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Также: Мильштейн, Президент, Российско-американские отношения, Колонки, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дональд Трамп, Барак Обама, Юрий Ушаков, Сергей Лавров

статья Бестактно и бесконтактно

Илья Мильштейн, 13.11.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Президент двойного действия

Для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние.

Виталий Портников
09.11.2017
статья Статья

Гамбургские расчеты

Не касаться темы "Рашагейта" вовсе президенты не смогут - журналисты не дадут, если будет, как настаивает Трамп, выход к прессе. Естественно, Владимир Путин, как Аркадий Аполлонович Семплеяров, в очередной раз потребует разоблачения, а Дональд Трамп, возможно, скажет, как другой персонаж того же романа: "Верю! Эти глаза не лгут!"

Владимир Абаринов
30.06.2017
статья Статья

Ложно и противоречиво

Различие в интерпретациях содержания беседы между Трампом и Путиным настолько велико, что журнал Atlantic назвал ее "Расёмон-саммитом", напоминая о знаменитом фильме Акиры Куросавы, где каждый персонаж излагает свою версию одного и то же события. Но самое главное - это, конечно, комментарии самих участников встречи.

Владимир Абаринов
10.07.2017
статья Статья

Спиной к спине

Антинародные правящие круги, президент-заложник... Раньше были "пещерный антикоммунизм" и "зоологический антисоветизм" - теперь "русофобия". Видимо, членов Конгресса никто не избирал, они пробрались туда тихой сапой, чтобы вставлять палки в колеса президенту и вредить российско-американским отношениям.

Владимир Абаринов
07.08.2017

С Обамой все-таки было полегче.

Тот после Крыма холодно и расчетливо игнорировал нашего гаранта, а если замечал и высказывался о нем и о его царстве-государстве, то с непременной целью обидеть. Дескать, Путин всюду опаздывает, но в отношении президента США всегда пунктуален, ибо место свое знает. Мол, не надо говорить, будто санкции не действуют, еще как действуют, поскольку экономика РФ разорвана в клочья. И про великую державу не надо: Россия - держава региональная.

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.

Ну сами посудите. Накануне саммита в Дананге он громко объявляет, что ты ему "очень важен", что без тебя буквально ни одной серьезной проблемы не решить, а потом не является на официальные мероприятия, где вы могли бы по-тихому порешать задачки, и убегает с вечернего приема. Помощник Ушаков, предоставляя беглецу шанс, в порыве вдохновения анонсирует какую-то немыслимую встречу "на ногах", но лучше бы не анонсировал. Это выглядит так, будто ты за ним гоняешься. В итоге на свет является краткое совместное заявление по Сирии, в сущности ремейк предыдущих деклараций, что символизирует полнейший провал предварительных закулисных переговоров. Получается, что Россия с Америкой расходятся практически во всем кроме солидарной неприязни к "Исламскому государству" и взаимного нежелания в ходе войны с этим врагом случайно зацепить друг друга - на земле или в воздухе.

Ну и после саммита, где даже походя не удалось по-человечески перекинуться словцом, ситуация нисколько не прояснилась. Вот эти метания Трампа - как их понимать? То он говорит, что не сомневается в искренности Путина, утверждающего, что Москва не вмешивалась в американские выборы. А то вдруг восхваляет "прекрасных людей" из ЦРУ, которые не сомневаются в том, что Путин врет. Так ты мне доверяешь или своей вражеской разведке?

При этом он, окончательно запутывая Владимира Владимировича, еще и постоянно льстит ему, и критикует предшественника за отсутствие душевной теплоты в общении с президентом России. У Обамы, видите ли, "не было нужной химии", потому у них с Путиным и не сложилось. То есть неожиданно обнадеживает партнера, намекая, что Крым с Донбассом, хакерские атаки и разного рода русскоязычные "племянницы", которые вращались в окружении Трампа, - это все пустяки. Любые трудности нипочем, если возникает обоюдная симпатия, осталось только поближе познакомиться наконец, и дальше все пойдет как по маслу. Однако поближе познакомиться почему-то не выходит, и это единственное, что мешает заключению правильной сделки между РФ и США.

Издевается, что ли? Или боится протянуть руку дружбы тому, с кем его объединяет общая ненависть к американскому истеблишменту, предполагая, что тогда уж его точно заклеймят агентом Москвы? Так враг он или предатель, которому мы помогли победить Хиллари, а он словно и не рад?

Владимир Владимирович умеет ладить с врагами, он с ними договаривается. Или не договаривается, как с Обамой и Меркель. Владимир Владимирович умеет расправляться с предателями, он их уничтожает. Или не уничтожает - их ведь много, всех не перетравишь. Как ему быть с Трампом и что вообще происходит в отношениях путинской России с трамповской Америкой - вопрос для него мучительно сложный.

По-видимому, корень всех проблем заключается в принципиальной неразрешимости противоречий между Москвой и Вашингтоном. Вне зависимости от того, кто кого куда должен был пригласить во Вьетнаме и чья служба протокола накосячила и будет наказана. И что на самом деле Трамп думает про Путина и его спецслужбы, которые внесли некоторый вклад в победу этого удивительного политика и тем отравили ему жизнь на ближайшие годы как минимум. Это не имеет особого значения.

Куда важнее то обстоятельство, что после Крыма, Донбасса, хакеров и прочих созидателей хаоса в Америке, после "Раши тудей" в широком смысле, ее регистрации в качестве иностранного агента и скорых ответных действий Кремля говорить американскому президенту с российским не о чем. Барак Обама, Хиллари Клинтон и любой другой вменяемый человек в Белом Доме продолжали бы обижать Путина, сознательно его игнорируя и время от времени позволяя себе высказывания, которые на языке наших телешоуменов именуются русофобскими. В этом случае холодная война представляла бы собой зрелище однообразно безнадежное.

Темпераментный миллиардер ведет себя иначе. В силу полнейшей профнепригодности, свойственного миллиардерам лукавства или хорошо вжившись в роль неотесанного искреннего парня, он тоже игнорирует Путина и подписывает антипутинские законы, но при этом еще и нахваливает его в своих речах и твитах. Он уклоняется от встреч, но перманентно внушает ему надежду. Это тоже можно назвать стратегией, с поправкой на хаос, который творится у него в голове, в Америке, в российских элитах и во всем мире. Стратегией сдерживания, если угодно, поскольку впервые за 18 лет нахождения у власти президент Путин сталкивается с чем-то иррациональным. С политиком, чьи непредсказуемые слова и поступки вызывают у него, как и у многих, оторопь. Оторопь, ярость и снова растерянность и надежду.

Легко догадаться, что после заявления Трампа о сугубой важности беседы с Путиным его помощники часами и сутками готовили шефа к разговору, от которого предательски уклонился американский друг. Так что министру Лаврову только и оставалось, что крыть госдеповских "чинуш". А потом друг выложил все, что знает про химию, и в Кремле, вероятно, задумались о том, как ему тяжело, бедняге, отбиваться от внутренних врагов. Завтра он позвонит Владимиру Владимировичу, и тот опять понадеется, что ему простят и Крым, и Донбасс, и хакеров. Послезавтра они снова встретятся на ногах, что бы это ни значило, и разбегутся, и в микроблоге Трампа Путин прочтет о себе что-нибудь такое нежное, чего ему никто никогда не говорил. Да, с честным Обамой было гораздо легче, и похоже на то, что в Кремле это уже начинают осознавать, но прошлого не вернешь, эпоха ушла безвозвратно.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 13.11.2017
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