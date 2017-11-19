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новость В СПЧ предлагают Совфеду отклонить законопроект о СМИ - "иностранных агентах"

19.11.2017
Пленарное заседание СПЧ. Фото: president-sovet.ru
Пленарное заседание СПЧ. Фото: president-sovet.ru
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В президентском Совете по правам человека подготовлен проект экспертного заключения с негативной оценкой закона о СМИ - "иностранных агентах", принятого Госдумой 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас проект вынесен на заочное голосование членов СПЧ.

Как отмечается в отзыве, закон, принятый нижней палатой, не предусматривает иных оснований для объявления СМИ "агентом", кроме наличия иностранного финансирования. "Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников", указывают в СПЧ, а следовательно любое иностранное СМИ может быть объявлено "агентом" "совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции".

Также в проекте заключения подчеркивается, что возлагать на СМИ-"агентов" такие же обязанности, какие вменены НКО-"агентам", невозможно, поскольку иностранные субъекты, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы", могут быть не только некоммерческими, но и коммерческими организациями, а также физическими лицами. Между тем деятельность коммерческих структур и физических лиц, напоминают в СПЧ, выходит за пределы сферы, которая регулируется законом об НКО-"агентах".

Наряду с этим эксперты обратили внимание на процедурные нарушения при принятии закона. В первом чтении, говорится в отзыве, законопроект предусматривал внесение поправок лишь в закон об информации, тогда как ко второму чтению "существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция". В соответствии с регламентом Госдумы, отмечают в СПЧ, документ после таких кардинальных изменений следовало возвратить на рассмотрение в первом чтении, а не направлять во второе.

Исходя из этого рекомендуется вернуть документ в Госдуму для устранения недостатков. Кому адресована рекомендация, из публикации ТАСС не понятно. Как можно предположить, речь идет о Совфеде: именно в эту инстанцию поступают законопроекты, принятые нижней палатой.

Поправки в закон об "агентах" были приняты как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении RT и Sputnik - российских пропагандистских медиа, действующих в этой стране. Документ был принят в срочном порядке - на другой день после внесения в нижнюю палату.

Сразу после принятия законопроекта Госдумой Минюст предупредил "Радио Свобода" и "Голос Америки" о возможном включении в список "агентов" и сопряженных с этим ограничениях в работе. Таким образом, ведомство сослалось на документ, не имеющий законной силы. Какие именно ограничения имеются в виду, в уведомлениях не уточнялось.

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