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новость Врубили глушилку

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций.
15.11.2017
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесудебном ограничении доступа к сайтам "нежелательных" организаций. Об этом сообщает Интерфакс.

В сентябре поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки Роскомнадзором ресурса "нежелательной" организации по требованию Генпрокуратуры, внесли в Госдуму единорос Юрий Швыткин, эсер Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко. Именно в этот законопроект были внесены поправки о признании зарубежных СМИ "иностранными агентами".

В настоящее время в России "нежелательной" признана деятельность 11 иностранных и международных НКО, говорилось в пояснительной записке. При этом, по данным авторов поправок, ни один из сайтов, используемых этими организациями, не заблокирован. "Вместе с тем подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, для формирования негативного общественного мнения и дестабилизации обстановки в стране", - указывали авторы поправок. По их мнению, такая ситуация обусловлена "сложностями существующей процедуры блокировки интернет-ресурсов", "нежелательными" НПО.

Во втором чтении в законопроект была внесена содержательная корректировка. В частности, депутаты прописали, что владелец новостного агрегатора в интернете не несет ответственность за распространение им новостной информации, если она является "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в интернете".

26 октября Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций в первом чтении. Документ поддержали 327 депутатов, против не проголосовал никто, двое воздержались.

Принятый в декабре 2013 года "закон Лугового" позволяет без суда блокировать сайты, содержащие, по мнению Генпрокуратуры, "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". "Грани" стали первым СМИ в России, заблокированным по этому закону.

Понятие "нежелательных" организаций было введено в законодательство в мае 2015 года. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций. За связи с "нежелательными" организациями грозит до шести лет колонии.

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15.11.2017
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