерживалось в заключении без суда. По официальным данным, погиб 241 человек, в том числе 23 солдата. По данным независимых источников, число погибших составило от 1000 до 7000 человек.

После этой бойни в Китае был свернут курс политических реформ.

Люди против танков - в этих поединках люди чаще проигрывают. День 4 июня 1989 года вошел в историю символом трагедии целого поколения возмечтавших о свободе, символом подлой жестокости властей и трусливого равнодушия тех, кто наблюдал происходящее со стороны. История могла пойти по-другому, если бы три десятилетия назад мир поддержал китайских студентов.

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04.06.2019
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в блоге Страшная китайская тайна
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Площадь возгорания

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30 лет назад начались студенческие выступления на площади Тяньаньмэнь. Скорбь по умершему члену Политбюро ЦК Компартии Китая была так сильна, что недовольные положением в стране пекинские студенты вышли с траурными венками на улицу. Но желание реабилитировать Ху Яобана, главного либерала в китайском руководстве, быстро переросло в требования радикальных перемен. Михаил Калужский - о том, как развивались события за полтора месяца до трагедии.
Валерия Новодворская. Фото с сайта www.echo.msk.ru

Мандариновая эволюция

Валерия Новодворская, 07.07.2005

ВВП прочно встает на Великий китайский путь, только отнюдь не шелковый. Да и общество все больше походит на толпу покорных и в лад кивающих китайских болванчиков, а большой бизнес, генералы, прокуроры, министры и политики все больше и больше косеют от административного восторга.
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