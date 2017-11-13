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новость "Ведомости": "Закон Лугового" распространят на зарубежные СМИ

13.11.2017
Госдума. Фото Граней.Ру
Госдума. Фото Граней.Ру
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Ограничения для иностранных СМИ скорее всего будут включены в качестве поправки в законопроект о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с деталями обсуждения инициативы.

Рассматриваются и другие варианты, один из них - включить упоминание о зарубежных СМИ в закон об "иностранных агентах". В таком случае иностранные издания должны будут регистрироваться в специальном реестре, который ведет Минюст, а также распространять свои материалы со специальной пометкой.

10 ноября лидер фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Неверов заявил изданию, что под действие нового закона могут попасть иностранные соцсети. Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой уточнил, что депутаты хотят обязать зарубежные СМИ маркировать свой контент, в том числе и в соцсетях, пометкой "иностранный агент". При этом Толстой оговорился, что "речь не идет о закрытии социальных сетей или ограничениях".

Как утверждает собеседник "Ведомостей", законопроект о запрете интернет-ресурсов "нежелательных" организаций могут принять во втором и третьем чтении уже в среду.

26 октября документ был принят в первом чтении.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 15.3 закона об информации, в случае обнаружения на сайте "материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной" Роскомнадзор может без суда заблокировать ресурс по представлению генпрокурора или его заместителей. Такой же порядок запрета ресурсов, содержащих, по мнению Генпрокуратуры, "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка" предусмотрен принятым в 2013 году "законом Лугового".

В таком же порядке предлагается ограничивать доступ к "сведениям, позволяющим получить доступ к указанным материалам". Под это определение подпадают инструкции по обходу блокировок.

Жаловаться в Генпрокуратуру на материалы "нежелательных" организаций смогут федеральные и региональные органы власти, граждане и организации.

10 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента в течение недели может принять закон об ограничении работы зарубежных СМИ в России в ответ на "притеснения" российских СМИ в США. По словам Володина, такую инициативу могут внести в Госдуму во вторник, а рассмотреть в среду.

Володин призвал в ответ на требования Министерства юстиции США к Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента принять изменения в российское законодательство, причислив зарубежные СМИ к "иноагентам".

На другой день президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы на ограничения на деятельность российских СМИ в США будет "адекватным и зеркальным".

В понедельник кончается срок, в течение которого Минюст США обязал Russia Today America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

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13.11.2017
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