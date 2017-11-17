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новость Транслятор радио Sputnik зарегистрировался иностранным агентом в США

17.11.2017
В студии радио Sputnik. Фото: sputnik.md
В студии радио Sputnik. Фото: sputnik.md
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В Минюсте США встала на учет в качестве иностранного агента компания Restor Translator, которая транслирует в США российское государственное радио Sputnik. Заявка была подана в среду, сообщают "Открытые медиа".

Минюст США посчитал, что Reston Translator с июня 2017 года выполняет роль "наемного работника в области распространения информации" для российского государственного МИА "Россия Сегодня", следует из опубликованной переписки компании с властями.

Письмо из американского Минюста с требованием стать иностранным агентом компания получила 12 сентября. В Вашингтоне радио Sputnik начало трансляцию в июне этого года. Как следует из документов, "Россия Сегодня" платила Reston Translator 30 тысяч долларов в месяц, и компания уже получила от российских властей в этом году 180 тысяч долларов. В Reston Translator заявили, что не выполняют функции иностранного агента, однако подчиняются требованию министерства.

Помимо Reston Translator в понедельник в реестр иноагентов за сотрудничество с МИА "Россия Сегодня" была внесена T&R Productions, которая производит контент для R Russia Today America. Ее заказчиком выступает АНО "ТВ-Новости", которое формально не связано с RT.

В понедельник Russia Today America по требованию Минюста США зарегистрировалось в качестве иностранного агента.

В ответ в среду Госдума приняла поправки в закон о СМИ, позволяющие относить к иноагентам зарубежные СМИ. Теперь эти поправки должны быть одобрены Совфедом, а затем подписаны Владимиром Путиным. Между тем Минюст уже уведомил "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", Azatliq Radiosi, телеканал "Настоящее время" и проекта "Фактограф" о возможном включении в список СМИ - "иностранных агентов"

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