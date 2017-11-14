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Также: Госдума, СМИ, Свобода слова, Россия, Российско-американские отношения, Парламент, Общество, Политика, США, Мир | Персоны: Петр Толстой, Вячеслав Володин

новость Закон о сминоагентах

В Госдуме согласовали поправки о признании СМИ "иностранными агентами"
14.11.2017
Петр Толстой. Фото: er.ru
Петр Толстой. Фото: er.ru
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Пара фраз 14.11.2017
в блоге Укротить шакалов пера

Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять зарубежные СМИ к "иностранным агентам". Об этом заявил вице-спикер Петр Толстой, сообщает Интерфакс.

Авторами поправок выступают председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций и ряд депутатов, в том числе он сам, рассказал Толстой. На совещании у спикера во вторник с представителями фракций поправки были согласованы. "Они готовы", - отметил вице-спикер.

"СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур - госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы", - гласит поправка к закону "О СМИ".

Предлагается также ввести для объявленных иноагентами СМИ обязанность маркировать свою принадлежность к данной категории, уточнил Толстой. "Что касается маркировки, это норма содержится в законе об НКО и, соответственно, она проецируется на продукцию СМИ. Мы не переносим ничего специально. Если СМИ признано иноагентом, то оно действует так, как действует НКО-иноагент", - пояснил Толстой. Решать, какое СМИ подпадает под статус "иностранного агента", как и в случае с НКО, будет Минюст.

Отвечая на вопрос, будут ли лишать СМИ лицензии, если оно откажется зарегистрироваться как иноагент, Толстой сказал, что "такое СМИ перестает работать на территории Российской Федерации".

Накануне первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что под действие поправок может подпасть ряд зарубежных СМИ, в том числе радио "Свобода", немецкая Deutsche Welle, CNN, "Голос Америки".

10 ноября Володин заявил, что нижняя палата парламента в течение недели может принять закон об ограничении работы зарубежных СМИ в России в ответ на "притеснения" российских СМИ в США. По словам Володина, такую инициативу могут рассмотреть уже в среду.

На другой день президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы на ограничения на деятельность российских СМИ в США будет "адекватным и зеркальным".

В понедельник Russia Today America по требованию Минюста США зарегистрировалось в качестве иностранного агента.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.11.2017
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